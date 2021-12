Greg Gutfeld: Biden ne peut même pas tenir une promesse de base de normalité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dimanche dernier, les médias américains ont subi une perte tragique.

Non, CNN n’a pas perdu son téléspectateur.

C’est arrivé le « Fox News Sunday ».

SÉN. JOE MANCHIN : Si je ne peux pas rentrer chez moi et l’expliquer aux habitants de Virginie-Occidentale, je ne peux pas voter pour, et je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. Je ne peux pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver.

BRET BAIER : Vous avez terminé. C’est un « non ».

MANCHIN : C’est un « non ».

Wow, c’était plutôt bien, hein ? Qui savait qu’il a fallu à Chris Wallace pour partir avant que l’émission du dimanche n’annonce de vraies nouvelles.

Je plaisante avec Chris – nous sommes très proches.

Il est parti vers quelque chose qui s’appelle CNN+. Bonne chance, Chris, mais un conseil : évitez « Amenez vos enfants au travail » – pour leur bien. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pervers là-bas.

Il y a une profonde tristesse pour la presse qui a tant investi dans un résultat différent.

C’est comme laisser un tas de cadeaux de Noël dans votre voiture pour découvrir que pendant que vous étiez dans le centre commercial pour acheter un bretzel, quelqu’un a fait irruption dans votre voiture et les a tous volés.

JONATHAN KARL : Le sénateur Manchin vient de dire qu’il est un « non » ferme à cette législation.

DAVID GREGORY : Manchin est une personne mercurielle avec qui j’ai parlé au sein de la Maison Blanche. Nous savons que cela est vrai. Il voudra peut-être être un faiseur de rois à certains égards en ce qui concerne ce projet de loi.

INVITÉ MSNBC : C’est Joe Manchin qui veut prolonger « The Joe Manchin Show » – point final.

MANCHIN UN RÉPUBLICAIN ? PAS SI RAPIDE, DISENT LES ANALYSTES

Au moins, il a un spectacle. Qui est ce type? En tous cas …

Avez-vous entendu ce halètement audible du premier groupe de personnes en deuil ? On aurait dit que quelqu’un se tenait sur le tuyau d’oxygène de Wolf Blitzer.

Ou peut-être que quelqu’un a accidentellement cliqué sur le fil d’actualité de Toobin – cela me ferait haleter.

Il s’avère qu’ils ont été dévastés, ils n’ont pas obtenu le projet de loi de dépenses de mille milliards de dollars qu’ils n’ont pas pris la peine de débattre, ou encore moins de lire.

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) ferme la porte d’un ascenseur après un déjeuner politique démocrate au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 16 décembre 2021. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Ils étaient fous que leur camp ait perdu, et c’était tout. C’était encore une fois la politique en tant que sport, et ils ont dépensé 20 000 $ pour l’équipe fortement favorisée et ils ont perdu.

Comme les pleurnichards qu’ils sont, ils ont perdu et voulaient prendre leur balle et rentrer chez eux – bien que dans le cas de Stelter, c’était probablement une boulette de viande… parce qu’il aime manger (juste au cas où vous ne l’auriez pas). Mangeur copieux.

Et la pauvre Jennifer Rubin – l’une des victimes vraiment brisées par Trump. Elle a écrit que la démocratie est désormais « suspendue à un fil », ce qui est exactement la façon dont votre famille vous trouvera au sous-sol si jamais vous la lisez régulièrement.

Ce cinglé s’est trompé plus de fois que le barbier de Boris Johnson. Elle n’a aucun sens.

Manchin fonctionnait exactement comme devrait le faire notre système politique : c’est une République. Il a résisté à la fois aux progressistes d’extrême gauche et à la pression hystérique des médias et leur a dit de pousser leurs a–es collectifs et plissés. C’est juste une description biologique.

Il a fait passer ses électeurs en premier – ces rubes que les médias méprisent. Le sac à gaz répugnant Bette Midler a décrit les Virginie-Occidentaux comme « pauvres, illettrés et tendus » – tout ce qu’il faudrait être pour regarder l’un de ses films.

Je préfère faire du waterboarding avec Mountain Dew que de regarder « Beachs ».

Je m’en fiche, qu’est-ce qu’elle va me faire ?

BETTE MIDLER S’excuse pour TWITTER « OUTBURST » appelant WEST VIRGINIA « PAUVRE, ILLITÈRE » : « JE VOIS JUSTE ROUGE »

Plus tard, elle a été forcée de s’excuser d’avoir dit ce qu’elle croyait, et ce que les médias, le divertissement et le monde universitaire croient aussi – qu’ils sont plus intelligents que vous tous. Mais bien sûr, ils ne le sont pas. Ils sont stupides.

