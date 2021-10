Greg Gutfeld : La chevalerie est morte et probablement tuée par un type sorti de prison par les démocrates

Gutfeld : la chevalerie est morte

« Gutfeld ! » Le panneau réagit à un homme qui frappe une femme après qu’elle lui ait dit de prendre une « pilule de refroidissement » dans une vidéo virale

Ainsi, un autre jour à New York signifie une autre femme brutalement battue dans une rame de métro. Cela devient aussi routinier que la mort et les impôts, ce qui pourrait être le slogan de Biden en 2024. Cette vidéo a fait le tour et c’est brutal, mais pas vraiment surprenant.

Vidéo d’un homme frappant une femme au visage pour lui avoir dit de prendre une « pilule froide »

Jusqu’à présent, la vidéo se rapproche de 3 millions de vues – un million probablement par moi. Je l’ai regardé plus de fois que les sorties de nu et effrayé. Parce que comme le hammam Planet Fitness après 20h, il se passe beaucoup de choses dans ce train bondé.

UN HOMME FRAPPE UNE FEMME QUI LUI A DIT DE PRENDRE ‘CHILL PILL’ DANS LE MÉTRO: VIDEO

De toute évidence, cette vidéo montre un mec fou frappant une nana au visage après qu’elle lui ait dit de prendre une « pilule froide ». Maintenant peut-être que je me trompe – frapper quelqu’un qui vous dit de prendre une pilule froide est la pire façon de prouver que vous n’avez pas besoin d’une pilule froide.

C’est arrivé dans le train « D », qui signifie apparemment « dangereux » ou « mortel » ou « merde, pourquoi est-ce que je vis toujours à New York. Dieu s’il te plaît, aide-moi à foutre le camp d’ici. » Chaque jour, c’est de pire en pire.

Maintenant, l’homme avait crié: « Dis-le en face », à propos de son commentaire « Chill pill ». Ce qu’elle fait, et pour ce que ça vaut, montre une énorme quantité de bravoure ou de stupidité. « Occupez-vous de vos affaires – répétez-le », dit le gars. « Je m’occupe de mes putains d’enfants », – qui, j’en suis sûr, grandiront normalement, ayant ça pour père. Espérons que les services de protection de l’enfance remarquent à quel point il est un bon père.

Alors il la frappe fort. Et personne n’a rien fait pour intervenir, ou contrôler la femme, ou maîtriser le criminel. La chevalerie est morte. Et il a probablement été tué par un gars avec une longue feuille de rap, qui a été libéré de prison par les démocrates.

Pas étonnant que les politiciens d’extrême gauche embauchent tous ces gardes de sécurité. Ce qui signifie qu’il est temps pour « que feriez-vous dans cette situation, et soyez sérieusement honnête, d’accord !? »

Parce que quand j’ai regardé ça, je suis devenu furieux contre les passants, qui après avoir semblé choqués, n’ont rien fait. Sauf à regarder leur téléphone et à éviter le contact visuel. Ils font comme moi quand Kilmeade parle de sa phlébite.

UN HOMME ACCUSÉ D’AVOIR VIOL UNE FEMME DANS UN TRAIN A ÉTÉ LIBÉRÉ DE LA DÉTENTION POUR IMMIGRATION, JAMAIS DÉPORTÉ

Maintenant, c’est la deuxième histoire de ce genre, où les gens sont témoins d’un crime horrible et ne font rien. À Philly récemment, une femme frappée d’incapacité aurait été violée par un démon sexuel étranger illégal dans une rame de métro – et personne n’a rien fait. Mais alors que je continue à penser à cela, je me demande ce que j’aurais fait?

J’aimerais penser que je me serais précipité au secours de la femme, réprimandé le gars, et s’il s’était jeté sur moi, je l’aurais chronométré, l’envoyant se tordre au sol. Mais soyons honnêtes – en tant que gars, nous rejouons ces fantasmes héroïques dans nos têtes. C’est l’un des nombreux.

Certains fantasment sur la possibilité d’attraper la passe gagnante au Super Bowl. Je fantasme sur le sauvetage d’un enfant d’un puits. Ce qui n’est pas très utile, puisque dans le fantasme je l’ai aussi jeté dans le puits. Mais la réalité s’installe. Peut-être que dans le métro, je n’aurais rien fait. Voici pourquoi.

Un homme qui frappe une femme envoie un message qu’il ferait n’importe quoi. La chevalerie est morte parce que les passants savent que s’ils interviennent, ils seront morts aussi. Et puis, bien sûr, il a créé un champ de force, en se disant victime de racisme. La partie triste est parce que c’était à New York – la moitié des personnes dans le train étaient probablement d’accord avec lui. Et si un Blanc intervenait, l’histoire deviendrait une histoire de race.

Et tous ces gens qui regardaient leur téléphone seraient sûrs de pointer le téléphone vers la mêlée – et nous verrions ce clip des milliers de fois, mais avec le contexte d’un homme noir accosté par un homme blanc dans un train.

Les accusations de race maintiennent tout le monde à sa place. Tout est jugé non par le contexte, mais par l’identité du groupe. Tout comme MLK n’en avait pas rêvé.

Rappelez-vous : un flic a empêché un coup de couteau mortel d’une femme noire, seulement pour être appelé par LeBron James. Si vous osez vous attaquer aux mauvais comportements n’importe où, c’est vous qui devenez l’oppresseur. Peu importe que le crime ait été criblé de sexisme parce qu’un homme fort battait une jeune femme. Les femmes sont égales aux hommes maintenant, tu te souviens ? Elle devrait s’attendre à être chronométrée aussi fort qu’un homme le ferait ! N’intervenez pas, les hommes – la femme indépendante peut le faire seule.

C’est une triste situation. Et le danger est la seule maîtresse. Le fait est que notre monde ne s’aggrave pas du jour au lendemain. Il se faufile sur vous – comme la calvitie masculine. Sans réagir, on la laisse se dérouler. Quand nos têtes baissent, la criminalité monte.

Cela a commencé avec la bigoterie douce des faibles attentes. Suivi par l’idée que les flics et les procureurs font partie du problème. Enfin, les criminels sont lâchés et nous ne pouvons rien y faire à part capturer leurs crimes sur nos téléphones.

Peut-être frais après le 11 septembre, l’esprit d’unité aurait écrasé ce criminel. Mais maintenant, dans ce nouveau monde étrange, nous avons abaissé la barre du comportement.

Il est passé d’une barre basse à aucune barre. À des titres comme : « Un homme ou une femme battus à mort dans un bar. » Quitter la société fubar.

Mais bon : peut-être que quelqu’un aurait dû appeler une assistante sociale !

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 29 octobre 2021 de « Gutfeld! »