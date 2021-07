Greg Gutfeld : Les « réformes » policières mettent la vie des gens en danger, en faisant semblant de ne pas

in

Voici une histoire parfaite du vendredi qui n’implique pas que Brian Kilmeade soit enfermé dans une chambre pour hommes sans son pantalon.

Un homme de l’État de Washington, vêtu seulement d’une robe jaune, a volé un bus et s’est échappé des flics lors d’une poursuite qui l’a amené à labourer une chargeuse frontale dans la maison de son ex-femme. Andrew Louden, 39 ans, venait de sortir d’un service de psychiatrie.

Il y a un choc – mais tout le monde sort ces jours-ci, c’est pourquoi Kennedy a son propre spectacle.

Il aurait volé le bus samedi soir dernier – et lorsque les flics l’ont rattrapé, il a refusé de s’arrêter. Il a soufflé à travers un feu rouge et au lieu de poursuivre, les adjoints du shérif ont mis fin à la poursuite. Pourquoi? Parce que les nouvelles réformes de la police dictent cela.

JASON RANTZ : « QUAND VOUS COUPEZ LES FORCES DE POLICE, LES GENS MEURENT »

Ensuite, les députés d’un autre comté ont commencé à le poursuivre, mais ils y ont également mis fin à cause, vous l’aurez deviné, de la nouvelle loi. Si j’étais un crétin, je dirais qu’ils ont abandonné plus vite qu’un gymnaste aux Jeux olympiques.

Après que Louden ait abandonné les flics et le bus scolaire, il a fait de l’auto-stop jusqu’à la ville où vivait sa femme.

Ce qui soulève une question. Qui ramasse un auto-stoppeur fou en robe jaune ? A part Bill Hemmer ? Que peut-il dire, il aime la compagnie. Celui qui est venu le chercher – je ne peux qu’imaginer la conversation dans ce trajet. A quoi sert le bracelet médical ? Comment s’est passé le bal ? « C’est Gucci ? Aussi, s’il vous plaît, ne me tuez pas et ne me mangez pas.

Ça s’empire. Il vole ensuite un chargeur frontal – qui est différent du chargeur backend – c’est le gars qui livre mes suppositoires. Un chargeur frontal est une machine avec une pelle sur son bras avant pour creuser la terre. Kat, tu pourrais en utiliser un pour récupérer tes ordonnances.

Alors il décolle dans le chargeur frontal et l’utilise pour s’écraser dans la maison de sa femme, renversant une voiture dans la maison. Heureusement, l’ex du suspect s’était déjà enfui. Il a finalement été arrêté. Dans l’ensemble – personne n’a été tué, Dieu merci – mais c’est juste de la chance.

Vous voyez le problème. Les lois de réforme de la police. Réforme – cela semble être une bonne chose. Ils améliorent les choses. Dans ce cas, ils l’ont fait, pour le maniaque du travestissement.

LES MEURTRES AUGMENTENT DE 16% EN 2021 DANS LES GRANDES VILLES AMÉRICAINES : RAPPORT

C’est comme si les libéraux étaient classiquement formés à l’art de la création de mots. Vous n’êtes pas pour l’avortement, vous êtes “pro-choix”. Vous n’êtes pas un immigrant illégal, vous êtes “sans papiers”. Tu n’es pas un sac de merde vivant, tu es “Chuck Schumer”. Et ils ont fait de même avec la “réforme”.

Mais jusqu’à présent, ces “réformes” mettent la vie des gens en danger, en faisant semblant de ne pas le faire. Dans ce cas, la police n’est désormais autorisée à poursuivre les suspects que lorsqu’il existe une cause probable d’un crime violent. Je suppose que les crimes de mode ne sont pas inclus.

Le conducteur doit représenter une menace imminente — Et d’une manière ou d’une autre, un bus de plusieurs tonnes conduit par un fou n’est pas admissible. Ce n’est pas comme s’il ramassait les gens et les emmenait dans les magasins d’usine. Maintenant, s’il portait un chapeau Make America Great, ça aurait été différent, n’est-ce pas ?

En plus – c’était un bus – pas une Maserati. Vous auriez pu envoyer un flic du centre commercial sur un Segway. J’ai vu Biden aller aux toilettes plus vite que ça. Loudon est maintenant détenu pour vol d’un véhicule à moteur, méfait malveillant et ne pas porter de soutien-gorge à armatures. Ce qui signifie qu’il va bientôt sortir.

Donc, nous vivons à une époque où l’on nous dit que nous devons réformer la police parce que nous supposons que tout ce que la presse nous dit sur les réformes était urgent et bon pour nous. C’est comme des parents qui essaient de faire manger des épinards à leur enfant. Sauf que ces épinards ne font que rendre les criminels plus forts.

La pire des réformes : la caution sans numéraire. Une fois que vous avez arrêté un contrevenant, vous ne pouvez pas le retenir, car cela constitue une discrimination à l’encontre des suspects qui n’ont pas d’argent sur eux. Et la dernière chose que nous voulons faire est de blesser les sentiments d’un agresseur fauché. Je suis prêt à parier que la plupart des criminels n’ont pas d’argent pour une caution ; ils n’agressent pas les gens pour qu’ils puissent contribuer à leur 401k.

Donc la caution telle qu’elle est censée être, ne devrait même pas tenir compte des finances du suspect. C’est fou. Certains des voyous les plus récemment arrêtés à New York ont ​​accumulé des dizaines d’arrestations antérieures. Pensez à toutes les victimes qui ont été endommagées de façon permanente à cause de cela. Certains sont morts. Et il y a de nouvelles réformes en Californie, libérant des tas de criminels – affirmant qu’ils ne sont pas violents. Ce qui est des taureaux ***.

Et maintenant, vous ne pouvez pas arrêter un voleur à l’étalage s’il vole moins de mille dollars. Savez-vous jusqu’où vont 900 dollars dans un CVS ? Cela fait cinq bouteilles de Pantene, dix tubes de Préparation H et un rasoir Gillette. C’est le paquet Kilmeade. Mais j’envie les voleurs parce qu’ils n’ont pas à porter de récépissé plus long que le code des impôts.

Alors, qui a besoin des flics, quand vous pouvez juste dire aux escrocs ce qui est un crime acceptable. Bien sûr, les gens qui se font tirer dessus lorsque les magasins ferment définitivement, ce sont les locaux – souvent les minorités et les personnes âgées qui en souffrent. Le fait est qu’aujourd’hui, “réforme” est un faux mot, conçu comme un cheval de Troie, pour inaugurer certaines idées sérieusement déformées sur la justice. Mais qu’est ce que je sais?

Je pense que voler un bus entier et se lancer dans une poursuite à grande vitesse est un crime qui mérite d’être poursuivi. Que vous soyez en jean ou le dernier né de la collection Vera Wang.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 30 juillet 2021 de “Gutfeld!”