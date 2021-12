Greg Gutfeld fustige de Blasio sur l’augmentation de la criminalité au milieu de l’incendie criminel d’un arbre de Noël de Fox: « Un maire grotesque … macabre »

Les co-animateurs de « The Five » ont déclaré mercredi que l’incendie criminel présumé contre un arbre de Noël à l’extérieur du siège de Fox News à New York reflète une tendance plus large à la hausse de la criminalité dans les villes démocrates du pays.

Le sapin de Noël américain de Fox News a été gravement endommagé par un incendie mercredi matin. Le suspect, identifié comme Craig Tamanaha, 49 ans, avait déjà été arrêté trois fois : deux pour possession de drogue et une pour intoxication publique. Il aurait été sans abri avec une dernière adresse connue à Brooklyn.

L’arbre, qui a atteint une hauteur de 50 pieds, a pris 21 heures à assembler et était orné de 10 000 ornements en verre et de 100 000 lumières. L’attaque était symbolique à plusieurs niveaux, ont déclaré les co-animateurs de « The Five ».

« L’arbre représente essentiellement le type de violence aléatoire alimentée par la maladie mentale qui fait désormais partie de la vie quotidienne de la ville », a déclaré Greg Gutfeld.

Les pompiers du FDNY ont réussi à maîtriser l’incendie et aucun blessé n’a été signalé. (Renard)

« Il y a des personnes criminellement dérangées qui vivent dans nos rues, et nous faisons simplement… partie d’une expérience étrange où les progressistes n’avaient jamais vraiment pensé à ce qui se passe lorsque vous autorisez des personnes instables et dangereuses à entrer dans le grand public. Eh bien, ils agressent des femmes… [and] il y a beaucoup de dégâts matériels, et maintenant vous voyez un arbre brûler. »

L’INCENDIE SOUPÇONNÉ DE FOX NEWS ALL-AMERICAIN CHRISTMAS TREE POURRAIT ÊTRE DE RETOUR DANS LES RUES DANS QUELQUES HEURES: EXPERT

« [When] vous vous promenez dans les rues de New York, vous voyez les conséquences de l’échec total du maire de Blasio à traiter les malades mentaux », a poursuivi Gutfeld. « Des civils innocents, des touristes, des gens de Times Square en plein jour sont… matraqués. Ils se font assassiner par des gens qui n’ont pas leur place dans la rue. Et nous voulons les retirer de la rue parce qu’ils sont aussi un danger pour eux-mêmes. Mais nous avons un maire grotesque… macabre qui ne donne pas un F volant. »

Le maire de New York, Bill de Blasio, fait des déclarations sur un site de vaccination de masse au Yankee Stadium au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le quartier du Bronx à New York, New York, États-Unis, le 5 février 2021. REUTERS / Carlo Allegri ( REUTERS/Carlo Allegri)

L’ARBRE DE NOL TOUT AMÉRICAIN DE FOX SQUARE BRLE DANS LE FEU, SUSPECT ARRÊTÉ

La juge Jeanine Pirro a déclaré qu’il était erroné de radier la plupart des infractions pénales du résultat d’une maladie mentale.

« Nous ne savons pas que ce type [Fox News Christmas tree arson suspect] était mentalement malade », a-t-elle dit. « Tout le monde veut dire : ‘Oh, ils sont mentalement malades, ils sont fous.’ Je pense qu’ils sont diaboliques… il y a une grande différence… Il n’y a rien qui indique qu’il est nécessairement malade mental. Peut-être qu’il est hors de son rocker – je ne grimperais pas à cet arbre. Mais tu sais, il n’y a que moi. »

MANHATTAN, NEW YORK, ÉTATS-UNIS – 2019/12/20 : News Corporation Building, siège de Fox News à New York. (Photo d’Erik McGregor/LightRocket via .)

Alors qu’elle travaillait comme juge à New York, Pirro a déclaré que son travail consistait à éloigner « ceux qui sont dangereux » de la rue.

« En tant que juge, mon pouvoir a toujours résulté de la capacité de retirer de la société quelqu’un que je pensais être un danger pour lui-même ou pour les autres », a-t-elle déclaré. « Ensuite, vous pouvez l’envoyer à Bellevue, puis ils peuvent rester assis là pendant un moment et être analysés. »

Pirro a ajouté qu’elle était « malade et fatiguée » de se faire dire par les démocrates de se préoccuper des criminels plutôt que des victimes de ces crimes, déclarant: « Je veux m’inquiéter pour les victimes innocentes ».

La gauche « ment » sur les raisons pour lesquelles la violence est à la hausse, a déclaré Pirro, appelant la maire de Chicago, Lori Lightfoot.

À droite : la juge Jeanine Pirro parle de la criminalité dans « The Five ». Gauche : le maire de Chicago Lori Lightfoot prend la parole lors d’un événement d’initiative scientifique à l’Université de Chicago, Illinois, États-Unis, le 23 juillet 2020. REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo (GAUCHE : Fox News DROITE : REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo)

Lundi, Lightfoot a semblé blâmer les magasins de détail pour les vols de masse qui se sont produits dans la ville.

« Nous avons toujours des détaillants qui n’institueront pas de plans comme avoir des agents de sécurité dans leurs magasins, s’assurer qu’ils ont des caméras qui sont réellement opérationnelles, verrouiller leurs marchandises la nuit, enchaîner des sacs haut de gamme », a-t-elle déclaré. « Ces sacs à main peuvent attirer de nombreuses unités de vol au détail organisées. »

Pirro a déclaré que les dirigeants démocrates comme Lightfoot détournent le blâme.

« L’essentiel ici est que la gauche nous ment, et c’est pourquoi cela se produit », a-t-elle déclaré. « Eh bien, Lori Lightfoot sort, et elle dit qu’il n’y a pas de crime ici – vous êtes plein de merde. Les gens qui possèdent les magasins, paient des impôts, et vous financez la police. Vous dites à la police de rester debout C’est toi, Lori Lightfoot ! »