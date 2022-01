Greg Gutfeld appelle Biden à faire des commentaires lors d’un discours sur le projet de loi de vote des démocrates

Greg Gutfeld a critiqué le président Joe Biden pour ses commentaires en Géorgie sur la loi électorale des démocrates mardi sur « The Five », affirmant que le modéré Joe Biden est « mort ».

Biden a mis en garde contre une dichotomie flagrante entre les partisans et les opposants au projet de loi de révision de la loi électorale des démocrates, surnommé le « John Lewis Voting Rights Act », demandant mardi à une foule à Atlanta s’ils voulaient être « aux côtés du Dr King ou [former Alabama Democratic Gov.] George Wallace. »

Wallace a notamment proclamé dans son discours d’investiture au poste de gouverneur de 1963, « la ségrégation maintenant, la ségrégation demain, la ségrégation pour toujours ».

Gutfeld a souligné que Wallace, un candidat à la présidentielle de 1972, était un démocrate de premier plan pendant les premières années de Biden au Sénat américain.

« C’est tout simplement génial quand il mentionne George Wallace parce que, de quel côté était George Wallace? Il était du côté de Joe Biden – Joe Biden s’est vanté du fait que George Wallace aimait Joe Biden », a rappelé Gutfeld.

Dans un tweet plus tôt mardi, les républicains de la Chambre ont souligné un rapport de 1987 discutant des commentaires passés de Biden sur Wallace. Biden a demandé en vain l’investiture démocrate de 1988 à la présidence.

« Le sénateur Joseph Biden du Delaware dit aux sudistes que la moitié inférieure de son état fait culturellement partie de Dixie. Il leur rappelle que l’ancien gouverneur de l’Alabama, George Wallace l’a félicité comme l’un des jeunes politiciens exceptionnels d’Amérique », lit-on dans le journal de Detroit. Presse libre.

« Je ne sais pas pourquoi tous les militants sont mécontents de Joe parce que ‘Moderate Joe’ est mort. Il est enterré », a déclaré Gutfeld.

« Ce que tu as vu là-bas [in Georgia on Tuesday] était un gars qui veut fédéraliser les élections. Il divise le pays en deux avec une rhétorique qui divise et qui coupe les oreilles, comme des cris de démence transitoires sur les nuages. »

Le gouverneur de l’Alabama, George Corley Wallace Jr., a promis « la ségrégation maintenant, la ségrégation demain, la ségrégation pour toujours » lors de son discours inaugural de 1963. (Bettmann/ Contributeur/.)

La refonte de la loi électorale, nommée en l’honneur du regretté représentant John Lewis, D-Ga., et présentée par la représentante Terri Sewell, D-Ala., a été quelque peu bloquée au Sénat alors que son collègue démocrate Joe Manchin III de Virginie-Occidentale reste opposé de se débarrasser de la règle de l’obstruction des 60 voix.

L’événement de mardi en Géorgie n’était pas la première fois que Biden s’opposait à Wallace. Au cours de la campagne présidentielle de 2020, le candidat Biden de l’époque a parfois comparé le président républicain de l’époque, Donald Trump, au défunt démocrate de l’Alabama :

Lors d’une collecte de fonds en Californie en 2019, Biden a déclaré que Trump était « plus George Wallace que George Washington ».

Le gouverneur de l’Alabama, George Wallace, debout d’un air de défi à une porte alors qu’il est confronté au vice-procureur général des États-Unis, Nicholas Katzenbach, alors qu’il tente de bloquer l’intégration à l’Université de l’Alabama à Tuscaloosa, dans cette photographie du 11 juin 1963 avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque du Congrès. REUTERS/Bibliothèque du Congrès/Document via .

Dagen McDowell a expliqué les remarques de Gutfeld, discutant davantage du penchant de Biden pour élever Wallace.

« Et comme greg a souligné qu’il était démocrate – mais Biden s’est une fois vanté que Wallace lui avait fait un compliment », a déclaré McDowell.

« Joe Biden a fait un éloge il y a un peu plus d’une décennie pour un ancien cyclope exalté du Klan – Robert Byrd », a rappelé McDowell, faisant référence à l’ancien sénateur démocrate de Virginie-Occidentale décédé en 2010 à l’âge de 92 ans.

« Donc, il renforce constamment le fait qu’il est vieux et qu’il était ami avec des racistes et des ségrégationnistes », a-t-elle conclu.

Wallace est décédé en 1998 à l’âge de 79 ans.