Greg Gutfeld : CNN s’est vacciné avec succès contre les cotes élevées

Il y a donc une grande nouvelle sur CNN qui n’implique pas qu’un producteur agresse des enfants.

Pour une fois. Je suppose que même les pervers prennent des vacances.

Oui, il a été annoncé que CNN avait fermé ses bureaux aux « employés non essentiels ».

C’est soit pour COVID, soit pour que les forces de l’ordre puissent faire une pause, ce qui signifie que les seules personnes à CNN sont les personnes nécessaires pour créer leur produit.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle sur CNN.

Outre leurs arrestations habituelles. Voici une image délicieuse de ce qui semble être un monstre mentalement dérangé et instable célébrant un acte d’incendie criminel.

Oui, c’est Jim Acosta avec un groupe d’employés de CNN qui, heureusement, ne sont pas des trafiquants sexuels.

Ils sont tous démasqués, bien sûr, ce qui est étrange. Vous pensez qu’après le mois, CNN l’avait fait, ils porteraient tous des masques pour cacher leurs visages embarrassés.

Mais que tient-il ? Oui, une photo du sapin de Noël Fox entouré de visages de personnalités de Fox TV.

C’est un peu flippant, non ? Je veux dire, même pour Acosta, ce type fait que Dracula semble moins mort à l’intérieur.

Regardons-le de plus près, voulez-vous? Maintenant, évidemment, il est difficile d’analyser ce que fait un cas de noix, mais qu’est-ce que cela pourrait signifier ?

N’importe quoi. Il pourrait se moquer du fait que l’arbre Fox a été incendié dans un acte d’incendie criminel dégoûtant.

Cela aurait du sens, étant donné que CNN a un penchant non seulement pour faire la lumière sur le crime, mais aussi pour faire le crime lui-même.

CHRIS CUOMO : La criminalité augmente cette semaine.

DON LEMON : Oh mon Dieu, c’est si grave et ils financent la police. … C’est comme si vous regardiez une certaine télévision d’État et que vous écoutiez des médias conservateurs, vous penseriez que, vous savez, des villes entières sont juste, vous savez, entraînées dans des combats, des incendies et autre. Nous sommes sortis et avons eu un excellent dîner à New York ce soir. En fait, les gens se sont approchés de nous et nous ont dit : « Merci de vous surveiller tous les soirs ».

L’animateur de CNN Don Lemon et l’ancien présentateur de CNN Chris Cuomo. (REUTERS/Mike Segar | Gilbert Carrasquillo/GC Images .)

Obtient moi à chaque fois. C’est un rappel classique et classique de l’erreur de ces bozos de seau à rire sur tout ce qui compte, et même les ancres restantes ont encore un coup du lapin en détournant le regard de la misère des gens.

C’est un modèle. Ce qui ne leur fait pas de mal mais vous fait du mal, ils en rient parce que rire des horribles réalités est une façon de s’en sortir.

Pour CNN et Kamala Harris, c’est leur version d’une bombe fumigène.

Alors maintenant que ce réseau est le visage du crime, au lieu de le couvrir, ils le couvrent maintenant.

Le bon côté : au moins, nous savons où se trouvent toutes ces personnes à un moment donné.

La seule raison pour laquelle je suis content que Don Lemon soit à l’antenne, c’est pour savoir quand il est sécuritaire d’aller boire dehors. Le gars est plus bricoleur que Big Ben.

Qui savait autrefois que le nom le plus fiable dans l’actualité est maintenant une ville sanctuaire pour les tristes sacs.

Regardez ceci – comme c’est mignon – Alors que CNN implose sous le poids des crimes sexuels et des licenciements, ils tentent désespérément le stratagème « Regardez sur Fox News », comme en témoignent le général de Gelato Brian Stelter et un chyron qui dit « A semaine pleine de gros titres embarrassants pour Fox News. »

Il ne peut même plus tromper les démocrates.

Mais je comprends. Lorsque vous êtes maintenant l’ornement du capot de la tromperie médiatique et de l’auto-humiliation, c’est le seul stratagème. Mais regardez Fox.

L’ensemble de leur réseau est : Mais regardez Fox. Et ça marche. Pour nous.

Comme Brian lui-même, nos notes sont énormes.

Chaque soir, cette émission a quatre – ouais, quatre fois – l’audience de Don Lemon.

Ouais. Prends-le. Pourquoi pas?

