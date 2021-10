Greg Gutfeld : Personne n’est en charge, et personne ne s’en soucie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Joyeux vendredi mes amis funky du vendredi. Quelle semaine de folie. C’est comme l’une des soirées spa de Hemmer. De mauvaises choses arrivent, mais ça va parce que nous sommes tous dans le même bateau.

Tout d’abord, la mairie d’hier soir. Qu’avons-nous obtenu de Joe? Un fouillis incohérent de souvenirs, des regards confus, mais la meilleure imitation de Cornholio de Beavis et Butthead dans l’histoire. Qu’est-ce que c’était que ça ? Il y avait plus

Joe Biden, 21 octobre : 40 % de tous les produits entrant aux États-Unis d’Amérique sur la côte ouest passent par Los Angeles et, et moi, qu’est-ce que je fais ici ?

Anderson Cooper : est-ce Long Beach ?

Biden : Long Beach. Merci

//

Anderson Cooper : Avez-vous l’intention de visiter la frontière sud ?

Joe Biden: J’y suis déjà allé et je ne l’ai pas fait. Je veux dire, je le sais bien. Je suppose que je devrais descendre.

//

Joe Biden: Donc, ce que vous voyez, c’est que les salaires sont en fait en hausse

//

Joe Biden : J’ai la liberté de te tuer

//

Joe Biden: Je suppose que vous commencerez à voir les prix du gaz baisser à mesure que nous avançons vers l’hiver. Je veux dire, excusez-moi, l’année prochaine, 2022.

//

Joe Biden : Je dois vous dire que je n’ai pas de réponse à court terme.

//

Anderson Cooper : Monsieur le Président. Monsieur le Président.

Président Joe Biden : Au fait, il y a deux types célèbres dans cette audience ici.

Peut-être qu’ils étaient Beavis et Butthead. Eh bien, c’est le contraire de réconforter. Il semble que sa seule stratégie soit de dévier de notre misère actuelle pour promettre plus de misère. Eh bien, ça et de fausses histoires sur les trains.

Joe Biden : Beaucoup de gens chez Amtrak sont devenus ma famille, ce n’est pas une blague. // Angelo Negre était de, tu te souviens d’Ang ? Ang est venu vers moi un jour où j’étais, alors qu’ils venaient juste d’annoncer que j’avais volé un million, un certain nombre de kilomètres sur un avion de l’armée de l’air et Ang arrive et je monte dans la voiture et il s’en va, Joey, bébé, qu’est-ce que tu fais. Et je pensais que les services secrets allaient lui tirer dessus. J’ai dit, non, non, non, il est bon. Il est bon. Histoire vraie.

Balade sur les trains d’une épave humaine. Désolé – le seul Biden qui connaît les rails est Hunter après en avoir sniffé quelques nouveaux.

WILL CAIN A DES QUESTIONS APRÈS LA MAIRIE DE BIDEN

Alors que l’Amérique s’inquiète, Joe raconte une histoire démystifiée à propos d’un travailleur d’Amtrak décédé. La mémoire de ce type est si mauvaise qu’il plagie ses propres mensonges. Quant au fiasco de la chaîne d’approvisionnement, nous avons fait cette histoire la semaine dernière. Mais comme la mémoire du président, ça n’a fait qu’empirer

Étagères vides. Prix ​​en hausse. Panique. Kat ne peut même pas acheter de cheveux. Toujours rien n’a changé. Pourquoi? Parce que cela n’affecte pas les politiciens, les riches, la classe militante. Les trous mêmes qui sont responsables de ce gâchis. Mais cela vous affecte les pauvres rustres de la campagne et vous ne notez pas.

Je veux dire, à quand remonte la dernière fois que vous avez porté une robe de créateur à un gala ? Pour moi, c’était jeudi. Mais je m’égare.

Bien sûr, ils ont traîné Buttigieg hors de son fort fait de guimauves et de chatons pour faire une déclaration, mais il n’a rien proposé d’autre que « désolé vous êtes coincé avec ça ». Il est intelligent, mais pas de leader. C’est Eddie Haskell de « Leave it to Beaver », sauf qu’il n’aime pas le castor.

L’ATLANTIQUE CIBLE LES « AMÉRICAINS ABONDÉS » QUI « ACHÈTENT DES CHOSES DONT ILS N’ONT PAS BESOIN » DANS LE CADRE DE LA CRISE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Maintenant, je n’ai rien contre le congé paternité. Désolé : c’est le maire Pete qui a donné mauvaise réputation au congé de paternité. Partir quelques mois ? Ce n’est pas comme s’il était Octomom. Il n’a pas eu 8 enfants par césarienne. Obtenir un poste fédéral pépère rempli d’avantages, puis renflouer pendant deux mois alors que le pays languit. Qui pensez vous être? Kamala Harris ?

Bon sang, même moi, je n’ai pas renfloué ma première année à l’université et c’était après avoir réalisé que c’était un Holiday Inn Express.

