Greg Gutfeld: j’ai trouvé quelque chose de pire que le cut and run en Afghanistan, la défense de Biden

J’essayais donc de me demander s’il y avait quelque chose de pire que notre retrait d’Afghanistan. Au début, Saigon vous vient à l’esprit, mais comparé à cela, cela ressemble maintenant à une répétition générale des Rockettes.

Mais j’ai en fait trouvé quelque chose de pire que le cut and run en Afghanistan. C’est la défense du président.

Stephanopoulos, jeudi : encore beaucoup de pandémonium devant l’aéroport.

Biden : Oh, il y a. Mais, écoutez, mais personne n’est tué en ce moment, Dieu me pardonne si je me trompe, mais personne n’est tué en ce moment. Les gens sont–nous en avons eu 1000-un peu, 1200, hier, quelques milliers aujourd’hui. Et ça augmente. On va faire sortir ces gens.

Stephanopoulos : Mais nous avons tous vu les photos. Nous avons vu ces centaines de personnes entassées dans un C-17. Vous avez vu des Afghans tomber—

Biden : c’était il y a quatre jours, il y a cinq jours.

Qu’est ce que ça veut dire? C’était 2 jours avant pas 4. Je blâme ce fichu math raciste ! Mais pour être juste, qui ne perd pas la notion du temps quand vous vous cachez, soigne constamment un mal de tête de crème glacée.

Et quant à “personne n’est tué en ce moment…” Si Joe met la barre plus bas, je pourrai boire. Il est donc encore temps pour : “Excellent travail là-bas, Joe !”

Alors oui, Joe s’est assis dans une interview avec George Stephanopoulos. Joe était assis ; George se tenait sur une caisse à lait.

Alors, le chaos n’a-t-il plus d’importance parce qu’il l’était, comme il l’a souligné à tort il y a 4 ou 5 jours ? Et s’est-il délibérément trompé sur la date étant donné que l’interview était préenregistrée ? Sait-il même où il est ?

Nous n’avons pas vu un leader aussi endormi au volant depuis Ted Kennedy dans Chappaquiddick.

Quelle réponse étrange et absurde. Est-il vraiment si incompétent ou a-t-il inhalé trop de ce spray autobronzant ?

Mais, chaque fois que vous pensez que Joe Biden est mauvais, rappelez-vous ce que le Canada a :

Justin Trudeau, mardi : C’est exactement l’exemple du genre de choses que vous devez faire pour contrer la cession et la transformer en une couverture

Elle-cession. Elle-couverture. Il est vraiment plein de draps.

Apparemment, l’exportation numéro un des États-Unis n’est plus le pétrole brut. C’est la bêtise éveillée. Sauf apparemment chez les talibans, qui ont jusqu’ici répondu à plus de questions que Joe Biden.

Ensuite, il y a cette paire.

Journaliste, mercredi : On dirait que vous dites que cela dépend de la diplomatie avec les talibans. C’est ça. C’est notre seule option est de les amener à accepter de faire cela.

Milley : Eh bien, permettez-moi d’ajouter quelque chose ici. Je veux dire, nous avons quelques points de contrôle d’entrée installés au nord, un à l’est, un. Et dans un troisième à abnegate, ils sont actuellement occupés par des officiers consulaires, des marines. Tout cela fait partie du périmètre.

Pourquoi tout le monde agit-il comme si c’était son premier jour de travail ? Tout leur travail consiste à protéger les citoyens américains et pourtant ils ont plus peur d’offenser la gauche politique que ceux que nous avons laissés derrière nous.

Il ne met définitivement pas le Milley en “militaire”. Mais pour la défense du général. Rien de tout cela n’était dans aucun des livres de Robin DiAngelo sur la façon d’être antiraciste.

Mais il semble que Joe pense que nous aurions dû sortir il y a longtemps.

Stephanopoulos, jeudi : on dirait que vous pensez que nous aurions dû sortir il y a longtemps

Biden : Nous aurions dû.

Stephanopoulos : Et– et accepter l’idée que ça allait être compliqué quoi qu’il arrive.

Biden : Eh bien, par le– qu’est-ce qui serait compliqué ?

Stéphanopoulos : La sortie—

Biden: Si nous étions sortis il y a longtemps, sortir serait désordonné, peu importe quand cela se produirait.

