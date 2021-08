Greg Gutfeld : Plus les Dems et les médias essaient de réduire la sécurité, c’est à nous de l’améliorer

in

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Isaac Newton a dit un jour que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ce qui signifie, tout comme mes massothérapeutes nocturnes, les forces viennent toujours par paires. Et dans ce cas, c’est la peur et une réponse à la peur.

Les ventes d’armes à feu ont grimpé en flèche pendant cette vague de criminalité, créant une pénurie de munitions. Bien sûr pas parmi les gangs de Chicago et de New York. Mais la pénurie de balles est si grave que les gangbangers ont accepté de limiter leurs tirs aux passants qui ne sont pas vaccinés.

Alors que les ventes d’armes à feu ont bondi de plus de 20 millions l’année dernière – avec plus de 8 millions de nouveaux acheteurs – les munitions ont commencé à s’épuiser. Et maintenant, les instructeurs d’armes à feu manquent tellement de munitions – ils annulent donc leurs cours, ce qui est nul pour les nouveaux tireurs comme moi.

Donc, si vous êtes surpris par cela, alors vous devez être surpris par les levers de soleil… Le jour des impôts… Et à quel point Joy Behar est stupide.

N’importe qui avec un demi-cerveau pourrait voir cela venir. Ou, un demi-cerveau au total.

La fuite des armes à feu est une réponse directe à une peur légitime. Ce n’est pas différent de l’augmentation des ventes de contreplaqué pendant et après les émeutes. Mais curieusement, la peur n’est pas attisée par l’hystérie médiatique – ce qui est généralement le cas.

Ils vous énerveront à cause d’une crise imaginaire, comme les requins… ufs au plat… Requins qui font frire des œufs.

Mais la criminalité violente croissante? Grillons. Au lieu de cela, c’est le déni des médias qui alimente la manie des armes à feu. Les médias ne sont pas différents du chasseur Biden qui dit “quel problème de drogue ?”

Mais, allumez les nouvelles locales, et tout est là. Une femme se fait défoncer dans la rue. Dix personnes tournées en un week-end dans une grande ville. Une autre femme meurt après une agression brutale. Chaque jour, c’est une nouvelle histoire qui s’ajoute aux statistiques effrayantes.

Pendant ce temps, les nouvelles nationales découlent de l’histoire comme une employée d’Andrew Cuomo. Et ce déni effrayant crée plus de suspicion – comme ces vagues de crimes sont en quelque sorte acceptables – parce que cela convient à la classe dirigeante et à sa sécurité bien armée.

Pas beaucoup de crimes de rue lors d’une fête à Martha’s Vineyard. Mais si Martha possédait un dépanneur à Baltimore, elle n’a pas de chance. Et pourtant, les médias vous le disent, vous êtes fou de penser que la violence se produit. Même quand vous le voyez de vos propres yeux. Et des gens comme moi achètent des armes pour se protéger.

Peux-tu imaginer? Je ne peux pas faire certains manèges de carnaval, mais acheter un fusil de chasse tactique est un jeu d’enfant. J’aime ce pays! Et les médias s’assurent que cette tendance ne s’arrêtera pas.

Les étagères du magasin d’armes à feu sont aussi vides que l’armoire à pharmacie de Kat après un long week-end. Et pour une fois, les médias ne peuvent blâmer les médias de droite, ou la NRA, ou même Trump. Comme le sang d’une victime par balle, c’est sur eux.

Le déni moqueur des médias concernant les statistiques sur la criminalité, les acclamations du financement de la police, tout en rejetant la menace envers les propriétaires de petites entreprises – souvent des minorités – alimentent cette augmentation, y compris parmi les femmes et les minorités respectueuses de la loi – ils achètent les armes à feu. Enfin la diversité comme outil du bien. Il est temps.

C’est la règle numéro 33 de Gutfeld : l’achat d’une arme à feu est une drogue d’entrée pour quitter le gauchisme. La possession d’armes à feu conduit à une sagesse immédiate – comme la fois où vous avez vu les dommages que la FICA a causés à votre premier chèque de paie.

Pendant ce temps, les médias et les démocrates augmenteront encore plus les achats d’armes à feu. Smith et Wesson devraient envoyer un échantillonneur Whitman à CNN.

Au lieu de se concentrer sur les méchants, ils utiliseront la vague expression « violence armée » pour nationaliser le problème tout en qualifiant le crime de « problème local ». C’est incompatible et malveillant. C’est une épidémie, diront-ils, regroupant tous les propriétaires d’armes à feu et les propriétaires d’armes illégales dans le même groupe.

Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un gangbanger avec un mâle de dix points attaché au toit de leur Escalade ? C’est comme dire que boire un verre d’eau est nocif puisque d’autres personnes se noient dans l’océan. Le dénominateur commun est l’eau, mais c’est idiot.

Ainsi, plutôt que de se concentrer sur le criminel, ils doivent se concentrer sur le respect de la loi. Ce qui revient à refaire “Jaws” avec des nageurs comme méchants. Pourquoi faire ça? Parce que c’est plus facile.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les personnes respectueuses de la loi respecteront en fait les lois qui sont faites. Des criminels, ils ne le feront pas, ce sont des criminels. Ainsi, les législateurs d’aujourd’hui se facilitent la tâche en rendant le vol à l’étalage, le vol dans les commerces de détail, les poursuites en voiture et les agressions indignes d’arrestation. Tout cela fait partie d’une mission plus vaste – refaire la société en quelque chose de nouveau. En le détruisant d’abord.

Et qu’est-ce que ça fait ? Eh bien, Newton a également dit : “Ce qui monte doit descendre.” Plus les Dems et les médias essaient de réduire votre sécurité, c’est au reste d’entre nous de l’améliorer.

À ce rythme, d’ici 2022, nous conduirons tous des chars.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 3 août 2021 de “Gutfeld!”