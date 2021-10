Greg Gutfeld : Nous criminalisons les citoyens et dépénalisons le crime

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant d’entrer dans le monologue, il est temps pour : Greg’s Seven Jokes.

Des nouvelles choquantes du tournage de “The View”. Les hôtes Ana Navarro et Sonny Hostin ont été testés positifs pour COVID. Pire encore, la vue a été testée positive pour Joy Behar – c’est incurable.

Ils devaient encore précipiter Kamala Harris loin du studio. C’était assez facile – ils lui ont juste dit que c’était la frontière sud.

Dog the Bounty Hunter a rejoint la recherche du fugitif Brian Laundrie. La police considère que son aide est cruciale, car ils pensent que Laundrie se cache peut-être dans un mulet.

Bonne nouvelle : un titre du New York Post rapporte « McDonald’s McRib is McBack ! Mauvaises nouvelles; mon McDiarrhea aussi.

Selon de nouvelles recherches, les scientifiques disent que trois masques vous protègent le plus. Wow – J’ai hâte d’entendre les résultats de leur étude sur les préservatifs.

Amazon a dévoilé un nouveau robot domestique, pour 999 dollars. Mais si je paie mille dollars pour une servante robot, je ferais mieux de pouvoir coucher avec elle. Ils l’appelleront le “Schwarzenegger”.

Et US Airlines envisage maintenant des limites de poids pour les passagers. Dans d’autres nouvelles, Brian Stelter, j’espère que vous aimez les trains.

Et c’est “Les sept blagues de Greg !”

Retour au paysage infernal hurlant appelé Manhattan. Avez-vous entendu : Alors que les enfants se font tirer dessus, que les junkies prennent le relais et que les personnes âgées se font agresser par des gangs de voyous (également connus sous le nom de démocrates), le maire a redéfini la police en tant que « service client ».

Bill de Blasio : Littéralement, la question du NYPD aux personnes qu’ils servent, « comment avons-nous fait ? est l’idée fondamentale du service client. Cela n’a jamais existé auparavant dans le NYPD, mais ce sera l’avenir du NYPD. // Le fait même que nous parlions de service client dans le contexte du NYPD est révolutionnaire

Je me demande toujours – comment une bûche de Lincoln purulente est-elle devenue maire. Et qu’en est-il des démocrates ? Une fois qu’ils ont gagné, prêtent-ils le serment secret de tout détruire ? Tu ne pourrais pas ruiner une grande ville plus vite si tu étais Mothra.

De Blasio a transformé une ville autrefois grande en un cloaque de chaos – qui ressemble beaucoup au bain à remous de Geraldo. Et comme le bain à remous de Geraldo, il est rempli de fous à moitié nus et il est sujet aux inondations.

Ainsi, la police est désormais un service client. C’est génial. Il ne s’agit plus de protéger et de servir, c’est « laissez-moi vous aider à retourner ce tuyau d’arrosage défectueux à Home Depot ». Au moins après avoir été agressé, vous pouvez rester en ligne et mettre à jour la garantie de votre voiture. Pendant ce temps, l’agresseur a déjà été libéré et sur sa prochaine victime pendant que vous écoutez Air Supply.

Alors que la criminalité explose, le maire souhaite que des « guides communautaires » accueillent les visiteurs dans les commissariats de la ville. Ceci parce qu’il a entendu que la police était « bourrue » et « méprisante ». Les agresseurs et les violeurs aussi, Bill ! Bon sang, vous venez de décrire tous ceux qui vivent à New York. Les seuls New-Yorkais qui ne le sont pas sont morts. Merci, Andrew Cuomo.

Rugueux – c’est le problème ici. Ni meurtre ni agression. Alors maintenant, nous avons transformé les flics en hôtesses de Wal-Mart.

C’est le problème des villes dirigées par des gauchistes. Ils confondent la loi et l’ordre avec la brutalité. La solution est donc l’émasculation.

Pire encore, nous n’appelons même plus le crime, “le crime”. Ce n’est pas du crime, ce sont des réaffectations de marchandises !

*Vidéo de personnes faisant du vol à l’étalage dans un magasin de beauté Ulta*

Mais bon, si vous lisez cette vidéo à l’envers, il semble que ces gars-là travaillent là-bas et remplissent les étagères !

*Même vidéo à l’envers*

Oui, si seulement nous avions la police là-bas pour les accueillir et aider à charger les affaires dans le camion volé. Yo sergent ! Ça vous ennuie de saisir la fin de cet écran plat ?

Pendant ce temps, alors que nous excusons les criminels, qui sont les vraies menaces ? Parents. La National School Boards Association – qui représente plus de 90 000 responsables scolaires – a supplié Joe Biden mercredi de les protéger des « foules en colère » de parents mécontents des mandats de vaccins et de masques imposés à leurs enfants – affirmant que les parents devraient être traités comme du « terrorisme domestique » par « organisations haineuses extrémistes ».

Oui, pour ces bouffons, une mère célibataire de 28 ans qui s’occupe de ses enfants est la même chose qu’un monstre borgne avec un crochet en guise de main. Ils ont donc imploré Biden de mobiliser le FBI et les services secrets pour garder les responsables de l’école. La partie triste – il écoutera probablement.

Les syndicats d’enseignants se rendent compte que la pire chose à propos de COVID est que les parents réalisent à quel point les syndicats d’enseignants sont mauvais. Et maintenant que les parents jouent un rôle plus actif, en protégeant leurs enfants de ces idiots, ils sont considérés comme une menace.

Mais de nos jours, quiconque n’est pas d’accord avec ces abrutis lâches, bien-pensants et moralisateurs peut être considéré comme une menace. Vous vous souvenez du soldat qui a parlé de la débâcle en Afghanistan ? Il est toujours dans le brick.

Et qu’en est-il de ce Marine américain qui a sauvé un bébé à Kaboul pendant ce retrait bâclé ? Il ferait l’objet d’une enquête après avoir été invité sur scène par Donald Trump la semaine dernière.

* Marine sur scène au rassemblement Trump disant à la foule que sauver le bébé est l’une des plus grandes choses qu’il ait faites dans sa vie *

Eh bien, pas si vite buster. Monter sur scène aurait pu enfreindre la politique ! Même s’il a été invité sur scène par un ancien président, ils le traitent toujours comme s’il était John Hinckley.

C’est comme si l’administration Biden tentait la plus grande purge depuis que Tyrus a effectué ce nettoyage au jus.

Alors, tu vois ce qui se passe ? Nous criminalisons les citoyens et dépénalisons le crime. Cela n’a aucun sens, mais c’est la seule façon pour les démocrates de réduire les statistiques sur la criminalité.

Les secousses.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 1er octobre 2021 de “Gutfeld!”