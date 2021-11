Greg Gutfeld : la stratégie des démocrates couvre les racistes blancs, riches et libéraux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vous savez, après le bain de sang des démocrates de mardi, vous voyez plus de points du doigt que lors d’un divorce de Johnny Depp.

Et la plupart sont dirigés contre tous ces foutus Blancs malfaisants. Pas vrai, Tiff ?

TIFFANY CROSS, HTE MSNBC : Ce n’est pas une question d’enthousiasme. Il ne s’agit pas que les démocrates n’en fassent pas assez pour exercer leur base, et il ne s’agit certainement pas de messages ou même de bien-aimés. Il s’agit du fait qu’une bonne partie des électeurs sont d’accord avec la suprématie blanche. Appelons la chose une chose. En fait, grattez ça.

Gratter quoi ? c’est un peu dégoûtant. Peut-être, peut-être prendre une pommade.

Donc, oui, les démocrates ont perdu parce que les électeurs aiment la suprématie blanche, en particulier les 54% de suprémacistes blancs hispaniques qui ont voté pour Youngkin.

LAURA INGRAHAM MET EN QUESTION LE MANQUE DE RÉFLEXION DES DÉMOCRATES APRÈS LA PERTE DES ÉLECTIONS DE MARDI

Ces satanés suprémacistes blancs hispaniques encore une fois avec leur tango suprémaciste blanc dans leurs tamales suprémacistes blancs.

Vous avez entendu ces conneries de suprémacistes blancs partout sur MSNBC. Ce réseau était la pire idée que Bill Gates ait jamais eue à part traîner avec Jeffrey Epstein.

Je n’aurais pas dû dire « pendaison ».

De toute façon, trop tôt.

Cet endroit, ce réseau, ment plus à leurs téléspectateurs qu’au gars qui m’a vendu ces pilules bleues sur Craigslist. Rock fort mon cul.

Mais ils blâment Whiteness pour l’élection de Virginie tout en disant que le CRT n’existe pas. Cela me fait regretter l’ère Clinton où les démocrates étaient vraiment bons pour mentir.

Cross remplaçait donc la blogueuse homophobe devenue experte Joy Reid, qui avait dit la même chose.

JOY REID : C’était l’éducation, qui est un code pour les parents blancs qui n’aiment pas l’idée d’enseigner sur la race.

Oui, car s’il manque une chose à notre système éducatif, c’est l’histoire du racisme aux États-Unis. Ouais, et ce qui manque dans ce club de strip-tease, c’est l’odeur du désespoir et de la poudre pour bébé.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors de sa soirée électorale dans un hôtel de Chantilly, Virginie, États-Unis, le 3 novembre 2021. (REUTERS/ Jonathan Ernst)

C’est drôle, quand même. Comment quelqu’un du nom de Joy Reid pouvait-il être si triste et ne pas lire ?

Il existe d’innombrables articles sur le CRT et la fréquence à laquelle il est enseigné dans les écoles.

Alors Joy et Tiffany ont dit la même chose, comme le feront souvent les gens qui envisagent de mentir.

C’est comme si MSNBC n’avait qu’un seul cerveau dans le congélateur et dans le transfert, ils ont dû le laisser tomber plusieurs fois.

Mais et s’ils avaient raison ? En fait, il y a beaucoup d’électeurs qui sont d’accord avec la suprématie blanche. C’est juste qu’ils votent démocrate, et pas seulement parce qu’ils ont soutenu le gouverneur Northam, qui portait soit un blackface, soit une cagoule du Klan. Il ne nous a jamais dit lequel.

De toute façon, pas de draps blancs après la fête du Travail.

TWITTER CONSERVATEUR APPLAUDIT APRÈS TULSI GABBARD DIT QUE LA PERTE DE MCAULIFFE EST « UNE VICTOIRE POUR TOUS LES AMÉRICAINS »

Mais les endroits les plus riches d’Amérique sont les comtés d’Arlington, de Fairfax et de Loudoun, tous situés en Virginie.

Là-bas, les gens font six chiffres ou même sept chiffres. C’est le genre de personnes qui peuvent se permettre les œuvres d’art et la consommation de drogue de Hunter Biden.

Et ils votent massivement démocrate, sachant que cela ne fait que payer des impôts beaucoup plus élevés.

Comme le souligne le New York Times, les banlieues aisées sont devenues plus bleues qu’un Schtroumpf s’étouffant sur une bille.

Ils n’ont pas dit que je l’avais fait, mais McAuliffe a remporté 77 % des voix à Arlington. Ce sont donc des électeurs qui savent qu’ils vont payer beaucoup plus sous un démocrate, mais ils le font quand même, que ce soit en taxes à la pompe ou en achetant des dispositifs médicaux en ligne.

Pour info, les cathéters sont utiles lorsque vous ne pouvez pas vous rendre aux toilettes. Croyez-moi.

Ainsi, alors que les problèmes de portefeuille comptent pour les Noirs, ils ne comptent pas pour ces riches racistes blancs et libéraux.

