Greg Gutfeld : Les médias utilisent des injures parce que c’est plus facile que les faits

C’est l’heure de “Qui veut être un meurtrier”.

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous ayez du sang sur les mains, que vous ayez récemment assassiné quelqu’un, ou les deux.

Passons en direct aux procès médiatiques des sorcières. Hé, je me demande, qui a appris un nouveau mot ?

MIKA BRZEZINSKI : Les mêmes figures macabres du culte de la mort… qui suivent un culte de la mort… c’est du matériel de culte de la mort… faites partie de ce culte de la mort… culte de la mort… culte de la mort… enseignement fou d’un culte de la mort.

Je suppose que lorsque vous avez le QI d’un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Ou dans son cas, un pouce.

LES CRITIQUES SE DEMANDENT POURQUOI LE PORTE-PAROLE DE CNN EST DEVENU ‘DE FACTO CNN’ AU MILIEU DES SCANDALES CROISSANTES DES FRÈRES CUOMO

Je me demande si nous devrions commencer à renommer les maladies après les gens.

JIM ACOSTA : Au lieu de la variante delta, pourquoi ne pas l’appeler la variante DeSantis ?

MIKA BRZEZINSKI : Et en Floride, nous avons un gouverneur plus intéressé à faire de la politique qu’à sauver des vies. La variante DeSantis.

Oh, intelligent. Les grands esprits se rencontrent.

Hé, j’en ai un. Et le virus Mika ?

Grâce aux merveilles de la technologie moderne, il est en fait plus transmissible que COVID. En voyageant sur les ondes de la télévision, cela infecte votre cerveau avec des pensées vraiment stupides.

Semblable à Zika, et tout aussi mortel si vous en ingérez suffisamment.

GOUVERNEMENT DE LA FLORIDE. DESANTIS DÉPLOIE UN ANTICORPS COVID-19 « UNITÉ DE RÉPONSE RAPIDE »

C’est une tendance. Aujourd’hui, vous pouvez réellement appeler quelqu’un un meurtrier de masse pour ne pas être d’accord avec vous, et personne ne cligne des yeux.

Mais utilisez le mauvais pronom, et ils perdront ce qui reste de leur cerveau saturé de PC.

Pourquoi pas? Surtout si vous aimez tuer des enfants.

EUGENE ROBINSON, ANALYSTE POLITIQUE EN CHEF DE MSNBC : Tuer votre partisan politique semble être la stratégie politique la plus stupide et la plus myope dont j’aie jamais entendu parler, mais c’est ce que fait DeSantis… il insiste pour que les services pédiatriques soient remplis de patients COVID, c’est scandaleux, c’est le moins qu’on puisse dire, et franchement c’est criminel.

JOY REID : Quelle est la stratégie derrière le fait de tuer des enfants dans votre propre état et de laisser les enfants mourir de COVID ?

Excellente question ! Quelle est la stratégie pour tuer des enfants ?

Vous devriez peut-être demander à Planned Parenthood, madame.

Alors qui tue des enfants ? Qui laisse mourir les enfants ? Ne serait-il pas formidable si nous demandions réellement des preuves à ces idiots ?

Ce que nous voyons maintenant parmi les esprits les plus faibles, c’est un plaisir adolescent dans la diabolisation.

Ça fait du bien d’appeler quelqu’un un meurtrier.

Cela vous élève en tant que juge et jury, et vous obtenez également beaucoup d’attention.

CNN ACCUSÉ DE « FEAR PORN » POUR HYPING HISTOIRE D’ENSEIGNANTS DU COMTÉ DE BROWARD MORTS DE COVID SANS CONTEXTE CLÉ

Vous n’avez même pas besoin de vous embêter avec de fausses statistiques comme celles qu’ils ont utilisées sur le Texas et la Floride.

Mais s’ils voulaient vraiment persuader les gens de leur point de vue, pourquoi les réprimanderaient-ils, se moqueraient-ils et les censureraient-ils constamment ?

Parce que les injures sont bien plus faciles que de faire un argument solide basé sur des faits et la vérité.

Et un argument solide enlèverait tout le plaisir d’être à la télévision. Ce qui vous dit une vérité essentielle : ils ne veulent pas vous persuader.

