Greg Gutfeld : Le 11 septembre, nous n’avons pas proclamé de catégories distinctes, nous étions des Américains

Cela fait 20 ans depuis le 11 septembre, et vous devez vous demander : qu’est-ce que c’est pour la personne qui n’a pas 20 ans ? En savent-ils suffisamment sur ce qui s’est passé ce jour-là pour produire une opinion convaincante ?

Une fois que vous regardez la dernière interview de Campus Reform « Student on the Street », la réponse pourrait être « Dieu nous aide ».

Ophélie Jacobson : Avez-vous beaucoup appris sur le 11 septembre en grandissant en classe ?

Étudiant : Pas en classe, mais tout seul, j’ai fait mes propres recherches

Étudiant : Non, je ne l’ai pas fait

Étudiant : je dirais que nous avons appris une quantité modérée

Étudiant : Je veux dire qu’ils nous ont montré les vidéos – les bases

Étudiant : Je n’ai pas appris de super détails à ce sujet

Étudiant : j’ai eu toute une unité – comme 2 mois d’apprentissage à ce sujet, ce qui était un peu étrange

Étudiant : Oui, ma famille est définitivement bengali, donc nous sommes tous musulmans, c’est donc quelque chose dont nous sommes tous très conscients.

C’était aussi réconfortant que quelqu’un qui regarde sa montre lors d’un enterrement. Mais ils sont jeunes. Nous sommes tous un peu idiots à l’époque. Mais peut-être qu’avec l’occasion, que voudraient-ils que les gens apprennent sur le 11 septembre ?

Jacobson : En parlant du 11 septembre, que pensez-vous que nous devrions éviter ?

Étudiant : Je pense que nous devrions éviter les faits les plus horribles

Étudiant : Évitez de parler de ses racines dans l’islam parce qu’il s’agissait d’un groupe extrémiste

Étudiant : Je pense que euh, l’attaque du 11 septembre devrait être enseignée d’une manière qui ne cible pas vraiment qui l’a fait, mais plutôt comment nous pouvons aimer aller de l’avant et aimer différents comme les processus de guérison que nous pouvons suivre pour aimer faire tout comme vous le savez bien à nouveau

Jacobson : Donc vous ne pensez pas qu’il soit bon de savoir qui est responsable

Etudiant : Je pense qu’il est bon de savoir qui est responsable mais je pense aussi qu’il faut noter que comme leur religion n’est pas la seule chose

Étudiant : Éviter un peu de blâmer parce que lorsque vous abordez les facteurs plus spécifiques qui étaient en jeu, vous savez que cela ouvre en quelque sorte la possibilité de choses comme l’islamophobie et les idées d’exceptionnalisme américain

Écoutez, il est injuste de dire que ces enfants sont représentatifs d’une population dans son ensemble. Mais de quoi sont-ils représentatifs ?

Que diriez-vous d’un système éducatif axé davantage sur l’endoctrinement que sur l’instruction ? Celui qui pousse la bile anti-américaine, vomissant de professeurs misérables, passifs-agressifs, physiquement peu attrayants, perpétuellement dans l’erreur, dont la colère mal dirigée endommage les esprits impressionnables.

Grâce à ces think tanks marxistes, que nous appelons universités, nous avons quelques générations qui en savent moins sur ce pays que moi sur le trempage d’un ballon de basket.

Et d’une certaine manière, l’exceptionnalisme est plus facile à condamner que le terrorisme.

Ophélie : Il y a une vidéo récente qui est sortie du Virginia Department of Education qui présentait une conférence universitaire américaine et elle a essentiellement dit que lorsque nous parlons du 11 septembre, nous devrions éviter de parler de l’exceptionnalisme américain – seriez-vous d’accord avec cela

Étudiant : Le thé, c’est sûr, nous le devrions certainement parce que nous n’avons pas besoin de plus de nationalisme dans ce pays, nous avons besoin de plus de soins de santé, je ne sais pas. Je pense qu’ils devraient se concentrer sur les défauts de l’Amérique et non sur le fait que nous sommes incroyables et que nous devons être supérieurs parce que nous ne le sommes pas.

Étudiant : En termes de propagation de cette idée que notre nation est la meilleure quoi qu’il arrive. Je suis d’accord pour éviter ça

Étudiant : Je ne pense pas que nous devrions parler de la grandeur du pays.

Étudiant : Je n’ai vraiment pas l’impression que l’Amérique est le meilleur pays du monde. Je pense que nous avons encore besoin de beaucoup de réparation

Étudiant : Je pense que c’est un état d’esprit dangereux d’enseigner aux jeunes que parce que je pense que c’est la raison pour laquelle beaucoup de gens deviennent des extrémistes et vraiment nationalistes

J’espère que la bêtise n’est pas contagieuse. Mais pourquoi quelqu’un de son âge penserait-il que ce pays est exceptionnel ?

