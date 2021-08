Greg Grippo repéré avec l’ancien candidat au “Bachelor” après la séparation explosive de Katie

Dans le dernier épisode de The Bachelorette, Greg Grippo et Katie Thurston se sont séparés de manière assez dramatique après avoir brusquement quitté la série. Depuis lors, les fans se sont déchaînés sur le fait que Grippo a été repéré avec un autre candidat au baccalauréat – Bri Springs. Mais, les deux sont-ils vraiment un élément ?

Le compte Instagram Bachelor Nation Scoop a déclaré que Grippo et Springs avaient été aperçus à New York ce week-end. Le compte a partagé deux photos des stars de Bachelor Nation, une dans laquelle elles semblaient marcher ensemble dans la rue et une autre dans laquelle on pouvait les voir faire la queue pour entrer dans un endroit non divulgué. Ils ont également rapporté qu’un fan avait demandé une photo au couple, mais que Springs a déclaré qu’ils essayaient d’être discrets lors de leur sortie. Springs, qui est apparu dans la saison de Matt James de The Bachelor, n’a pas perdu trop de temps pour remettre les pendules à l’heure.

Sur sa story Instagram, elle a posté une photo d’elle tenant la main d’un homme qui n’était pas Grippo, selon E! Nouvelles. Elle a sous-titré le message en écrivant: “Statut actuel de la relation”. L’ancien candidat au Bachelor n’a partagé aucun détail sur qui est l’homme sur la photo. Mais, il est clair que son message confirme qu’elle et Grippo ne sortent pas actuellement.

Lors de l’épisode le plus récent de The Bachelorette, diffusé le 2 août, Grippo s’est éliminé de l’émission. Le concurrent, qui était considéré comme un favori pour la rose finale de Thurston, est parti après avoir dit au leader qu’elle ne lui donnait pas assez de validation. En particulier, Grippo a contesté le fait que Thurston ne pouvait pas lui dire “Je t’aime” (Thurston a expliqué qu’elle voulait attendre pour dire ces mots jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un homme debout). En conséquence, les deux ont eu une conversation sur l’état de leur relation, au cours de laquelle Grippo a déclaré qu’il voulait rentrer chez lui parce qu’il pensait que Thurston était trop pris par “le voyage”. Depuis cette conversation dramatique, de nombreux fans, et Thurston elle-même, ont accusé Grippo d’avoir “éclairé le gaz” pour la façon dont il a géré la situation.

Une semaine après que ce drame ait eu lieu, le temps de Thurston en tant que Bachelorette prendra fin. Lundi soir, elle décidera si elle souhaite offrir sa dernière rose à Blake Moynes ou à Justin Glaze. Thurston finira-t-il par se fiancer après ce voyage dramatique ? Vous devrez vous connecter à 20 h HE sur ABC pour le savoir.