Ils se fichent de savoir qui parie le vax, tout tourne autour de cette poussée de dopamine, de l’accent mis sur la dope.

Maintenant, si vous deviez leur rendre la pareille ou les appeler stupides, faites attention.

VARIANTE DELTA : COMMENT PUIS-JE FAIRE LE TESTER ?

En fait, j’ai fait cela à titre d’expérience, sans blague.

Après que Mika Brzezinski ait diffamé le gouverneur DeSantis dans “The Five”, je l’ai qualifiée de “Dumb Broad”.

Pourquoi devrais-je le faire? Cela semble grossier, même pour moi.

Mais je l’ai fait pour révéler comment les médias y réagiraient.

Comme le disait Gomer Pyle, “surprise, surprise, surprise”.

La traiter d’idiote est pire que d’appeler les gens des meurtriers de masse. Et c’est parce que les médias, tout comme Van Gough, ne peuvent entendre qu’un côté des choses.

Trop tôt?

Ils ne sont jamais offensés par ce qui est vraiment offensant si cela est dit contre quelqu’un avec qui ils ne sont pas d’accord.

Deroy Murdock

Ils peuvent vous traiter de meurtrier, mais ne les traitez pas de stupide.

Eh bien, quoi que vous disiez, stupide.

Alors, qui se soucie vraiment des taux de vaccination ? Il s’avère que nous le faisons.

Contrairement aux abrutis de ces autres réseaux, nous avons débattu de la manière de persuader les hésitants si c’est possible, sans les accuser d’être Ted Bundy, John Wayne Gacy… ou Andrew Cuomo.

Bien sûr, il y a des Blancs qui hésitent à propos du vaccin. Mais Mika, Joe et Acosta veulent que vous pensiez que ces groupes sont comme les quartiers dans lesquels ils vivent : tous blancs, proverbialement avec des chapeaux rouges.

Mais ils ne peuvent pas faire la même chose aux autres en dehors de ce stéréotype.

Les données de la ville de New York montrent que seulement 28% des New-Yorkais noirs âgés de 18 à 44 ans sont complètement vaxxés. C’est comparé à 48% des résidents latinos et 52% des Blancs dans le même groupe d’âge.

C’est une sacrée disparité, mais vous n’entendez pas ça dans ces autres émissions.

Le fait est que chaque individu a des raisons de sa réticence. Certaines d’entre elles sont une peur erronée. D’autres sont fondés sur un scepticisme légitime fondé sur des mensonges antérieurs de soi-disant experts médicaux.

Vous savez, comme “ce virus n’a pas fui d’un laboratoire”.

Paging Dr. Fauci.

Il est normal et sain de ne pas faire confiance au gouvernement. Dieu sait qu’ils nous ont donné de nombreuses raisons de ne pas le faire.

UN LÉGISLATEUR AUSTRALIE FLAMME LES RÉACTIONS EXTRAORDINAIRES DU CORONAVIRUS: «NOUS VERROUILLONS PARCE QUE QUELQU’UN ÉTERNU»

Tout comme il est normal et sain de reconnaître et d’admirer les progrès étonnants que nous avons réalisés dans la lutte contre la maladie grâce aux vaccins, cela a changé le monde.

Paging Dr. Salk.

Je suis pro-vaccin, mais je suis aussi pro-sceptique.

Comment cela peut-il être ? C’est trop nuancé. Et vous ne pouvez pas avoir d’ennuis si vous ne faites que saccager Whitey.

C’est encore une fois la bigoterie douce des faibles attentes.

Ces clowns dénigrants sur d’autres réseaux ne croient pas que les minorités peuvent gérer la critique, ou les mathématiques, ou obtenir une pièce d’identité.

Alors ils concentrent leur violence sur une masse blanche amorphe de rednecks non vaxxés. J’ai soudain envie de cracker barre.

Pendant ce temps, on s’attend à ce qu’une autre vague de COVID frappe assez durement les New-Yorkais noirs. Ce qui est la configuration parfaite pour les segments “Plus de preuves que ce pays est raciste” sur Cable News.

Je dirais que Mika et son culte de la mort ont du sang sur les mains, mais alors elle pourrait me poursuivre pour plagiat. Seul Joe Biden peut s’en sortir.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 13 août 2021 de “Gutfeld!”