Greg Gutfeld : Les médias s’opposent vaccinés et non vaccinés pour distraire l’Amérique des vrais problèmes

Alors, il se passe quelque chose de bizarre. Ce récit vaxxé contre le récit non vaxxé. Comme s’ils jouaient dans le parc comme une version low-cost de Medieval Times. Comme si c’était quelque chose sur lequel vous pouvez parier avec votre bookmaker. Est-ce que c’est réel?

Je veux dire, nous sommes américains, avec des familles, et au sein des familles, il y a des désaccords entre le sport, la politique et la santé. À des choix encore plus faciles comme “devrions-nous mettre maman dans une résidence-services ou sur un matelas gonflable dans le garage”.

Dans votre famille, il y a peut-être quelqu’un qui fume. Ou pire, ne fume pas. Ou, ils auraient peut-être voté pour Bernie Sanders. Peut-être qu’ils reçoivent des lavements au café parce que Gwyneth Paltrow l’a dit. (Un cri à Steve Doocy.)

Nous en rions tous, mais nous sommes respectueux. Pourtant, il y a un récit nous contre eux, poussé par la Maison Blanche et les médias. Et ils sonnent identiques.

C’est comme quand quelqu’un se présente à une fête habillé exactement comme un autre invité et que tout le monde demande “Hé, vous vous êtes appelé tous les deux ?” C’est exactement ce que nous devrions demander à Jen Psaki et Don Lemon.

Voici Joe :

Biden 7/6 : des millions d’Américains ne sont toujours pas vaccinés // et à cause de cela leurs communautés sont en danger // Biden : 9/9 : beaucoup d’entre nous sont frustrés par les 80 millions d’Américains toujours pas vaccinés // Biden : 9/9 : nous avons les outils pour lutter contre le covid-19, et une minorité distincte d’Américains… nous empêche de passer le cap // Biden (9/9/21) : qu’y a-t-il de plus à attendre que faut-il voir de plus // Biden : (9/9/21) nous avons été patients mais notre patience s’épuise

Ceci d’un gars qui s’est trompé sur tout. Et voici les médias :

Joy Reid, 15 septembre : Nous commençons The Reidout avec un message : OK, nous l’avons compris ! COVID est le précieux et vous l’aimez. Vous aimez tellement le COVID que vous voulez qu’il se propage dans les écoles, au bureau, au Walmart, sur les bateaux de croisière et dans le club // Joy Reid, 9 septembre : la plupart des gens que je connais qui sont vaccinés sont irrités et vraiment impatient à ce stade avec ceux qui refusent pour une raison quelconque de faire cette chose facile pour nous sauver de cette pandémie cauchemardesque. // Don Lemon, 15 septembre : la plupart des gens que je connais qui sont vaccinés sont irrités et vraiment impatients à ce stade avec ceux qui refusent pour une raison quelconque de faire cette chose facile pour nous sauver de cette pandémie cauchemardesque.

Il est stupide. Quel conflit éreinté. Ces creeps sont comme le professeur de gym américain, nous forçant à jouer au ballon chasseur avec des chemises et des peaux alors que ce que nous voulons vraiment faire, c’est jouer à faire tourner la bouteille.

Cela vous fait vous interroger sur les autres conflits que vous avez vus à la télévision. Par exemple, y avait-il vraiment un conflit entre tous les Noirs et la police. ou était-ce en grande partie un récit créé pour les globes oculaires et l’angoisse ? Globes oculaires et angoisse. Je pense les avoir vus ouvrir pour Nine Inch Nails.

Ou que diriez-vous des riches contre les pauvres ? Et si les pauvres ne haïssaient pas les riches ? Ils veulent juste être riches. Et les riches seraient ravis d’aider. Parce que ce n’est pas un jeu à somme nulle.

Mais où sont les notes là-dedans ? Vous n’avez pas les dernières nouvelles à chaque fois qu’un avion atterrit en toute sécurité. Mais mets deux passagers en train de se battre l’un contre l’autre dans cet avion, puis viens me parler !

Ou qu’en est-il du genre ? Les hommes et les femmes se détestent-ils vraiment ? Ou, les différences de genre sont-elles ce qui rend les hommes et les femmes irrésistibles l’un pour l’autre. C’est du moins le cas de mes fans féminines. Ces mamies ne peuvent pas en avoir assez.

Mais si vous soustrayez la falsification des médias, se pourrait-il que nous nous entendions tous. Ce qui est mortel. Pour les médias. CNN veut que vous pensiez que les Noirs détestent les Blancs. Et les Blancs détestent les Noirs. Faites en sorte que cela se produise, et tout le monde aura de nouvelles chaussures !

Mais au moment où un “crime haineux” s’avère faux, il disparaît comme quelqu’un qui a dragué la femme d’Al Capone. Et donc le conflit vax contre Unvax est à peu près aussi réel qu’un argument sur une Rolex sur les vraies femmes au foyer d’Atlanta.

