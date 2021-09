Greg Gutfeld : Ce qui manque vraiment à la gauche, c’est la compassion

in

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors, devinez pour quoi il est temps : tout est raciste !

Alors ce soir, histoire de deux côtes, et de deux élections.

Comme vous le savez, un rappel est en cours en Californie. Sauf que ce rappel ne concerne pas les airbags défectueux. C’est pour un coupe-vent défectueux, à savoir sa coupe de cheveux royale, Gavin Newsom. Et il semble que la personne qui a le plus de chances de gagner soit Larry Elder. Qui est noir.

Mais qu’est-ce qui, selon le LA Times, est à l’origine du rappel ? Racisme. Alors – est-ce que j’ai ce droit ? Un gouverneur masculin blanc privilégié, qui est aussi ethnique que la croûte de pizza au chou-fleur – est rappelé et son remplaçant possible est un homme noir. Ouais, ça a l’air aussi raciste qu’un épisode de “What’s Happening!”

Voici un conseil pour le Times : cela pourrait être plus rapide si vous venez de publier une liste de choses qui ne sont pas racistes.

La raison du rappel n’est donc pas la criminalité généralisée, la maladie mentale non traitée, l’itinérance ou même les Kardashian. Ce n’est pas que les Californiens ne peuvent pas avoir d’eau ou sortir. Ce ne sont pas des taxes élevées ou un larcin légalisé. Son racisme.

Oui, ils prétendent que sa suprématie blanche a conduit au rappel en Californie, l’un des États les plus libéraux de la nation. Ensuite, ils blâmeront tous ces feux de forêt sur des croix en feu.

Voyez leur logique, c’est que ce sont les racistes qui dépeignent la Californie comme un foyer de crime et d’itinérance. Et ces choses ne sont en fait pas réelles – juste de la propagande d’une bande de fanatiques amorphes. Je me demande si les personnes qui écrivent pour le LA Times sont déjà allées en Californie ?

Sont-ils allés au centre-ville ? Près des viaducs. Ou marchait sur les plages. Ce ne sont pas des suprémacistes blancs dormant sur des bancs, construisant des villes de tentes, jonchant les trottoirs de seringues.

Les élites le sauraient si jamais elles sortaient de leurs communautés fermées et de leurs manoirs fortifiés, et voyaient à quel point de vraies personnes souffrent des politiques qu’elles promeuvent. Et vraiment, les suprémacistes blancs sont aussi rares en Californie que les célébrités qui se baignent.

Mais bon sang – si seulement il y avait un moyen de réfuter cette affirmation. Vous savez, comme, et si le principal challenger républicain était noir ?

Nan, c’est trop fou. Personne ne le croirait. Mais voilà. – ce type est Larry Elder – l’homme noir qui avait été appelé plus tôt le « visage noir de la suprématie blanche » par un autre chroniqueur.

Si c’est vrai, il est en blackface depuis près de 70 ans. Ce genre d’engagement rendrait Rachel Dolezal jalouse. Maintenant, si vous disiez ces choses à propos d’un candidat démocrate qui se trouvait être noir, vous seriez annulé plus rapidement qu’un redémarrage de l’émission Cosby.

Maintenant, ils soutiennent que Larry Elder n’est pas “vraiment” noir. Parce que, pour les démocrates, les Noirs sont formidables, jusqu’à ce que vous défiiez les démocrates. Ensuite, il s’agit du contenu de votre personnage. Et pour eux, vous n’avez de caractère que si vous restez sur leur plantation.

Pendant ce temps, de l’autre côté du pays – il y a une autre élection, et peut-être un espoir de nettoyer New York. En ce moment, la ville connaît sa propre renaissance de l’insouciance.

Je n’aurais jamais pensé voir le jour où un homme fou attaque une voiture avec une spatule. Mais c’est effectivement arrivé ici à New York. D’abord, on se fait voler, maintenant on se fait voler. Je ne sais pas si je dois appeler les flics ou IHOP. Le mec a ensuite été maîtrisé et battu par une foule. Mais c’est ce qui arrive quand les DA commencent à tergiverser.

Curtis Sliwa est donc candidat à la mairie – et il semble vraiment se soucier des gens qui vivent dans ses rues. Et pas les rues dont les habitants se dirigent vers les Hamptons au premier signe de trouble.

UN CANDIDAT À LA MAIRE DE NYC CONSOLE UN SANS-ABRI QUI interrompt L’ÉVÉNEMENT DE LA CAMPAGNE

Une vidéo a fait le tour – et ça vaut le coup d’être regardé. Hé, Pelosi et ses amis regardent et apprennent !

*Vidéo sur un homme émotionnellement perturbé, qui a effectué plusieurs séjours à l’hôpital Bellevue, interrompant une conférence de presse à Sliwa. L’homme se met à pleurer lorsque Sliwa lui demande s’il préfère être ailleurs que Penn Station. Sliwa met son bras autour de l’homme et dit qu’il est candidat à la mairie et s’assurera que l’homme et ses amis sont pris en charge*

Des trucs assez émouvants. Et ignorez les gauchers qui crient “c’était une mise en scène !” Comme si toute la vie d’AOC n’était pas une grande séance photo. Mais c’est ce qui manque vraiment à la gauche : la compassion. Avec la logique, la raison et la vérité.

La gauche prétend que sa politique aide les moins fortunés, mais une promenade dans la rue dans une grande ville bleue prouve le contraire. On voit les conséquences. Et la plupart d’entre eux vous demandent si vous pouvez épargner de la monnaie, en vous pointant une arme sur le visage ou en vous montrant leurs déchets. Et ce ne sont que les maires démocrates.

Des gens comme cet homme dérangé souffrent sur les trottoirs de New York, Los Angeles, Atlanta, San Fran, Seattle et partout ailleurs où il n’y a eu aucune opposition à la montée de l’extrême gauche.

Le fait est que lorsque vous regardez les dommages causés, vous voyez les conséquences du régime à parti unique. Ce sont des mini fiefs – pas un républicain en vue. C’est ce qui arrive quand vous n’avez pas de concurrence. Se ruiner.

Et les vrais démocrates sensés devraient être énervés – parce que, sans opposition loyale, leur parti se dégrade en un groupe hétéroclite de zombies malveillants en état de mort cérébrale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ce n’est pas comme si les républicains étaient des sauveurs par tous les moyens – vous avez juste besoin de deux parties, pour s’empêcher de se détruire. Il est temps que nous fassions quelque chose pour inverser la tendance.

Mais il faudra plus d’un ange gardien pour vaincre une bande de démons marxistes et sauver ces deux États. Il va falloir une renaissance du républicanisme. Dommage qu’ils déménagent tous au Texas.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 3 septembre 2021 de “Gutfeld!”