Ils sont arrivés tard à la fête. La maison est bondée, ils ne connaissent pas ces nouvelles personnes qui n’arrêtent pas d’entrer, des bagarres éclatent, le fût est presque vide et les autorités sont en train de le fermer. Ils sont arrivés alors que cette grande fête commençait à se terminer.

Et malheureusement, pour eux, quelque chose d’horrible perpétré contre nous est une autre occasion de dire à quel point nous sommes mauvais.

Ainsi, contrairement aux cheveux de Jesse, l’histoire est une chose malléable – qui l’enseigne et comment ils l’enseignent, peut déterminer comment votre enfant interprète le monde. Et s’ils sont trop jeunes et craintifs pour appeler bs, il est facile de subir un lavage de cerveau.

Tout récemment, cela a fonctionné pour “moins de flics nous rendront plus sûrs”.

SOUVENIR DU 11-Septembre : UN NAVY SEAL QUI A TUÉ BEN LADEN MISE EN GARDE AU SUJET DE LA PLUS GRANDE MENACE DE L’AMÉRIQUE MAINTENANT

Alors qu’est-ce que je leur dirais maintenant ?

J’étais à New York quand c’est arrivé. C’était aussi surréaliste que dévastateur. Parce que c’est la première fois que tu te sens englouti dans l’horreur. Eh bien, deuxième si vous êtes marié.

Mais tu étais au cœur du mal. Ce n’est pas un film. Ce n’est pas quelque chose dont vous ne pouvez pas sortir parce que ça craint. Vous êtes dedans et cela vous change pour toujours. De la même manière qu’une personne est changée à jamais si elle est victime d’un crime violent

Vous ne pouvez pas avoir ces pensées de bébé sur des choses stupides. Vous ne pouvez pas simplement le considérer comme quelque chose que nous méritons parce que nous sommes si méchants et puissants.

Ce jour-là, c’était autre chose. Et l’autre chose s’appelle le mal.

Malheureusement, cela est oublié car beaucoup occupent maintenant leur cerveau avec des trucs comme des pronoms de genre et des griefs égocentriques.

Mais je suis presque sûr que si vous étiez au 95e étage d’un immeuble en feu et que le pompier qui vous a secouru vous appelait le mauvais pronom, vous laisseriez tomber. Certains événements de la vie ont une façon de mettre les choses en perspective. La différence entre ce qui est important et ce qui est trivial de merde de cheval.

Le 11 septembre était l’un de ces événements. Mais ce conflit de 20 ans pour certains a fait l’objet de nouvelles en arrière-page… y compris des politiciens et des médias. Pas aussi intéressant que Britney, Kaepernick ou Black Lives Matter.

Il y a trop de choses à penser – et beaucoup d’entre elles ne nécessitent vraiment pas de réflexion du tout. Je me sens juste en colère et j’ai l’air important. Et dire ce qu’on vous dit de dire.

Nous avons isolé le pays, avec succès, de nos conflits. Mais en les isolant, ils n’ont désormais aucune réponse viscérale à ce moment – cet événement qui affecte des millions de personnes. C’est tellement bon ici, les gens ne savent même pas que c’est bon.

Nous attribuons une fausse bravoure aux voix les plus fortes – qui peuvent pleurer le plus fort, qui peut revendiquer le plus d’être victime. Cela concerne le 11 septembre.

Ce jour-là, il y a près de 20 ans, on nous a rappelé que nous étions américains. Pas les Noirs, les Blancs, les gays, les trans, les créatures des bois non binaires. Nous n’avons pas proclamé nos catégories distinctes – nous étions américains. Dommage qu’il ait fallu 3000 âmes innocentes violemment arrachées à nous pour nous le rappeler.

Ce n’est pas du tribalisme. Ou le nationalisme. C’est comprendre ce que vous partagez les uns avec les autres – que vous avez été attaqué, parce que vous êtes vous-même.

Le fait est qu’en 2001, nous étions américains. Mais en vingt ans, nous avons été contraints par un média à but lucratif de rejeter cela.

On pourrait soutenir que ces entités ont causé plus de dommages psychologiques à ce pays que n’importe quel ennemi extérieur ; créer toute une industrie en haïssant l’Amérique.

Parce qu’inciter à la guerre entre eux signifie des profits pour les entreprises, du pouvoir pour les militants et une distraction du mal réel

À l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre, nous appelons les personnes qui ne veulent pas de vaccin, les terroristes. Le fait est, tant que nous sommes à la gorge les uns des autres, qui a besoin de terroristes.

Al-Qaïda a fait le 11 septembre. Le reste est une blessure par balle auto-infligée à la suite d’un tir “ami”.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 10 septembre 2021 de “Gutfeld!”