Peut-être qu’il a raison. Mais il aurait pu essayer de le rendre un peu moins salissant. Mais il semble que le seul qui puisse avoir un contrôle majeur sur quoi que ce soit dans ce pays est le père de Britney Spears.

Joe dit que nous avons anticipé tout cela. Gee, je me demande si les gens accrochés au côté de l’avion ont été mis au courant de cela?

Il ressemble à Pee-wee Herman après avoir survolé son guidon, déclarant: “Je voulais faire ça!” Je suppose que la seule sortie sûre et ordonnée que le président pouvait rassembler était celle directement après sa première conférence de presse pour fuir vers Camp David.

Mais le vrai choc. L’Afghanistan a mis 20 ans à se maintenir, puis est tombé plus vite que Biden dans un vent fort. C’est la politique étrangère de Gutfeld 101. La première chose que vous devez comprendre après avoir envahi un lieu, c’est comment en sortir.

Bon sang, tout braqueur de banque le sait. La voiture de fuite est la priorité numéro un. C’est comme quand je vais dans un bar à motards — la première chose que tu fais est de chercher la sortie… Et un bon dealer de méthamphétamine, n’est-ce pas Kat.

Et maintenant, nous avons des milliers d’Américains là-bas. Et nous, la nation la plus puissante du monde, ne pouvons pas les faire sortir. Même la France envoie des équipes faire du porte-à-porte. La France! La maison des mimes !

Donc ce moment craint, parce que tout est nul. Les gens gagnaient des milliards avec la guerre. Comme l’a souligné le journaliste Matt Taibbi, l’inspecteur général spécial pour la reconstruction afghane a découvert que 30% des 63 milliards de dollars de dépenses examinés avaient été perdus à cause de la fraude et du gaspillage. Si le coût de toute la guerre était de 2 000 milliards de dollars, le montant total perdu pourrait être de 600 milliards de dollars.

Donc, comme un gâteau lors d’une fête d’anniversaire dans une maison de retraite, tout le monde en a un morceau. Tout le monde sauf les hommes et les femmes qui y ont risqué leur vie. Certains d’entre eux sont morts là-bas et ceux qui ont la chance de rentrer chez eux recevront peut-être une tape sur la tête et entendront “bien essayé, peut-être la prochaine fois”.

Le vétéran Darrell Owens l’a bien dit : « Les États-Unis ont fourni un niveau de stabilité aux vies afghanes pendant deux décennies, tout en essayant de réduire le risque de terrorisme pour notre pays. Pourtant, cette semaine, apparemment en un instant, l’Afghanistan a été rendu aux talibans. avec à peine un gémissement.”

Il n’est donc pas surprenant d’après un sondage de 1,2 million de vétérinaires par appel nominal de mission, 71% ont déclaré que cette débâcle était une raison de tristesse personnelle. Mais peut-être que les talibans ont changé.

Stephanopoulos, jeudi : Pensez-vous que les talibans ont changé ?

Biden: Non. Je pense – laissez-moi le dire de cette façon. Je pense qu’ils traversent une sorte de crise existentielle quant à savoir s’ils veulent être reconnus par la communauté internationale comme étant un gouvernement légitime. // Biden: Je– Je ne suis pas sûr que j’aurais prédit, George, ni toi ni personne d’autre, que lorsque nous avons décidé de partir, ils fourniraient un passage sûr aux Américains pour sortir.

Eh bien, c’est un soulagement. Personne n’a prédit un passage sûr des talibans. Donald Trump pourrait ne pas être d’accord.

Mais si c’est le cas, vous dites que ça aurait pu être bien pire, mais nous avons eu de la chance grâce à la gentillesse d’étrangers meurtriers. Parlez de n’avoir aucun plan. J’ai mis plus de préparation dans un segment « les animaux sont formidables » que nos dirigeants ne l’ont fait pour donner aux citoyens et alliés en Afghanistan une sortie sûre.

Mais et si les talibans avaient changé ? J’aimerais voir leur nouveau look.

*Faux publi-reportage pour les talibans 2.0*

Donc, nous avons des problèmes, mais ce n’est pas seulement le nouvel Afghanistan, c’est l’ancien Biden. Il est peut-être réveillé, mais il n’est certainement pas réveillé.

