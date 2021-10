Greg Gutfeld : Enlever des statues est une déviation des vrais problèmes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bon jeudi Amérique. Une si bonne nouvelle à annoncer. Mais d’abord – sept blagues.

American et Southwest Airlines ont déclaré qu’elles se conformeraient à l’ordre du président Biden de forcer leurs employés à se faire vacciner. Pendant ce temps, Spirit Airlines commencera à exiger de ses employés qu’ils se brossent les dents.

Le président de l’association du jouet a déclaré cette semaine que les enfants pourraient ne pas obtenir ce qu’ils veulent à Noël en raison des pénuries nationales. « Génial, plus d’argent à dépenser pour les strip-teaseuses », a déclaré Dana Perino

Jon Gruden sera retiré du cercle d’honneur des Buccaneers pour des e-mails contenant des insultes racistes – ce que certains disent hypocrite car OJ Simpson reste au Temple de la renommée de la NFL. Mais c’est une comparaison de pommes avec des oranges car il n’y a aucune preuve que Simpson a envoyé des e-mails méchants.

La crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement a rendu difficile la recherche de costumes d’Halloween dans les magasins. Alors cette année, Chris Cuomo va se faire passer pour un journaliste.

Cette semaine, William Shatner est devenu l’homme le plus âgé à avoir voyagé dans l’espace. Les scientifiques soupçonnent que l’homme de 90 ans a pris le contrôle de la fusée à un moment donné parce qu’elle n’a jamais éteint son clignotant.

La marque de chaussures « Minnetonka » s’est excusée de fabriquer des mocassins depuis 75 ans, car ce n’est pas une entreprise appartenant à des Amérindiens. Pour remédier à ce problème, le PDG a déclaré que l’entreprise allait changer son nom pour Elizabeth Warren.

Et enfin, avec la guerre de Biden contre l’indépendance énergétique, le prix du charbon a grimpé en flèche. Ainsi, ce Noël, tous les enfants coquins auront leurs bas remplis de panneaux solaires.

Et ce sont vos sept blagues.

Alors saviez-vous que le maire de New York, Bill de Blasio, autrement connu comme un arbre à crottes ambulant, retire la statue de Thomas Jefferson de l’hôtel de ville ?

Au cas où vous alliez dans des écoles publiques, Jefferson était un père fondateur, notre troisième président, mais aussi un propriétaire d’esclaves. La statue était là depuis près de deux cents ans – un an pour chaque bêtise que de Blasio fait en une semaine.

Mais après tous les problèmes de la ville, il était clair que ce morceau de marbre putride devait disparaître. Je veux dire, pensez-y.

Une femme vient d’être brutalement battue dans les rues de la ville, piétinée à plusieurs reprises et laissée pour morte. Les gens esquivent les balles à Times Square comme Neo dans Matrix. Mais bon sang que Thomas Jefferson ! Tu sais qu’il est derrière tout ça.

Bien sûr, il y a eu l’infirmière philippine assassinée samedi après-midi à Times Square par un criminel dérangé. Ce tueur présumé avait été relâché après avoir tripoté une autre femme, mais il est clair – s’il n’y avait pas eu de statue de Jefferson – cela ne serait pas arrivé.

Il y a l’énorme pic d’homicides dans les grandes villes. Cela devient si grave dans des endroits comme Chicago – ils installent des kits de contrôle des saignements dans des centaines de bâtiments de la ville. Chaque kit contient des fournitures comme des garrots, de la gaze, des ciseaux, des gants et un manuel d’instructions. Je savais que la pénurie de main-d’œuvre était grave, mais maintenant vous devez réparer votre propre blessure par balle ?

Mais qu’attendez-vous lorsque vous permettez à de telles statues d’exister ? Maintenant, le retrait de la statue a été suggéré par l’épouse de de Blasio, Chirlane McCray. Elle a dit que je partage déjà un lit avec un imbécile, je n’ai pas besoin qu’un autre me regarde pendant que je suis au travail.

Elle dirige également le programme de 800 millions de dollars financé par les contribuables appelé Thrive. Qui a été conçu pour traiter les malades mentaux – comme le gars qui a assassiné l’infirmière. Mais où est la preuve que le programme a réellement fait quelque chose ? L’argent a disparu plus vite que Brian Stelter dans une fabrique de beignets.

Si vous faites une promenade décontractée dans la ville – et que vous ne vous faites pas voler la voiture en premier – vous verrez d’innombrables zombies démunis. Mais il est difficile d’enquêter sur la personne chargée de les aider, quand c’est la femme du maire.

Alors, que faites-vous quand vous êtes censé soigner les malades et les dérangés, et que vous n’avez pas fait de squat ? Et les gens que tu es censé aider font des squats partout. Sur les trottoirs, devant les commerces, dans les parcs avec des chiens. Tu vas après les statues.

Et pourquoi? Comment le retrait des statues rend-il plus sûrs les pauvres ou les personnes âgées actuellement enlevées à New York ? Ce n’est pas le cas.

Au contraire, lorsque vous vous faites tirer dessus, les statues vous offrent un endroit où vous cacher. En fait, nous pourrions utiliser beaucoup plus de statues – de personnes vraiment grosses. Grover Cleveland ! Henri VIII! Michael Moore ! Je prendrai n’importe quoi. Car de plus en plus le public a de moins en moins d’endroits où se cacher.

Mais la vraie raison pour enlever les statues est la déviation. La classe militante est une race stupide superficielle avec des priorités absurdes, et leurs dirigeants le savent. Tout ce que vous avez à faire est de suspendre un acte performatif de justice symbolique devant eux, et comme une prostituée devant Hunter – ils grimperont dessus. Et puis vous n’avez pas besoin de faire de vrai travail du tout.

Financez la police, renflouez les voyous et les violeurs, et regardez votre ville remonter dans le temps dans les années 1970, puis blâmer les statues. Et un maire et sa femme peuvent aller de l’avant en déplaçant la conversation vers l’effacement du passé et en l’appelant « progrès ».

Il n’y a pas que New York. Qu’il s’agisse de San Francisco où ils ferment des pharmacies en raison d’un crime, ou du centre-ville de Portland qui subit une autre nuit de violence collective, tout ce que vous avez à faire est de faire quelques petites choses.

Exigez de changer le nom « problématique » d’une école primaire. Annulez des vacances pour un explorateur « à problèmes ». Supprimer une statue d’un fondateur « problématique ». Le tout au nom de l’équité et de l’antiracisme.

Alors que les personnes âgées et les classes ouvrières continuent d’être victimisées par des voyous et des maniaques. C’est un bon coup. Tant que vous vous réveillez, vous êtes à l’abri des critiques pour les horribles dégâts que vous laissez derrière vous.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Retirez donc une statue. Changer le nom d’un jour férié. Félicitations : vous avez résolu les gros problèmes.

Et lorsqu’un parent perd un enfant, ou qu’un enfant perd un parent à cause d’un maniaque dans une rue de la ville, vous pouvez lui dire : « Hé, désolé pour votre perte. Mais vous vous souvenez de ce buste de Jefferson ? ça même. »

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 14 octobre 2021 de « Gutfeld! »