Greg Gutfeld : La famille est bonne, les pairs sont mauvais et l’école est une prison

Maintenant, comme de nombreux génies, je m’inquiétais de l’impact des blocages sur les enfants et les adolescents. Et je n’aime même pas les enfants ou les adolescents. Pour la même raison, je n’aime pas les étudiants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils ont toujours besoin d’argent. On dirait un démocrate !

Dieu : Belle blague sur la viande rouge ! Greg façon de connaître votre public.

Dieu merci!

Mais j’ai pensé que le manque d’interaction avec leurs pairs nuirait à leur capacité à communiquer et à coopérer. De plus, ils oublient de se baigner et de passer la soie dentaire, alors ils sentent comme un morceau de gorgonzola. Je rigole. Personne ne passe la soie dentaire, n’est-ce pas Kat ?

De plus, ils perdent une année d’études. Mais compte tenu de ce qu’on leur enseigne, cela pourrait être un plus. Je veux dire, comment vont-ils apprendre à quel point ils sont racistes, sans apprendre les maths ?

Mais – j’avais deux pensées contraires dans ma tête, ce qui est déjà le double de ma capacité. D’un côté de mon cerveau, je crois que le régiment scolaire unique fait du mal aux enfants – en particulier dans les écoles publiques, qui sont à environ un pas de l’agriculture industrielle. Et nous n’en tirons même pas du vert de soja. Une usine peut polluer un cours d’eau ; mais les écoles polluent l’esprit de votre enfant.

Mais l’autre côté de mon cerveau me dit : “Ces enfants vont être ruinés pour toujours s’ils ne retournent pas en classe. Ils manquent tellement de choses !” Mais cela n’a pas de sens.

C’est comme dire à un soldat allongé dans un hôpital. « Nous devons vous ramener au front – vous manquez tellement de choses ! » Qu’est-ce que ces étudiants ont vraiment raté? À en juger par nos résultats aux tests, ce n’est pas une éducation. Et vu le comportement des syndicats d’enseignants, il est difficile de dire ce qui est pire – l’école ou le confinement.

Ainsi, après un an d’interrogation sur la crise de santé mentale à venir, le CDC a publié des données montrant que les suicides présumés ont considérablement augmenté chez les filles âgées de 12 à 17 ans aux États-Unis, par rapport à 2019.

Mais curieusement – le taux est inversement lié aux fermetures d’écoles. Cela signifie que lorsque les écoles ferment, les tentatives de suicide présumées ont en fait diminué. Puis, lorsque les écoles ont rouvert, les tentatives augmentent. C’est comme si les enfants avaient soudainement de la saleté sur les Clinton.

Encore une fois – les écoles ont fermé, les tentatives de suicide chez les filles ont diminué. Puis les écoles ont ouvert, elles se sont levées. Puis, lorsque les écoles ont fermé pour les vacances d’hiver, les tentatives de suicide ont de nouveau plongé. Puis, lorsque les écoles ont rouvert à nouveau, les tentatives ont soudainement sauté. Il n’y a pas eu d’augmentation pour les garçons lors des réouvertures, mais ils ont également constaté une baisse des blocages. Cela semble contre-intuitif.

Mais ce n’est pas le cas – une fois que vous vous rendez compte que les taux de mortalité par suicide basés sur des décennies de données montrent qu’il diminue pendant les vacances d’été et de Noël ! Ce n’est donc pas propre à la pandémie. C’est ce qui arrive lorsque vous quittez l’école pour une raison quelconque.

Alors comment expliquez-vous cela ? Eh bien, l’école craint. Et quand vous êtes à la maison, loin de l’école, vous êtes également loin de la merde qui se nourrit des insécurités des adolescents. Les cliques, l’intimidation, le besoin d’appartenance.

Pendant ce temps à la maison, vous n’êtes pas obligé de vous changer pour un cours de gym devant toutes les personnes qui se sont moquées de vous. (Un cri à Kilmeade)

C’est une farce vicieuse. Prenez les enfants lorsqu’ils sont le moins immunisés contre la pression des pairs et jetez-les dans une mer de piranhas lissants, qui ont de meilleurs vêtements et plus d’argent. En plus de cela, ajoutez des enseignants qui se rendent compte que le modèle d’enseignement est de le garder fade, et si vous êtes l’enfant qui n’est pas conventionnel, ou un peu plus lent, ou un génie, vous vous retrouvez laissé de côté. L’enfant solitaire à la table de la cafétéria.

Vous pensez que c’est une coïncidence Richard Branson, Einstein, et Walt Disney ont tous quitté l’école à 15 ans ? Je suppose que ce n’était pas le programme qu’ils trouvaient trop difficile. Pendant ce temps, quand tu es à la maison, tu es avec les gens qui t’aiment. Et peu importe à quel point maman ou papa est en colère contre toi, ils ne vont pas te mettre dans un casier.

Alors parfois, la science révèle un lien entre des choses que nous avons toujours su être vraies, mais que nous ne pouvions pas dire à voix haute. La famille c’est bien. Les pairs sont mauvais. Et l’école est une prison.

Alors peut-être que les cours Zoom n’étaient pas si mal après tout.

Et quant au gamin qui mange seul à la cafétéria, je pense beaucoup à toi. Reste fort. Lorsque vous serez un adulte, vous réaliserez que les opinions des enseignants et des enfants autour de vous n’ont plus d’importance. Le lycée va se terminer. Dans le monde réel, leur conformité est une faiblesse, tandis que votre unicité est une force. Personne n’a jamais dit “tu sais pourquoi j’aime ce type ? Il est tout à fait moyen, et il est d’accord avec ce qui est populaire aujourd’hui.”

S’ils le faisaient… Alors CNN serait populaire.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 8 juin 2021 de “Gutfeld!”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).