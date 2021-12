Greg Gutfeld : C’est peut-être un réveil pour les dirigeants libéraux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Donc, la criminalité devient si grave en Californie que les gens laissent leurs coffres ouverts — des coffres de voiture je veux dire. Avec cette foule, je devrais être précis, les pervers. Mais pour éviter que leurs vitres ne soient brisées, ils laissent simplement les voitures grandes ouvertes, disant aux voleurs de prendre ce que vous voulez.

Heureusement, le maire de San Francisco dit qu’elle en a assez… Du comportement qu’elle et d’autres ont permis. Pour l’instant, il est temps que le règne des criminels qui détruisent notre ville se termine !

Le maire de San Francisco, London Breed, mardi : Il est temps que le règne des criminels qui détruisent notre ville, il est temps qu’il prenne fin et qu’il prenne fin lorsque nous prenons des mesures pour être plus agressifs avec les forces de l’ordre , plus agressif avec les changements de nos politiques et moins tolérant envers tous les taureaux ** t qui ont détruit notre ville. »

LE MAIRE DE CHICAGO LORI LIGHTFOOT CLAQUÉ POUR « MANDAT EN CAS DE CATASTROPHE » APRÈS UN RÈGLEMENT DE 2,9 M$ POUR UN RAID DE POLICE BÂCHÉ

Retour sur la planète Terre. Alors c’est la merde qui détruit ta ville ? Je ne sais pas – je jetterais un œil à votre chaussure, je suis presque sûr que c’est humain. Commençons par là. Pourtant, c’est un langage salé, venant de quelqu’un qui est fier que cette ville croit en l’idée de donner une seconde chance aux gens !

Le maire de San Francisco, London Breed, mardi : Nous sommes une ville qui se targue d’une seconde chance et de la réhabilitation, mais nous ne sommes pas une ville où tout est permis. Notre compassion ne peut pas être confondue avec de la faiblesse ou de l’indifférence // ce que je propose aujourd’hui et ce que je proposerai à l’avenir mettra beaucoup de gens mal à l’aise et je m’en fiche. En fin de compte, la sécurité des habitants de San Francisco est la chose la plus importante pour moi.

Wow – quelqu’un a-t-il remplacé London Breed par un jumeau diabolique – vous savez, quelqu’un de compétent ? Maintenant, ce n’est pas mon travail de dire « Je te l’avais bien dit ». Mais je ne peux pas l’arrêter… « Je te l’avais dit ! » Mon Dieu, c’était mieux qu’un massage des pieds.

Cette émission l’a avertie à plusieurs reprises que la ville était dans une spirale de la mort. Mais, comme Kilmeade quand nous lui avons demandé d’arrêter l’après-rasage, elle n’a pas écouté. Le maire a refusé de lire l’écriture sur le mur, mais peut-être a-t-elle lu les excréments sur le trottoir. Bien que ce ne soit pas une nouvelle de dernière minute, San Fran est devenu un paradis pour la défécation publique. Peut-être qu’il a finalement frappé sa rue. Je me demande quel caca l’a envoyé sur le bord?

Sketch d’une interview avec un gars qui a fait caca autour de San Francisco

Mais écoutez, il est également faux de critiquer quelqu’un comme le maire pour avoir finalement pris la bonne décision, juste parce qu’elle aurait pu le faire plus tôt. Le fait est que chaque bonne décision pourrait être prise plus tôt. C’est vrai, j’aurais pu arrêter de prendre de la drogue plus tôt, mais est-ce mal que j’arrête quand même plus tard ? Ou plutôt, prévoyez d’arrêter plus tard… Dans un futur proche ?

UNION DE POLICE DE SAN FRANCISCO : LA RÉPRESSION DU MAIRE CONTRE LE CRIME EST UNE « RECONNAISSANCE » QUE LA POLICE DE DEFUND ÉTAIT « UNE ERREUR »

Mais soyons optimistes. Les propos du maire semblent toucher même les démocrates les plus tenaces vivant actuellement dans le déni. Cet état étant la Californie. Ils ont réalisé que des gens meurent autour d’eux… Ou du moins les gens qu’ils aiment enfin : les riches et blancs libéraux qui constituent leur assiette fiscale. Je veux dire, il y a une attitude d’anarchie dans notre pays qui vient de « Je ne sais pas où. Peut-être que vous le savez. »

Nancy Pelosi, mercredi : « Il y a une attitude d’anarchie dans notre pays qui vient de je ne sais où. Peut-être que vous le faites. »

Merci dame squelette. Oui, cette anarchie s’est mystérieusement développée d’elle-même… Comme votre valeur nette à 8 chiffres. Je suppose que nous devrions être reconnaissants que vous ne nous en ayez pas reproché. Mais la violence vient de : « vous ne savez pas où. Je suppose que ce frigo plein de crème glacée a gelé ce qui restait de son cerveau.

