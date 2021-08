Greg Gutfeld : Notre défi n’est pas simplement COVID, mais vaincre ceux qui le politisent pour diviser les États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En période de malaise et de confusion, il est utile d’avoir un chef de file et de faire quelque chose d’audacieux – de nous dire que la vie va bien et que nous pouvons revenir à la normale. C’est comme ce que faisait ton père après être sorti de la salle de bain avec une canette de Lysol. Tout était désormais sous contrôle.

Eh bien, le plus grand homme de l’histoire du monde est de retour. Oui, notre ancien 44e président a donné le doigt d’honneur au CDC en invitant plus de 500 personnes à son 60e anniversaire dans son manoir Martha’s Vineyard de 12 millions de dollars.

C’est la fête des maisons de plage qui montre à l’Amérique qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter de la covid ou de l’élévation du niveau de la mer. Oui, le changement climatique et la couronne sont officiellement morts, selon cette nouvelle. Bien que je pense que mon invitation s’est perdue dans le courrier ou mélangée avec toutes ces lettres d’amour de Megan Fox.

Apparemment, les invités seront servis et dînés par plus de 200 membres du personnel. 200. Garçon, je parie que la patrouille frontalière au Texas est verte de jalousie. Oui, je me demande comment le mur de sécurité de cette fête prendrait pour un groupe de fêtards qui viennent de se présenter, exigeant d’être laissés entrer. Et je me demande si vous amenez un enfant, vous serez autorisé à entrer gratuitement, tout comme notre frontière !

Pearl Jam était censé jouer. Mais maintenant, ils nient. Ils sont vraiment l’ABBA d’un homme pensant. Tous les invités devront être testés et vaxés, et il y aura un coordinateur COVID pour s’assurer que les gens suivent les précautions. Je suppose que c’est comme ça que Fauci a obtenu son invitation.

Maintenant, cette nouvelle intervient au milieu d’une augmentation de la variante delta et de la panique médiatique qui s’ensuit. Une panique, cependant, qui ne va pas près d’Obama pour avoir organisé une fête pendant une pandémie.

Mais je le salue et le message qu’il envoie, qui est – plutôt que de fermer à nouveau vos vies, il est temps de jeter Fauci au vent et de vivre votre vie. La mort vient pour nous tous, qu’il s’agisse du risque infime qu’une personne vaccinée a de Covid, ou du risque géant d’être assassiné à Portland.

Le vrai défi n’est pas simplement le virus, c’est de vaincre ceux qui politisent cela afin de diviser un pays. Dommage qu’il n’y ait pas de vaccin pour nous protéger de la désinformation de CNN. Sur la base de leurs évaluations, il ne faudrait qu’environ 50 doses.

Je me demande ce que l’homme blanc en colère a à dire ?

Tom Shilue : Allez, laisse Barack Obama faire une fête, tu veux bien ? Je veux dire, ce qu’un homme décide de faire dans sa propre île privée, c’est son affaire. Bien sûr, je n’irais pas à la fête même si j’étais invité. Pas parce que je suis préoccupé par le covid-19 mais je préfère juste des activités plus solitaires comme monter seul les remontées mécaniques en été.

Et l’homme noir en colère ?

Tyrus : Le président Barack Obama organise une fête ? Génial, tant mieux pour lui, nous avons besoin de plus de fêtes dans ce pays. Je pense que c’est génial que le président Trump organise des rassemblements, qui sont un peu comme des fêtes. Je pense que ceux-ci sont super. J’aime le fait que nos anciens présidents organisent des fêtes et des rassemblements. Vous savez quoi d’autre seraient des soirées sympas puisque nous parlons de faire la fête ? Que diriez-vous d’une fête du CDC « faits uniquement ? » Ce serait génial. J’adorerais y assister, ce serait une liste d’invités facile. Que diriez-vous d’une soirée « pas d’argent gratuit, c’est de l’argent bon » qui serait phénoménal. Nous pourrions tous nous remettre au travail, faire notre part et faire les choses qui font à nouveau la grandeur de ce pays. Et encore une fois, il y a ma fête préférée, le “tu dois mesurer plus de 5’9″ pour monter cette fête de balade.” Gutfeld, je sais que c’est toi, qui envoie ces équipes de tournage autour de moi tout le temps. Je sais que c’est toi.

