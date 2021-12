Greg Gutfeld : Alors que Chris Cuomo est traîné, nous manquons la vue d’ensemble

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bon mercredi à tous. Ou comme les Cuomos l’appellent – « le jour de la bosse ».

Alors, comment CNN couvre-t-elle le scandale Chris Cuomo ? Il était autrefois leur grande star. Mais maintenant, comment se sentent-ils ?

Sketch d’invités de CNN se plaignant des soirées Hampton de Chris Cuomo

Mardi, Anderson Cooper a abordé la suspension. Mais regardez qui était sur le plateau avec lui pendant qu’il le faisait.

Cooper : Jeff Toobin, John Dean l’apprécie. Quelques nouvelles maintenant de ce réseau. Il s’agit de Chris Cuomo, l’hôte de Cuomo prime time

Et bien, c’est gênant. Avoir Toobin là-bas, alors que vous discutez de Chris, c’est un message étrange que vous envoyez – à CNN, vous ne pouvez pas défendre un weenie, mais c’est bien d’en étrangler un en public ! Cela vous montre également à quel point le vivier de talents est peu profond à CNN. Mais je suppose qu’Anthony Wiener était occupé.

Pendant ce temps, dans son émission de radio, Chris Cuomo a découvert qui blâmer.

Chris Cuomo reproche aux médias de ne pas aimer son frère : vous pouvez vous battre contre l’autre parti, et vous pouvez vous battre contre les médias, mais seulement si vous avez votre parti… il avait les républicains qui le haïssaient… les médias ne l’ont jamais vraiment aimé

Donc les médias n’ont jamais aimé son frère en premier lieu. T’es sûr de ça?

Montage de médias en admiration devant Andrew Cuomo

CHRIS CUOMO DE CNN N’ÉTAIT PAS TOUT AU SUJET DES «FAITS D’ABORD». IL PARLAIT DE ‘LES MENSONGES D’ABORD’

Oui, les médias ne l’ont jamais aimé. Et quelle meilleure façon de montrer son aversion pour quelqu’un qu’en lui décernant un Emmy ! En suivant cette logique, je ferais mieux de commencer à construire un coffret de trophées ce soir.

Mais comme Chris est traîné, nous manquons la vue d’ensemble. Et je ne parle pas d’une photo du signe astrologique de Brian Stelter. Chris a des problèmes pour avoir soutenu son frère. C’est donc un terrible journaliste, mais un sacré frère. Mais quelle est l’excuse des médias pour faire la même chose ?

Détestez-le ou non, Chris a fait ce que n’importe quel membre de la famille ferait – et a enfreint toutes les lois journalistiques que CNN observe encore dans le processus. Renvoyez-le, je suppose. Mais si CNN licenciait tout le monde pour violation du journalisme de base, leur salle de rédaction serait plus vide que votre armoire à pharmacie après la visite de Kat.

Quoi qu’il en soit, s’il arrivait quelque chose à un frère ou à un enfant de votre famille, connard ou pas, vous feriez tout pour les aider. Sauf peut-être la famille de Jesse Watters. Les ravisseurs pourraient leur envoyer un des doigts de Jesse, et ils diraient : « Eh, il en a neuf de plus ! »

LE PORTE-PAROLE DE CNN SUR LE RETOUR DU CUOMO FLOTTANT STELTER DANS SEMAINES : « C’EST TOUT SPÉCULATIF »

Mais, si jamais je me fais arrêter pour quelque chose, et que mes sœurs ne m’aident pas à enterrer les corps — elles sont hors de volonté. Leur perte est le gain de « Kars for Kids ». Sérieusement, quel est l’intérêt d’avoir des proches s’ils vont te dénoncer à propos du corps sous tout ce gibier que tu as dans le congélateur ? C’est pourquoi Joe a laissé Hunter gérer tous ces stratagèmes de pots-de-vin… Ça et les dix pour cent.

Alors je reçois Chris. Mais les médias — ils n’ont pas cette excuse. Ils ont oint son frère comme prochain président parce qu’ils aimaient ses conférences de presse. Ils sont si faciles à tromper, Jussie Smollett souhaite qu’ils soient son jury.