Le fait est que personne n’est responsable. Et personne ne s’en soucie.

Biden est un gros cheval de Troie branlant qui est traîné dans votre salon par Jen Psaki, Susan Rice et Ron Klain, mais il n’y a pas de guerriers à l’intérieur, juste de la poussière. Pour nous mettre en mode Halloween, cette présidence est le cavalier sans tête. Ce n’est pas un costume, c’est réel. Et les toiles d’araignée pour les décorations viennent de l’intérieur de la tête de Biden.

Tu sais comment tu peux dire que personne n’est responsable ? Où sont ces ordres exécutifs infâmes que Biden a déclenchés lorsqu’il est entré? Rappelez-vous comment cela était censé montrer qu’il était aux commandes, alors qu’en réalité, tout n’était qu’un taureau symbolique****.

Prenez la crise des frontières. Tout ce qu’il voulait faire, c’était inverser la politique de l’ère Trump, laisser la nouvelle politique échouer, puis revenir sournoisement à celle de Trump et agir comme s’il nous avait sauvés du désastre dans lequel il nous avait inutilement mis.

WHITE HOUSE PANÉ POUR CITER ‘REPORTING’ AU SUJET DU ‘DRIVE THROUGH’ 2008 DE BIDEN À LA FRONTIÈRE AU MILIEU D’UN EXAMEN

Maintenant – avec cette crise massive, plus rien. Il pourrait faire quelque chose. Mais il ne le fera pas. En parlant de Trump, il aurait atténué la crise de la chaîne d’approvisionnement comme s’il s’agissait d’un ouragan. De la même manière qu’il a résolu la Corée du Nord. Le Moyen-Orient avec les accords d’Abraham. Et bien sûr les vaccins.

Il aurait ciblé les problèmes et les aurait fait exploser comme s’ils étaient Solemani sur le chemin de l’aéroport.

Avec la chaîne d’approvisionnement. Il aurait créé une vitesse de distorsion dans un chapeau de camionneur. Rien qu’avec ses relations avec les Hell’s Angels, les étagères regorgeraient déjà de jouets de Noël.

Oh attendez, c’est vrai… ses tweets étaient parfois abrasifs. Remplaçons-le donc par un croisement entre Gilligan et Thurston Howell III. Le résultat : les remords de Biden. Sans que personne ne revendique la responsabilité de résoudre ce problème. Ni Pete, ni Joe, ni même Kamala. Elle est trop occupée à éviter la crise de l’immigration. Même les migrants ne fuient pas la frontière comme elle le fait.

BIDEN BLÂME MAINTENANT LONGSHOREMAN, S’EST PIÉGEÉ DANS UNE BOÎTE « VERTE » COMME DES POINTS D’INFLATION : « LES CINQ »

Pendant ce temps, nous avons découvert que ce spectacle de clowns Merrick Garland avait ciblé avec désinvolture des terroristes nationaux – c’est-à-dire des parents – sur la base d’une lettre sans faits d’un groupe de gauche qui s’était préalablement entendu avec le gouvernement. Tout a donc été fabriqué. Ce mec est plus sale que la bouche de Dana Perino après 2 coups de Fireball.

Il dit également qu’il tire la plupart de ses informations des informations. Je suppose que c’est CNN. Ce qui explique sa tête vide. Il n’était pas au courant de l’attaque contre le ministère de l’Intérieur ou du viol dans le comté de Loudoun. Parce que CNN ne rapporte que des informations qui protègent un public choyé avec des QI à température ambiante.

Les politiciens citent les médias, et les médias citent les politiciens. Rond et rond, ils vont. Je n’utiliserai pas l’expression grossière pour ce genre de cercle – je ne veux pas que Jeffrey Toobin s’énerve.

Donc, comme Joe et le maire Pete, Merrick est un autre cavalier sans tête. Pas d’idées, non rien. Juste se pavaner et laisser des tas de conneries de cheval que les paysans doivent pelleter. Mais maintenant, il a donné un coup de pied dans un nid de frelons avec ses pieds nus.

Vous pensez que Black Lives Matter ou le Tea Party était un mouvement ? Essayez des millions de parents méprisés, de tous les groupes économiques, avec plus de diversité raciale qu’une publicité Benetton des années 1980. Garland a donné un coup de pied à la maman ours, et l’ours a le tempérament d’un Bernie Sanders constipé.

Maintenant, les parents peuvent être désavantagés en tant qu’activistes – ils sont nouveaux dans ce domaine, et ils sont aussi trop occupés pour occuper un parc, bloquer une autoroute. Ou faire caca sur un trottoir. Ils ont des emplois, des vrais. Mais ils ont aussi des enfants. Que je déteste. Mais je comprends.

Vous vous retrouvez entre les parents et leurs enfants, vous commencez une bataille qui se terminera plus rapidement qu’une journée de travail typique de Joe Biden. Le cavalier sans tête devrait avoir peur. Il a affirmé qu’il allait unifier un pays. Et il l’a fait. Contre lui.