Pendant ce temps, d’autres dirigeants font la même chose. Le maire de DC Bowser a été photographié sans masque lors d’une réception de mariage d’urgence juste après avoir rétabli un mandat de masque pour sa ville. Mais pouvez-vous lui en vouloir ? Il est très difficile de respirer avec un masque en faisant la danse du poulet. DC compte actuellement en moyenne un décès par covid par semaine. Les experts disent que la ville est devenue si dangereuse sur le plan criminel que même COVID ne veut pas y aller !

Pendant ce temps – qui était à Lalapalooza ? Le pire maire de l’histoire – si vous ignorez Bill de Blasio. C’est Lori Lightfoot de Chicago, malgré la menace de nouveaux blocages. C’est la maire qui a toujours l’air de tomber sur un Jerry Nadler nu. C’est comme si elle venait de voir quelque chose qu’elle ne peut jamais ignorer.

Mais si quelqu’un doit cacher son visage, c’est elle, étant donné ce qu’elle a fait à Chicago. Mais j’espère qu’elle a apprécié la musique – si quoi que ce soit, elle étouffe les coups de feu.

Mais les temps sont différents. À l’heure actuelle, nous avons des experts de la santé qui envoient plus de messages contradictoires qu’une IRM du cerveau du président, et les ordres sont violés par nos dirigeants aussi rapidement qu’ils sont donnés.

La censure d’hier devient le fait de demain. Avec qui je suis bien. J’aime voir des hypocrites en action. Car ce que vous voyez vraiment, c’est une division entre le pouvoir et les impuissants, ainsi qu’une nouvelle fausse justice déguisée en action.

Autrefois, les lois étaient pour tout le monde. Peu importe qui vous êtes. Pas si, maintenant. Nous avons maintenant des lois et des restrictions pour ceux qui respectent la loi seulement — et puis aucune loi du tout pour ceux qui ne le font pas.

Vous pouvez être mandaté pour faire ceci, et faire cela. Mais pas de tels efforts dirigés contre le vol à l’étalage, le pillage, les campements de sans-abri qui peuplent les villes. Ainsi, lorsqu’il y a une augmentation dramatique de la criminalité, l’instinct n’est pas de s’en prendre au criminel, mais de créer plus de restrictions pour les personnes qui les suivent déjà.

Imaginez qu’une alarme incendie, lorsqu’elle est déclenchée, envoie les camions dans des endroits qui ne sont pas en feu. C’est la nouvelle stratégie ici.

C’est pourquoi maintenant, avec COVID, les puissants portent des jugements radicaux sur les Américains qui pourraient avoir des raisons bonnes, mauvaises ou insensées de ne pas se faire vacciner. Ou de porter un masque. Ils se moquent d’eux. Appelez-les stupides. Appelez-les des tueurs.

Mais ils n’oseraient pas empêcher un homme de sortir de Walgreens avec suffisamment de produit pour garder les cheveux de Jesse Watters debout pour l’éternité.

Ils n’oseraient pas essayer de faire sortir les transitoires de la rue. Ou les mendiants harcelants envahissant les métros.

Cela prend du cran. Alors à la place, ils vous insultent, puis organisent une fête.

C’est la règle d’or de Gutfeld : on entre en politique pour s’immuniser contre les lois qu’on crée pour les autres. Mais je dis que si Obama peut faire la fête, nous aussi.

Il est temps de s’inspirer de lui et de revenir à ce que les Américains font de mieux. Qui fait ce que tu veux. Et puis plus tard, si vous êtes kat, réveillez-vous dans la remise à outils de votre voisin.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 2 août 2021 de “Gutfeld!”