Greg Gutfeld : Des histoires comme celles-ci vous montrent comment fonctionnent les médias

Récemment, un démon sexuel violent nommé Darrell Brooks avait été libéré de prison, après avoir déposé une caution minimale pour avoir frappé la mère de son enfant et tenté de l’écraser. Maintenant, on pourrait penser que ce type, qui avait des mandats en cours, n’aurait pas été libéré – et encore moins autorisé à retourner dans la même foutue voiture qu’il avait utilisée pour écraser un être humain. Mais bien sûr, il l’était. Et puis il a conduit son SUV dans une foule de gens lors d’un défilé – en a tué un tas et a continué. Je suppose qu’il n’allait pas à une « cérémonie des pères de l’année ».

Alors comment décririez-vous cela ? NBC l’a qualifié de « crash » – ce qui revient à appeler Joy Behar « bavarde ». Je suppose que « fender bender » était trop verbeux. Citation : « les autorités ont déclaré que Brooks avait fui la scène d’une dispute familiale juste avant l’accident… Il n’est pas clair s’il a un autre avocat pour les accusations liées à l’accident de dimanche ».

LE SUSPECT DE WAUKESHA PARADE DARRELL BROOKS FACE À 5 ACCUSATIONS D’HOMICIDE INTENTIONNEL AU 1ER DEGRÉ, DÉTENU SUR UNE caution de 5 M$

Alors, juste un « crash », les gars. Un acte de Dieu, une erreur honnête. Vous savez, Brooks était probablement en route pour aider les victimes de la suprématie blanche. Et ces Blancs morts essayaient de l’arrêter. Désolé, je canalisais MSNBC pendant une minute là-bas.

Mais ce sont des histoires comme celles-ci qui vous montrent comment fonctionnent les médias. Ils utilisent l’objectif de la race sur chaque histoire, jusqu’à ce que les couleurs changent. Et c’est parce que l’objectif de la course, ne se courbe que dans une direction. Ce qui fait penser que l’objectif ne devrait peut-être pas être utilisé du tout.

‘Parce que – quand une histoire comme celle-ci apparaît – impliquant un suspect noir – ils désactivent le filtre de race. Ce qui montre qu’ils ne rapportent pas la réalité – ils la créent quand cela leur convient. CNN passe plus de temps au pays des merveilles qu’Alice. Avec Chris Cuomo et Don Lemon dans le rôle de Tweedle Dee et Tweedle Dumber.

Cette histoire n’inondera pas les ondes comme tant d’histoires qui ont conduit à des émeutes et à la mort. Je veux dire – qui va protester pour les personnes qui ont souffert aux mains de cet homme maléfique et violent ? Qui fera des peintures murales pour ses victimes, ou donnera leur nom aux rues ? Vous voyez, cela ne fonctionnera tout simplement pas aujourd’hui.

DONALD TRUMP CLAQUE LA « MALCONDUITE » DES PROCUREURS AU PROCÈS DE KYLE RITTENHOUSE APRÈS UNE RENCONTRE AVEC UN ADO À MAR-A-LAGO

Rappelez-vous ce que CNN a dit quelques jours auparavant. Il n’y a rien de plus effrayant qu’un « homme blanc en colère ». Tellement dommage pour CNN que Brooks soit noir, avec de longs antécédents criminels. Mais peut-être que la presse peut transformer cela en « c’est un suprémaciste blanc ». Je veux dire que les Noirs peuvent aussi être des suprémacistes blancs, selon la presse. Demandez juste au grand cyclope, Larry Elder.

Pouvez-vous imaginer la déception de Zucker lorsqu’il a découvert que le chauffeur était Black ? « comment vais-je payer pour cette nouvelle maison sur le Vignoble, ou celle de Saint-Barth? » Alors, que faites-vous lorsque le récit ne correspond pas? Demandons à Mary Lemanski.

