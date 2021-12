Greg Gutfeld : C’est pourquoi les médias ont craqué pour le canular de Jussie Smollett

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il semblait que c’était hier encore que les médias s’en prenaient à Jussie.

The Real : Je n’aime pas qu’on dise dans les médias qu’il s’agit d’un possible crime haineux // Gayle King : beaucoup de questions dans ce cas, mais je sais que Jussie Smollett est un gars vraiment, vraiment bien. Je veux juste que justice soit faite dans cette affaire//The Talk : et les médias ont vraiment jeté tellement de doutes sur son histoire, que je trouve personnellement si offensante//Robin Roberts : il a donné un compte rendu détaillé, un compte rendu que la police de Chicago ont dit a été cohérent. Il n’a pas changé son histoire. Ils ont également dit que c’était crédible. La police a dit cela et aussi qu’il a été très coopératif.

Et maintenant, aujourd’hui – c’est comme s’il n’y avait pas de nouvelles sur ce type. J’espère qu’il n’a pas été kidnappé par des suprémacistes blancs ! Peut-être qu’il a fait un autre voyage de minuit à Subway et a été attaqué par Jared. Je plaisante – il est trop vieux pour Jared.

Mais n’est-il pas allé au tribunal ? N’a-t-il pas été reconnu coupable ? Il semble qu’à un moment il était partout, mais maintenant il est parti. Comme des patins à roues alignées, ou un Cuomo. Alors rendons visite à tous ceux qui ont d’abord signalé cette attaque raciste vicieuse et voyons ce qu’ils disent maintenant.

Vidéo de grillons gazouillant et d’un grillon disant qu’ils savaient que l’affaire Smollett était fausse depuis le début

C’est vrai – ils ont enterré l’histoire comme si c’était une amie d’Hillary Clinton. C’est parce que quand les médias aiment les nouvelles, ils les crient du haut des collines. Mais lorsque l’histoire expose leur parti pris et leur idiotie, ils la cachent comme la calvitie de Brian Kilmeade.

En parlant de calvitie, comment « The View » a-t-il géré cela aujourd’hui ?

Ana Navarro : Ce n’est pas la faute de Kamala Harris ou de Joe Biden ou de Cory Booker ou de qui que ce soit si leur réaction naturelle était de sympathiser avec quelqu’un que nous pensions tous, au début, être victime d’un crime haineux

Joy Behar : C’est la faute de Twitter

CANON DE SMOLLETT : « LES CINQ » DÉCHIRENT LES MÉDIAS POUR S’ÉPUISER SUR « VRAIMENT BON TYPE » ALORS QUE LES DÉMOCRATES CRIaient » LE RACISME «

Ah, ce n’est pas de leur faute – c’est juste une réaction naturelle. Oui, c’est une réaction naturelle si vous vouliez que ce soit vrai. Parce que vous avez tellement investi dans l’idée que l’Amérique est pleine de racistes blancs. Mais c’est leur MO – ouvrez le robinet d’information, puis, comme par magie, fermez-le.

Parce que les médias espèrent que les mêmes personnes qui ont facilement acheté le canular de Smollett lorsqu’ils l’ont défendu – ne le trouveront pas maintenant que leurs propres fantasmes fébriles se sont avérés faux.

Maintenant, je vais vous raconter l’histoire de Smollett, du point de vue de la presse. Lorsque l’histoire a éclaté, nous étions tous assis autour d’une pièce verte en train de parier sur le nombre de Twizzlers que Dana Perino pourrait manger. Et tous pensent les mêmes pensées. Je me demande si l’eau de Jessica s’est cassée. En fait, nous savions tous que Smollett mentait. « Parce que le mensonge était trop présent – ​​comme un complot hystérique de « Law and Order ».

Mais nous ne pouvions pas le dire tout de suite, car nous avions peur d’être traités de racistes. Même si nous savons que l’histoire était aussi plausible que de voir Brian Stelter à Soul Cycle. Parce que ce que Smollett a concocté était le genre exact d’histoire que les médias préféraient et exigeaient. Cela correspondait à leurs hypothèses sinistres d’une Amérique systématiquement raciste, perverse et blanche.

FLASHBACK DE JUSSIE SMOLLETT : LES MÉDIAS, LES CÉLÉBRITÉS ONT COURÉ AVEC DE FAUSSES ALLÉGATIONS FAITES PAR LA STAR « EMPIRE »

Tu vois, ce n’est pas un canular s’il reflète tes propres fantasmes. C’est comme un psychopathe qui traque une actrice célèbre et se persuade que l’actrice a les mêmes sentiments pour lui. Pour lui, ce n’est pas un fantasme – ça existe vraiment. (Je devrais probablement m’excuser auprès de Kathy Bates.)