Demandez-vous si vous avez voté républicain, essayez-vous simplement d’économiser de l’argent pour pouvoir faire le plein d’essence ? Ou êtes-vous raciste ?

Peut-être que tous ceux qui conduisent sont racistes.

BRIT HUME RIPS MEDIA, DES PUNDITS DE GAUCHE POUR REFUSER LE CRT EST ENSEIGNÉ DANS LES ÉCOLES DE VIRGINIE: ‘BALONEY’

Mais les racistes riches, blancs et libéraux peuvent se permettre des choses comme les dépenses liées au changement climatique, le financement des flics, l’immigration non réglementée, les blocages de COVID et aucune caution en espèces. Mais personne d’autre ne le peut vraiment.

Il suffit de demander à Minneapolis, où une majorité de Noirs vient de voter contre le remplacement du service de police. Se débarrasser de la police est une idée populaire auprès des collégiens blancs dans les quartiers sûrs, mais pas tellement auprès des personnes qui pourraient être assassinées.

Vous voyez, contrairement aux Noirs de la classe ouvrière, aux Blancs riches, aux racistes libéraux, ils peuvent le gérer. Lorsque vous êtes blanc et riche, vous pouvez voter pour tout ce qui détruira une zone urbaine plus rapidement qu’un cas de whippets sur les cellules cérébrales de Kat.

Vous pouvez augmenter les impôts des racistes blancs libéraux. Ils peuvent le gérer. Vous pouvez financer la police, elle peut s’en occuper. Ils sont dans des communautés fermées et peuvent se permettre une sécurité privée. Et ce n’est pas grave si leur sécurité a des armes.

Immigration, ils aiment la main-d’œuvre bon marché. Cela prend soin de leurs haies, et cela n’affecte vraiment que les États frontaliers, n’est-ce pas ?

Les confinements COVID sont bien. Ils ont assez d’argent caché pour supporter quelques années à regarder « The View » en caleçon. Ou ils ont des emplois gouvernementaux où ils ont l’habitude de ne rien faire.

Pas de caution en espèces. Ils adorent ce signal de vertu. Regardez comment cela vide les prisons maléfiques, d’autant plus que ces récidivistes se retrouvent dans le Bronx ou dans d’autres endroits que le raciste blanc, riche et libéral ne voit que dans des films durs mettant en vedette d’autres libéraux riches blancs qui ne peuvent pas tirer avec des armes à feu. Et au moins un qui le peut.

Et CRT, Blancs, riches, libéraux, racistes ne s’en soucient pas parce que tous leurs enfants vont dans des écoles privées chères, tout comme les gosses de Terry McAuliffe.

Ils aiment le choix de l’école tant que les pauvres n’en ont pas les moyens. Mais au moins, les enfants des écoles publiques se font baiser par leurs professeurs, quelque chose qui m’a manqué. Pourquoi suis-je allé à l’école catholique?

Quoi qu’il en soit, vous devez vous demander, même si vous êtes un riche libéral blanc, pourquoi ne voudriez-vous pas aussi des frontières sécurisées, un choix d’école et des rues sûres ?

De cette façon, les minorités pourraient également se construire une vie meilleure. Est-ce parce que le libéral riche blanc est raciste ?

SEAN HANNITY : LES VICTOIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE VIRGINIE NE SONT « QUE LA PREMIÈRE ÉTAPE » POUR VAINCRE LE SOCIALISME

Peut-être qu’ils ont besoin des minorités pour avoir des problèmes causés par le gouvernement, alors ils se tourneront vers le gouvernement pour les résoudre. Je me demande ce que pense le Angry Black Male.

Tyrus, Angry Black Male : (jouant au monopole) : Oui. Oui! Avec des hôtels. New York, je le possède. Un millier de dollars. Non, le jeu de balle.

Concurrent du monopole : la seule raison pour laquelle vous gagnez est à cause du racisme.

Tyrus : Je suis désolé. Non, la raison pour laquelle je suis – quel racisme ? Je gagne parce que vous avez obtenu un six. Un deux trois quatre cinq six.

Concurrent du monopole : permettez-moi de vous arrêter là.

Tyrus : De quel genre de racisme parlez-vous ?

Concurrent du monopole : Le jeu auquel nous jouons est raciste.

Tyrus : Alors les suprémacistes blancs m’aident, un homme noir, à gagner le monopole.

Concurrent de monopole : C’est le jeu, non ?

TYRUS : Je joue au Monopoly, à quel jeu joues-tu ?

Ainsi, les médias de gauche prétendent que la classe ouvrière blanche est raciste pour avoir voté pour les républicains alors que c’est la classe ouvrière blanche qui partage les mêmes préoccupations que la classe ouvrière noire. Et cela concerne la criminalité, l’éducation, les impôts et l’inflation.

Le fait est que la stratégie du blâme des blancs couvre les racistes blancs, riches et libéraux.

Le racisme peut prendre plusieurs formes, mais ce n’est pas toujours un nœud coulant sur une poignée de porte. Parfois, c’est une progressiste caucasienne avec sept chiffres à la banque et une nounou illégale dans la chambre d’amis.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 4 novembre 2021 de « Gutfeld! »