Le démocrate de l’Illinois était le directeur des médias sociaux pour les démocrates du comté de DuPage. Mais plus maintenant, après qu’elle ait qualifié le saccage meurtrier de « karma » pour Rittenhouse. D’après elle, le karma est une garce, mais selon moi, elle l’est aussi. Lemanksi prétend également qu’elle est une comédienne qui travaille avec Second City Improv. Et avec du matériel aussi mauvais, elle pourrait certainement écrire pour Kimmel

Pendant ce temps, « The Squad » continue de faire pression pour l’abolition des prisons fédérales et des cautions excessives. Mais pour eux, une caution excessive, c’est n’importe quelle caution. C’est fou : faire pression pour plus de réforme de la libération sous caution le jour même où un criminel tue cinq personnes alors qu’il était en liberté sous caution. C’est comme pousser pour plus de laboratoires de Wuhan après une épidémie de COVID. C’est peut-être moi, mais je pense que la caution devrait peut-être être plus élevée que celle de Hunter Biden lors d’un voyage au Pérou. Et peut-être que certains maniaques ne devraient pas du tout être renfloués.

TUCKER CARLSON : LES MÉDIAS N’ENQUÊTE PAS LES MOTIFS DU MASSACRE DE WAUKESHA – VOICI POURQUOI

Lundi, AOC a exigé des réponses sur la caution excessive. AOC aime les réponses exigeantes – comme quelle robe de créateur porter pour un gala, ou comment faire semblant de pleurer sans couper les oignons. Ce sont les questions sérieuses auxquelles elle se trompe toujours.

Apparemment, elle n’a pas arpenté les rues de New York ces derniers temps, où des criminels violents entrent et sortent de prison comme Brian Stelter entre et sort de Baskin Robbins. Elle est bonne cependant – elle a plus de sécurité que le pape qui court la nuit pour un paquet de cigarettes. Ce dont elle a vraiment besoin autour d’elle, c’est d’une camisole de force et d’une pièce capitonnée.

Pendant ce temps, sa cohorte encore plus stupide, Rashida Tlaib, a tenté d’expliquer son soutien à une loi qui viderait les prisons. C’est ce qu’on appelle le « Breathe Act » – et si cela passe, il y aura beaucoup d’innocents qui ne respireront plus.

VICTIME DE L’ATTAQUE DU PARADE DE WAUKESHA, 11 ans

Tlaib : Tout le monde se dit : « Oh mon dieu, nous allons simplement libérer tout le monde. » ce n’est pas ce que je dis…

Jonathan Swan : C’est quoi, ça dit

Tlaib : Mais avez-vous vu combien de personnes atteintes de maladies mentales sont en prison en ce moment ?

Swan : Non, je sais, mais la loi que vous avez approuvée dit en fait de libérer tout le monde dans 10 ans

Tlaib : Dans 10 ans mais pensez-y… qui sortons-nous ?

Swan : Mais il y a, par exemple, des trafiquants d’êtres humains… des relations sexuelles avec des enfants.

Tlaib : Oh, je sais.

//

Swan : Votre proposition est si radicale, elle le fait (Tlaib : ouais) elle libère tout le monde et ce que j’essaie de vous dire

Tlaib : Dans 10 ans et évidemment, il y a un processus pour examiner comment pouvons-nous sortir de l’incarcération de masse et passer d’abord aux soins

Elle fait ressembler le casting de « The View » à des scientifiques de fusée. Alors rappelez-vous – Brooks a tué un tas de personnes après avoir été libéré il y a des semaines. C’est une conséquence des croyances de « The Squad ». Rancœur. Le fanatisme, un désir de punir quiconque ne pense pas comme lui.

Mais nous ne pouvons pas oublier le DA de Milwaukee, John Chisholm, qui a implacablement poussé la réforme de la caution en espèces, car il dit qu’elle criminalise la pauvreté. Dans une interview de 2007, il a déclaré : « Y aura-t-il un individu que je détournerai, ou que je mettrai dans un programme de traitement, qui ira tuer quelqu’un ? Vous pariez. Garanti. C’est garanti. Cela n’invalide pas l’approche globale. «

Et voilà : le fait que des criminels prennent la vie d’innocents n’invalidera pas leur conviction de laisser sortir ces criminels. Les conséquences de leurs actions ne peuvent même pas les faire changer d’avis.

Mais bon, je suppose que nous pouvons dire quelque chose de bien à propos de Brooks. Il n’a pas franchi les frontières de l’État.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 23 novembre 2021 de « Gutfeld! »