Malheureusement pour eux, le besoin des médias de crimes haineux racistes est comme Xanax à « The View » – la demande dépasse de loin l’offre.

Pendant ce temps, des journalistes locaux décousus de Chicago ont courageusement chassé le canular. Rafer Weigel et Rob Elgas – ils doivent être félicités. Weigel a en fait été critiqué pour être allé sur Fox News pour discuter du canular qui se désintégrait rapidement, et de sa défense ? Fox était le seul réseau à lui demander de venir. Personne d’autre ne le ferait. Ils avaient trop peur que leurs propres récits s’effondrent.

Mais ce qu’il faisait, c’était du vrai journalisme. Pas étonnant que les médias traditionnels ne l’aient pas reconnu. C’est la bonne nouvelle pour la presse. Les mauvaises nouvelles? Pour chacun d’eux, il y a 300 Don Lemons.

Alors pourquoi les médias sont-ils tombés dans le piège ? Eh bien, vous ne pouvez pas accepter une histoire ridicule comme celle-là à moins d’avoir deux éléments en place. Un sac en nickel et un bang – je souhaite. En fait, vous devez être préparé pour cela, et vous voulez que ce soit vrai.

L’amorçage consiste en un récit sinistre et répétitif, poussé par des médias comme CNN, dans lequel l’Amérique est pleine de fanatiques. Ce faux récit était le décor de la table qui servait à n’importe quel canular racial, et il y en avait beaucoup.

Pelures de banane laissées à l’extérieur. Cela devait être raciste, car seuls les blancs ont accès aux fruits.

Une corde dans un garage de voitures de course – c’était à peu près aussi similaire à un nœud coulant qu’une assiette de fettuccine.

L’équipement d’entraînement dans un parc d’Oakland est également devenu une collection de nœuds coulants. Qui savait que Jack LaLanne était un Klansman ?

Et les meubles couverts sont devenus un homme vêtu d’une robe KKK et d’une capuche. Hé, qui n’a pas fait cette erreur avant ? Est-ce le grand sorcier ou un garçon inclinable paresseux ?

Les médias ont préparé l’environnement pour que toute hystérie raciste puisse devenir réalité. Smollett, étant l’arnaqueur de course entreprenant, a vu cela comme une opportunité parfaite pour améliorer sa carrière. Et c’est ce qu’il fit. C’est ce que font les prédateurs narcissiques.

Il aurait pu s’en tirer. Mais son seul problème : c’est un idiot. Il a engagé deux noirs pour jouer deux blancs. Non seulement une violation de l’appropriation culturelle, mais juste un casting terrible. C’est comme choisir Gwyneth Paltrow pour jouer Rosa Parks.

Et qui erre dans une nuit glaciale de Chicago en tenant de la corde et de l’eau de javel ? Des pingouins en colère, qui aiment la servitude ? En route pour nettoyer les piscines ?

Et peut-être la plus grande improbabilité de toutes ? Quelles têtes blanches MAGA reconnaîtraient un jour Jussie Smollett ? On lui a demandé de présenter une pièce d’identité lors des réunions de famille.

CNN, MSNBC DOWNPLAY LA CONVICTION DE JUSSIE SMOLLETT, UTILISENT LE VERDICT POUR BASH LES CONSERVATEURS

Et pourtant, les médias ont tout acheté. Parce que comme un très mauvais trafiquant de drogue, ils devenaient défoncés de leur propre approvisionnement – ​​se nourrissant de leurs propres fantasmes de race. C’est comme s’ils pouvaient croire en n’importe quoi.

Fausse publicité pour le cabinet d’avocats Harris, Swalwell & Schiff pour « Laissez-nous mentir ».

La presse a également aimé agir plus intelligemment que vous, car elle a vu venir ce crime. Et ils auraient dû, puisque ce sont eux qui ont créé ce monstre de Frankenstein. Alors, quand ils se sont fait avoir par leur propre crédulité, ils sont devenus aussi silencieux que le président Biden cherchant ses chaussures dans le réfrigérateur.

Et s’ils se trompaient à ce sujet, qu’est-ce qu’ils se trompaient d’autre ? Covid? Immigration? Laisser Andrew Cuomo agir comme un massothérapeute indépendant ? La liste est plus longue qu’un reçu de CVS.

Alors, la presse en tirera-t-elle une leçon ? Ne me fais pas rire. J’ai MSNBC pour ça.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 10 décembre 2021 de « Gutfeld! »