Parce que c’est évident pour tout le monde : les politiciens d’extrême gauche et les lâches des médias ont fait pression pour le financement de la police, ainsi que des politiques qui ont fait du crime une alternative à une bonne vie honnête. Ils ont même aidé à collecter des fonds pour les émeutiers. Ça vous dit quelque chose, Nancy ?

LA NFL INCENDIE PAR UN GROUPE DE SHERIFFS POUR LE FINANCEMENT DES GROUPES « DEFUND THE POLICE »

N’oublions pas de faire du vol à l’étalage un délit, tant que vous avez volé moins d’une grosse somme de merde. Cela ne dérangeait pas les dirigeants, car ces élites déconnectées ne peuvent imaginer rien qui coûte moins qu’un grand. C’est le budget hebdomadaire de Gavin Newsom pour le gel capillaire.

C’est l’éternel défaut des démocrates : un refus de voir comment leurs incitations à un mauvais comportement créent encore plus de mauvais comportement. Ils sont comme des coachs de vie pour les criminels. Ils font tout pour les encourager, sauf se tenir à l’extérieur de Zales avec des pompons et les encourager. « C’est bon, c’est bon ; attrapez juste la merde et partez ! »

Maintenant, ils admettent que la ville est en train d’être détruite, et Nancy se dit : « wow, comment est-ce arrivé ? » Si son visage pouvait bouger, elle aurait l’air choquée. Ou peut-être que Pelosi joue l’idiot, puisqu’elle a déjà trouvé des excuses pour le chaos. Vous vous souvenez de sa réponse aux foules détruisant des biens publics ?

Pelosi, juillet 2020 : les statues m’importent peu

Reporter : Respectueusement, cela ne devrait-il pas être fait par une commission ou le conseil municipal, pas une foule au milieu de la nuit la jetant dans le port ?

Pelosi : Les gens feront ce qu’ils font

Les gens feront ce qu’ils font, dit le visage figé de la princesse. Mais je suppose qu’à l’époque, sous Trump, il était plus facile de se ranger du côté d’une foule que de prendre position contre l’anarchie. Mais maintenant, la foule a obtenu ce qu’elle voulait. La ville se meurt et Pelosi a peur.

LES ANCRES DE NBC FONT APPEL À NANCY PELOSI POUR DES COMMENTAIRES SUR LA FAÇON DONT LES LÉGISLATEURS DEVRAIENT POUVOIR COMMERCE

Donc, c’est un changement d’avis, ou n’importe quel petit organe qui bat encore dans la poitrine de Pelosi. Et j’espère que c’est réel. Souvenez-vous qu’après que les manifestants du BLM eurent demandé le financement de la police, Breed a annoncé que sa ville serait la première à s’effondrer – avec 120 millions de dollars de coupes budgétaires à la fois pour la police et le département du shérif.

Elle a été prévenue que cela pourrait nuire à la ville, mais elle était plus intéressée à paraître réveillée qu’en sécurité. Je parie que tu es réveillé maintenant, Londres. Et ce qui a suivi – plus de trafic de drogue en plein air, d’effractions et de vols de voitures, de vols dans les commerces de détail, de crimes contre les biens et de meurtres.

Maintenant, d’autres l’ont dit, « mais les crimes contre les biens et les crimes violents sont inférieurs aux niveaux historiques ». Mais c’est parce que les entreprises et les résidents ont cessé de signaler les crimes. Parce que, comme Kilmeade envoyant des invitations à des anniversaires, ils n’obtiennent jamais de réponse.

Et aussi les criminels ont tendance à garder rancune. Pendant ce temps, à SF, le taux d’arrestation a considérablement diminué pour de nombreux crimes. En 2021, 19% de tous les rapports de vol à l’étalage ont abouti à une arrestation. Le procureur progressiste de San Fran n’a accusé que 46% des arrestations pour vol… Une baisse de 16 points depuis qu’il a pris ses fonctions, et n’a accusé que 35% des arrestations pour petits vols. Ce n’est pas une réduction de la criminalité – cela s’appelle abandonner.

Alors maintenant, après tout cela, Breed change de ton et demande de toute urgence plus de pâte pour la police. Et bien que je veuille dire « vous auriez pu le faire plus tôt », peut-être devrais-je simplement dire : « bon travail ». Mieux vaut tard que jamais.

Et peut-être que cela peut déclencher un véritable éveil à la destruction que les politiques éveillées ont causées à chaque ville où elles existent. Les chefs libéraux devraient se réveiller et dire : « mon dieu, qu’ai-je fait ?

Comme tous ceux qui ont rencontré Kilmeade dans les années 90.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 16 décembre 2021 de « Gutfeld! »