Les vaxxés et les non vaxxés ne sont pas les Hatfield et les McCoy. Il n’est pas interdit aux filles non vaxxées d’épouser des garçons vaxxés. Roméo et Juliette ne se sont jamais disputés à propos de l’ivermectine. Tout n’est qu’une fiction.

Toute l’histoire du vaccin concerne les personnes qui décident quand elles veulent se faire vacciner. Les médias veulent cependant que ce soit une guerre. Un peu comme ça :

((pause pour le sketch du mari et des blancs se disputant la vaccination))

Je l’ai déjà dit : si les Américains se battent entre eux, les gens au pouvoir échappent à notre colère collective face à leur propre corruption et incompétence. C’est pourquoi les entreprises essaient d’être réveillées – en espérant que les militants ne réalisent pas toutes les mauvaises choses qu’ils font.

Bien sûr, nous faisons travailler le travail des mineurs dans des conditions épouvantables, mais nous allons utiliser 2 trans-acteurs et un nain mexicain qui est légalement aveugle dans la première campagne publicitaire pour ces baskets afin de nous débarrasser de ces pleurnichards.

Depuis que Trump a quitté la Maison Blanche, CNN n’a plus le conflit – et plus les téléspectateurs. Il n’y a plus Trump vs Never-Trumpers, et mystérieusement, Black Lives Matter vient de disparaître. Mais alors que leurs cotes s’effondraient comme Hunter Biden sur une prostituée épuisée, ils ont réalisé qu’ils avaient besoin d’une nouvelle guerre : les vaxxed et unvaxxed.

Ce qui détourne les gens des vrais problèmes que les démocrates et les médias ont aggravé – la criminalité, l’itinérance, l’effondrement de notre ordre social. Les prix des aliments augmentent plus rapidement que les graines en pot dans l’appartement de Kat.

Observant leur propre complicité, CNN et Biden recherchaient la division. Le nous contre eux, les sauverait.

Oh au début, ils détestaient les vaccins sous Trump. Maintenant, sous Biden, ils sont positivement fascistes à propos du jab. Le vaccin Trump est mauvais, le vaccin Biden est bon. Joy Reid, veuillez décrocher le téléphone de courtoisie blanc.

Joy Reid : Et, écoutez, je comprends l’hésitation. Écoutez, j’étais hésitant lorsque Donald Trump contrôlait le CDC et contrôlait la FDA et les manipulait et leur faisait publier des mensonges. DYSON : Exact. Droit. REID : Toute personne rationnelle était hésitante.

L’unité fait peur car cela signifie que les médias ne sont pas nécessaires. Alors ils chorégraphient leur couverture exactement au goût des démocrates : créer la dissidence dans les rangs, afin que ceux au pouvoir le restent.

Et leur dissidence doit être dirigée contre les non-vaxxés, une cible facile jusqu’à ce que vous les regardiez de près et découvriez qui ils sont :

Les Noirs se méfient des décrets médicaux du gouvernement Les femmes craignent de tomber enceintes ou sont actuellement enceintes Les jeunes gens en forme prêts à risquer de devenir covid parce qu’ils sont tellement en forme Les immunodéprimés et autres médicalement incapables de prendre le vaccin Les indécis se décident encore.

Voyez-vous à quel point ils sont différents? Vous pourriez même utiliser les médias et le mot préféré des Dems « diversité ». Mais dans ce cas, la diversité nuit à leur argumentation, vous ne l’entendrez donc pas.

Mais nous comprenons. Joe et CNN sont tous les deux en chute libre. Dans le cas de Joe, littéralement. Joe a besoin de quelque chose pour se sauver de l’Afghanistan. Et CNN a besoin de quelque chose pour les sauver d’eux-mêmes. Et c’est pourquoi ils sonnent exactement de la même manière. Biden devrait commencer chaque discours par “c’est CNN”, car, maintenant, ils sont tous les deux entachés.

Ils ont plus de mépris pour une femme enceinte pesant ses options de vaccins que les manifestants pour la plupart pacifiques qui ont tué des flics et causé 2 milliards de dollars de dommages l’été dernier. Le fait que CNN compte même 300 téléspectateurs est plus effrayant que de rencontrer Wolf Blitzer sur une plage de nudistes.

Et Joe a besoin que tu blâmes ton voisin, alors tu ne le blâmes pas. Ce n’est pas son incompétence, c’est leur stupidité. Certains rassembleurs. Yoko Ono a fait mieux en rassemblant les Beatles.

Diaboliser les non-vaxxés est la façon dont Joe s’immunise contre la culpabilité. Mais désolé Joe, tu es un cas révolutionnaire. L’inoculation a échoué. Et toi aussi. Les Amériques vont se serrer les coudes, que cela vous plaise ou non.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 17 septembre 2021 de “Gutfeld!”