Maintenant, je sais que c’est comme dire que je suis quatre fois plus beau que Elephant Man, ou quatre fois meilleur qu’Alec Baldwin, mais on pourrait penser qu’ils apprendraient à ce stade.

Je veux dire, c’est comme si leur public avait eu CNN COVID, tuant leurs audiences.

Bonsoir. Je ne suis pas médecin et je n’en joue pas non plus à la télé. Mais au nom de l’establishment médical, nous tenons à féliciter CNN pour vous être vacciné avec succès contre des notes élevées. Je n’ai jamais vu un nombre de téléspectateurs aussi bas. Maintenant, aurez-vous besoin d’un rappel par la suite ? Peut-être en donnant un spectacle à une variante Cuomo jusque-là inconnue et encore moins talentueuse ? Seul le temps nous le dira. Mais en attendant? Quelqu’un sait ce que fait cette chose ?

Alors, ils deviennent le porte-parole du chaos, ils nous envoient les téléspectateurs sensés restants.

Mais comme moi, errant dans un magasin de Cinnabon défoncé, il est trop tard pour qu’ils fassent demi-tour.

Comme George Custer, ils ont mené la charge dans tant de choses horribles.

Ils ont passé un an à laisser un présentateur défendre de manière trompeuse son frère alors qu’il harcelait sexuellement et envoyait à la mort des milliers de personnes âgées.

Son frère a tué plus de personnes âgées que de trompes à air. Plaisanter sur le gros nez de son frère avec un Q-Tip géant aurait dû avertir les cuivres de CNN que ce n’était pas du journalisme.

Chris Cuomo de CNN a joué une comédie d’accessoires avec son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un segment largement diffusé en 2020. .

Puis, après de nombreuses pressions extérieures, ils l’ont licencié, prétendant qu’ils étaient dégoûtés par le comportement depuis le début.

Oui, je suppose que c’est pour ça qu’ils l’ont laissé faire ça pendant très, très longtemps.

Ils ont menti à propos du 6 janvier, et pourquoi pas ? Ils mentent environ les 364 autres jours par an.

Ils ont menti au sujet des agents frontaliers fouettant les Haïtiens.

Ils ont menti sur tant de choses qu’ils prétendaient être pires que le Watergate et pires que la guerre civile.

Ouais, pire que la guerre civile, qui a mis fin à l’esclavage. Pourtant, CNN pensait que c’était mauvais.

Allez comprendre. Ils ont dû aussi détester la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ils prétendent que le financement des flics n’existait pas à l’époque.

Ils prétendent que personne ne pouvait prouver l’existence d’une théorie critique de la race, et quand les gens l’ont facilement prouvée, vous ont-ils traité de raciste. Ils vous ont traité de terroriste, mais ils l’utilisent déjà depuis le 6 janvier.

Autrefois, les médias défendaient le droit de leurs pairs de dire quelque chose avec quoi ils n’étaient pas d’accord.

Mais maintenant, CNN affirme que la liberté de la presse ne s’applique plus à quiconque en dehors de son immeuble.

Ils ont également ressenti le désir de punir toute personne liée de manière tangentielle à leurs ennemis ou critiques perçus parce qu’ils sont pour le séparatisme idéologique. Punition incluse. Et cela leur permet de ne pas voir à quel point leur contenu est bizarre, stupide et biaisé.

Pourtant, il ne suffisait pas de cibler Fox News. Vous devez poursuivre les électeurs de Trump, les parents, la police, tous ceux qui ont osé remettre en question les mandats de masque, ils sont devenus le porte-parole de la conformité forcée.

Alors qu’ils se moquaient du vrai crime, ils ont joyeusement essayé de vous annuler pour un mème.

Ils ont ignoré les foules qui détruisaient les villes tout en proclamant de faux crimes haineux.

Ils seraient heureux si nous étions tous sur des listes de surveillance du terrorisme.

Mais il y a un bon côté.

Si CNN est trop occupé à concentrer toutes ses énergies sur FOX, au moins peut-être que les enfants sont en sécurité.

Franchement, je préfère mettre la main sur une photo d’un arbre au lieu de m’y cacher avec une paire de jumelles à côté d’un collège.

C’est donc la doublure argentée de l’année vraiment sh—ty de CNN. Ne restez pas à côté des ancres le soir du Nouvel An lorsqu’elles commencent à chercher quelqu’un à embrasser. Vous ne savez pas où était cette bouche.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Greg Gutfeld sur l’édition du 20 décembre 2021 de « Gutfeld !