Greg Grippo et Bri Springs ont été aperçus ensemble à New York

Greg Grippo semble passer à autre chose à la suite de sa sortie controversée de Bachelorette. Quelle est la preuve de ce déplacement, demandez-vous ? Le représentant des ventes marketing, âgé de 28 ans, a été repéré à New York avec Bri Springs, un ancien de Bachelor.

Greg et Bri n’ont pas été repérés par des paparazzis, mais par un membre de Bachelor Nation, apparemment. Le fan a pris des photos du couple, puis a fait le travail du seigneur et les a envoyées aux travailleurs de @ bachelornation.scoop sur Instagram.

Le fan n’a pas seulement photographié Greg et Bri. En fait, ils les ont approchés pour une photo et ont été, apparemment, complètement repoussés.

“Bri de la saison de Matt et Greg repéré à New York”, a écrit le pronostiqueur de Bachelor Nation au récit de leur rencontre avec le couple. “J’ai littéralement demandé une photo et Greg n’a pas parlé, mais Bri a essentiellement parlé pour lui et s’est dit ‘il a dit non, nous essayons d’être discrets’.”

@ bachelornation.scoop a ensuite partagé une deuxième photo des aventures de Bri et Greg à New York, qui comprenait une tentative d’arrêt au Chelsea Lounge Noir. L’accent est mis sur * tenté * parce qu’ils n’auraient apparemment ” pas pu entrer ” dans le spot inspiré des années 1920.

“En dehors du noir hier soir”, a écrit le suiveur qui a envoyé le deuxième cliché. “Je suppose que la célébrité ne les a pas encore touchés parce qu’ils ne pouvaient pas entrer, mais je vois cela se produire.”

Si Greg et Bri ont formé une relation amoureuse, bien sûr, ils suivraient une longue tradition d’anciens de Bachelor Nation qui ont forgé des relations amoureuses en dehors de leurs saisons (voir, par exemple, Kaitlyn Bristowe et Jason Tartick, qui ont annoncé leur engagement ce le printemps). De nombreux commentateurs sur les messages ont rapidement souligné le fait très vrai que sortir ne signifie pas que Bri et Greg sortent ensemble, tandis que d’autres étaient essentiellement du genre “Non, Bri, ne le fais pas” à l’entière possibilité du jumelage. Surveiller officiellement cette situation pour les développements.