Qui pleure la mort d’un projet de loi qu’il n’a même pas lu ? Le projet de loi était nul dès le départ. Il repose sur une stratégie destinée à rendre impossible l’analyse. Le fait est que tout ce que le gouvernement produit est volontairement gigantesque, y compris leurs erreurs.

C’est comme une compagnie d’assurance qui vous met en attente – le but est de vous épuiser pour que vous abandonniez. Rappelez-vous cette grande ligne?

NANCY PELOSI : Nous devons faire adopter le projet de loi pour que vous puissiez découvrir ce qu’il contient loin du brouillard de la polémique.

Ouais, tu dois le passer pour voir ce qu’il y a dedans – c’est exactement ce que ma mule de drogue m’a dit.

Payez d’abord, puis voyez ce que vous obtenez ? Je ne sais pas. Cette logique ne fonctionne pas dans le monde réel, n’est-ce pas ?

PATRON DU RESTAURANT : Et puis il a dit que c’était totalement malin. … Oh, excusez-moi, mademoiselle ? Ça ne liste pas ce que nous avons commandé, et ça dit que je te dois 18 000 $. Comment le pad thaï peut-il coûter 18 000 $?

SERVEUSE : Eh bien, vous avez également commandé un Coca light, alors pourquoi ne pas payer maintenant, et nous en discuterons après.

PATRON : Pouvez-vous me dire pourquoi cela coûte si cher maintenant ? C’est beaucoup d’argent !

SERVEUSE : Vous ne pouvez pas payer maintenant, espèce de merde raciste ? !

PATRON, À L’AMI : Vous deviez obtenir les crevettes.

Il y a une plus grande image ici. Lorsque Biden s’est présenté aux élections, il a dû franchir une barre très basse – un retour à la normale est ce qu’il a appelé. Il a poussé cette affaire, puis il est retourné au sous-sol et s’est recroquevillé dans un panier pour chien à côté d’une vieille machine Bowflex. Tout le monde en a un.

La normalité signifiait que sa fréquence cardiaque au repos était de zéro – oui, après quatre ans à porter la veste en cuir de Donald Trump, il était temps pour l’Amérique de mettre ce cardigan duveteux et chaud qui était le vieux Joe – sauf qu’il s’est avéré que ce type de cardigan était fait d’un type de laine auquel tout le monde est allergique, et même les mites ne pouvaient pas en supporter le goût.

Avec la flambée de l’inflation et l’escalade des vagues de criminalité toujours niées par les démocrates, et une panique pandémique aggravée par un président confus, un nouveau sondage révèle que 70% des électeurs appellent cela une mauvaise année, avec plus de la moitié disant que c’était horrible pour eux personnellement, et cela n’inclut même pas les frères Cuomo ou Alec Baldwin.

Bien sûr, ce sondage provient de Fox News, vous savez donc qu’il évalue ce que ressentent les électeurs, et non les politiciens ou les médias – et il montre un autre record pour Biden.

Alors, comment est-ce pour la normalité?

D’autres dans les médias ne le voient pas de cette façon. Ils ne vous posent pas de questions à ce sujet. Quand ils voient que vous souffrez, ils le formulent comme : « Comment cela affecte-t-il le parti que nous soutenons ? » C’est pourquoi ils ont ignoré la vague de criminalité – parce que c’était une mauvaise nouvelle pour eux, même si c’était une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris vous.

Les politiciens craignent que les démocrates ne perdent une, sinon les deux chambres du Congrès à mi-parcours, tandis que les Américains moyens craignent de perdre leurs vraies maisons si l’économie s’effondre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il dit tout que les médias pleurent un projet de loi qui aurait porté l’inflation à de nouveaux sommets parce qu’il signifiait la perte de leur parti. Tout dépend de la façon dont cela affectera leur parti – leur résultat net. Pendant ce temps, l’Amérique n’attendait pas grand-chose ou même ne demandait pas grand-chose – juste un peu d’ordre, de confort – un brin d’optimisme.

Au lieu de cela, nous avons tout royalement supprimé. On nous avait promis un peignoir confortable et nous avons eu une combinaison en laine d’acier.

Ça sonne plutôt bien à ce stade.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld du 21 décembre 2021, édition de « Gutfeld !