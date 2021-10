Greg Gutfeld : la fusillade d’Alec Baldwin était une tragédie triste, mais évitable

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jeudi, l’acteur et militant du contrôle des armes à feu Alec Baldwin a accidentellement tué un directeur de la photographie sur le tournage du western qu’il tournait au Nouveau-Mexique. Au fur et à mesure que les nouvelles tombent, nous voyons combien de choses ont mal tourné.

Maintenant, nous apprenons que le pistolet avait en fait été utilisé pour l’entraînement à la cible par le soi-disant expert – yikes. Et il y avait peut-être des munitions réelles – double beurk. Et qu’il était pointé sur une personne – triple beurk ! C’est un énorme non-non et l’un des principes les plus fondamentaux de la sécurité des armes à feu. Vous n’avez pas besoin d’être membre de la NRA pour le savoir.

PISTOLET À MAIN ALEC BALDWIN SUR LE PLATEAU PAR UN MEMBRE DE L’ÉQUIPAGE QUI A ÉTÉ LANCÉ APRÈS L’ACCIDENT DE 2019

L’arme à feu n’a pas non plus été vérifiée à chaque étape du transfert. Toutes ces erreurs tragiques sont basées sur la négligence, l’inexpérience, le manque de protocoles de sécurité. Ils pourraient aussi bien mettre Hunter Biden en charge de l’armoire à pharmacie.

Il se peut qu’ils soient pressés d’économiser de l’argent. Il se pourrait qu’ils coupaient les coins ronds. Quoi qu’il en soit, c’était une erreur hautement évitable. Avoir un expert en sécurité des armes à feu aurait changé cela. Il me semble, du moins pour moi, que c’est ce qui manquait.

Mais d’où viennent ces experts ? Je dirais, la NRA. Mais vous pourriez aussi bien dire « IRA » si vous dites cela aux militants hollywoodiens du contrôle des armes à feu. Ils préfèrent suivre l’entraînement au tir de Charlie Sheen dans un bain à remous rempli de mayonnaise.

Il y a donc de grandes chances que n’importe qui de la NRA soit invité sur un plateau de tournage où Baldwin était le producteur. Kat aurait une meilleure chance d’accueillir « Rapport spécial ».

L’ÉLECTRICIEN EN CHEF DE FILM ‘RUST’ DIT QU’IL ‘TENAIT’ HALYNA HUTCHINS DANS SES ‘BRAS PENDANT QU’ELLE MOURAIT’

Et ainsi nous trouvons un autre exemple où la prison de deux idées crée des problèmes. S’il y avait eu une personne de la NRA sur le plateau, cela ne serait jamais arrivé. Mais aucun responsable ne le ferait parce que dans la prison de deux idées, le contrôle des armes à feu – le bien, la NRA – le mal.

Et cela veut dire que vous êtes soit un activiste du contrôle des armes à feu, comme Alec Baldwin, soit un propriétaire d’armes maléfique comme moi. Et cela exclut une véritable expertise. Si l’idée de deux prisons n’avait pas existé, l’ensemble aurait bénéficié de l’accent inconditionnel de la NRA sur la sécurité et aurait pu sauver une vie.

C’est comme si un homophobe ne demandait pas à son voisin gay, qui est architecte d’intérieur, de l’aider à décorer son appartement. À la longue, il ne fait que se blesser. Au lieu de s’envoyer en l’air tout le temps, les filles vont jeter un coup d’œil à son enseigne au néon Budweiser et à son tapis à poils longs, et dire, « profite de ta main ».

Nous ne savons toujours pas ce qui s’est réellement passé, mais cela devient de plus en plus clair. Peut-être que les gens qui travaillent dans le monde de l’imaginaire ne veulent rien avoir à faire avec les vrais experts de la réalité. Les défenseurs des armes à feu détestent les défenseurs des armes à feu en raison d’une projection de leurs propres insécurités. Ce n’est pas qu’ils ne font pas confiance aux gens armés avec des armes à feu, c’est qu’ils ne se font pas confiance avec des armes à feu, donc cela ne devrait pas exister du tout.

LA PRODUCTION DU FILM « RUST » S’ARRÊTE JUSQU’À CE QUE L’ENQUÊTE SUR LE TOURNAGE D’ALEC BALDWIN SOIT TERMINÉE

La semaine dernière, nous avons parlé d’un dortoir séparé de femmes et de personnes trans qui étaient contrariées lorsque des réparateurs cisnormatifs – c’est-à-dire hétérosexuels – sont venus installer de nouveaux radiateurs dans leurs chambres pour anticiper un hiver dans l’Ohio. On pourrait penser qu’il n’y a rien de pire qu’un homme ou une femme gelant leurs couilles. Mais non, ce sont des hommes hétéros qui essaient de vous aider à rester au chaud. Les dortoirs ne voulaient pas que leur monde soit violé par un autre monde différent. Ils ne se sentaient pas en sécurité avec un homme hétéro au milieu d’eux. Qu’auraient-ils préféré ? Faire le travail eux-mêmes ?

C’est comme manipuler une arme sur un plateau sans expert. Tu vois, c’est tout pareil. Que si vous séparez votre monde sur la base d’idées ou d’identités, vous perdez l’expérience, la sagesse et l’expertise des groupes que vous évitez. Voici un graphique.

La première montre la prison de deux idées. Pas de partage d’informations. La seconde montre qu’ils se chevauchent. C’est ainsi que la sagesse et le savoir-faire se répandent – ​​des choses assez simples. Mais ce simple phénomène est empêché en raison de la soif élitiste de séparation et de conflit. Et cela se passe partout, des logements sur le campus à Hollywood.

HILARIA, LA FEMME D’ALEC BALDWIN RUPTURE DU SILENCE SUR UN INCIDENT ACCIDENTEL DE TIR: « IL N’Y A PAS DE MOTS »

Il existe des millions de personnes extraordinaires qui savent comment livrer des marchandises, réparer des camions, construire des ponts et manier des armes à feu, mais qu’en est-il s’ils sont droits ? Ou des partisans de Trump ? ou religieux ? Ou des mangeurs de viande ? Ou mettre de l’ananas sur leur pizza ?

C’est le bébé et l’eau du bain – vous vous séparez de différentes personnes, vous vous séparez de leur aide précieuse. Et vous vous retrouvez désemparé et stupide. C’est-à-dire, un étudiant.

De la même manière que le monde du sport professionnel a bénéficié de la déségrégation, le tournage du film de Baldwin aurait pu bénéficier de l’expérience et des connaissances d’un membre de la NRA. Je suis sûr que la NRA aurait volontiers proposé un expert pour superviser les protocoles de sécurité. Vous auriez probablement pu en trouver un libéral aussi. Mais personne n’y a pensé.

Parce que NRA mauvais. Bon contrôle des armes.

Il est regrettable qu’une tragédie comme celle-ci ait dû se produire avant que peut-être quelqu’un sur un plateau de tournage dise « bien sûr qu’il a voté pour Trump, mais il peut nettoyer son AR-15 les yeux bandés ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais je préfère vivre dans un monde où les gens savent contrôler les armes qu’ils ont, plutôt que des gens qui ont des armes et n’ont aucun contrôle du tout. Embaucher un amateur d’armes à feu aurait menacé leur espace sûr, mais sans eux, c’est devenu mortel.

Alors peut-être que si vous filmez avec de vraies armes, reconsidérez votre idéologie anti-armes. Permettez à de vrais experts d’être impliqués afin que vous puissiez réaliser des films de manière experte, pas avec des collègues.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 25 octobre 2021 de « Gutfeld! »