Les médias aimaient le gouverneur, et ils n’étaient pas liés, sauf par l’idéologie. Maintenant, les mêmes personnes qui disent maintenant qu’il devrait être licencié, étaient là à flatter son frère – alors que les corps des patients des maisons de retraite s’empilaient comme des sacs de sable le long d’une berge gonflée.

Ils se souciaient plus de la vie sexuelle d’Andy que d’enquêter sur la calamité de la maison de retraite juste devant eux. Et il a fallu du harcèlement sexuel pour piquer leur curiosité.

Je comprends, le harcèlement sexuel est mauvais. Si les fesses de quelqu’un se font gifler, c’est les miennes. Et je paie cher les adultes consentants pour ce service. Mais il est intéressant de voir comment les médias donnent la priorité et comment ils désavouent joyeusement les personnes mêmes qu’ils ont protégées pendant si longtemps quand cela leur convient. Mais pendant un moment, ils faisaient partie de l’équipe Cuomo.

LA SUSPENSION DE CHRIS CUOMO « DÉFIANTE, DIVISIBLE ET TROUBLANTE » À L’INTÉRIEUR DE CNN, INDIQUENT DES INITIÉS

Apparemment, les principaux collaborateurs avaient travaillé avec la presse pour les convaincre de soutenir le gouvernement. Et ils l’ont fait. Dans un cas, les assistants de Cuomo ont contacté un écrivain pour The Atlantic, qui a ensuite rapidement écrit un article intitulé « Bien sûr, Andrew Cuomo ne va pas démissionner ». Cela a vieilli aussi bien que Macaulay Culkin.

Lis Smith, conseillère d’Andrew Cuomo, a révélé qu’elle avait envoyé un texto à la présentatrice de MSNBC, Katy Tur, pendant le scandale – et a affirmé que l’animatrice avait répété son « tournage » à l’antenne. MSNBC – le même endroit qui emploie toujours un homophobe raciste dont le nom rime avec Joy Reid. Mais je suppose que si tout le monde s’en prend à Chris, le fluage qui fait l’impression de Louie Farrakhan chaque nuit se faufile sous le radar.

Ensuite, il y a CNN lui-même. Ils ont déchargé de fausses nouvelles comme si c’était du fromage gratuit du gouvernement. James Clapper se fait prendre en train de mentir au congrès à propos du renseignement. Puis CNN l’engage pour analyser le renseignement.

Leur mensonge de collusion avec la Russie a miné toutes les institutions pendant des années. Leurs attaques contre la police ont conduit au financement des flics, contribuant à la violence qui a détruit les villes.

Ils ont couvert la Floride lorsque leur nombre de Covid a augmenté. Maintenant qu’ils sont les plus bas d’Amérique, ils sont plus silencieux que le téléphone professionnel de Matt Lauer.

FLASHBACK : BRIAN STELTER DE CNN A DEMANDÉ À CHRIS CUOMO DE RESPECTER LES « LIMITES » DE LA JOURNALISTE AU COURS DE L’ENTRETIEN AVEC COLBERT

Ils ont ciblé les Trumpers, tout en dorlotant les émeutiers. Pas étonnant que leurs notes soient nulles. Si leur nombre diminue, ils auront du mal à payer Nick Sandmann. Et maintenant, ils couvrent Chris comme s’ils étaient au top depuis le début.

Stelter : on savait que Chris Cuomo parlait à son frère, lui donnait des conseils politiques, mais dans les documents récemment publiés, vous pouvez voir que Chris Cuomo travaille essentiellement en tant que conseiller non rémunéré, un assistant, comme s’il était membre du personnel du gouverneur, donnant des conseils politiques et des commentaires, travaillant également ses propres sources pour essayer d’en savoir plus sur ce qui pourrait être révélé sur son frère.

Beau travail pop ‘n frais. Il rapporte ces faits comme s’ils ne prétendaient pas que le problème n’existait pas depuis des mois. Ils ont caché cette histoire jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus la cacher.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Et oui, Chris Cuomo est un problème. Mais il n’est pas tout le problème. Une partie de la tumeur a été enlevée, mais une partie est toujours là. Il grandit toujours, même s’il expulse l’un des siens.

C’est parce que la presse d’entreprise fera ce qui est bon pour la presse d’entreprise. Et quand l’un des leurs tombe en panne, ils sont juste heureux que ce ne soit pas eux.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 1er décembre 2021 de « Gutfeld! »