Greg Gutfeld : Quel message incroyable envoyé par les électeurs américains

C’était donc une grande soirée. Non, pas parce que Kat a finalement terminé son puzzle Snoopy. Bon travail Kat. Vous voyez, un peu de persévérance peut payer. Mais aussi l’élection.

Mais quel message étonnant envoyé par les électeurs américains. Vous avez maintenant entendu les explications. Les parents en avaient assez du wokisme raciste destructeur, de l’endoctrinement involontaire de leurs enfants, du lavage de cerveau idéologique et robotique forcé dans toutes les facettes de la vie. Sans oublier la danse robotique de Terry McAuliffe.

*Vidéo de McAuliffe dansant*

Mon Dieu. Quelqu’un, s’il vous plaît, vérifiez les médicaments de Terry. Il a des mouvements comme Jagger si Mick avait une série de coups. Il fait ressembler Al Gore à Jennifer Lopez. Sauf qu’au lieu d’avoir un gros cul, il en est un. Je n’ai pas vu de mouvements de danse comme ça, depuis que Kat a laissé tomber un joint allumé sur ses propres genoux.

NOMANI : VIRGINIA PARENTS, GLENN YOUNGKIN VISENT À ENSEIGNER AUX ENFANTS « COMMENT PENSER, PAS QUOI PENSER »

Mais heureusement, les parents étaient fondamentalement le contraire de Brian Stelter lors d’un buffet – des gens qui en avaient assez. Ils étaient comme Harrison Ford dans le film « Witness », un flic infiltré en tant qu’agriculteur amish pacifiste – seulement pour être raillé à plusieurs reprises par un gars qui va un peu trop loin.

* Extrait de « Témoin » dans lequel un homme se moque du personnage de Ford en tirant son chapeau, ce qui conduit le personnage de Ford à battre l’homme *

C’était l’Amérique qui faisait le poing. Et ce gars qui a reçu un coup de poing – tout s’est réveillé qui a été poussé dans notre gorge. Mais ma partie préférée d’hier soir ? A part les champignons magiques et le merlot ? La joie de voir ce régurgitateur de mots incohérent chez MSNBC s’effondrer en un tas de vomi verbal absurde.

Nicolle Wallace : J’ai regardé les interviews de Glenn Youngkin. sur FOX News et n’a rien fait d’autre – il a adoré à l’autel de Donald Trump sur FOX News. Il a hissé un drapeau de l’insurrection lors de ses rassemblements. Il a joué l’idiot à propos d’un rassemblement Zoom. Il n’a pas vraiment mis beaucoup de distance entre lui et Donald Trump sur le Grand Mensonge ou l’Insurrection Mortelle, dans lesquels des policiers ont été mutilés par des mâts de drapeau. Je pense que ce qui est vraiment inquiétant, c’est que la théorie critique de la race, qui n’est pas réelle, a transformé la banlieue de 15 points

Ouais, CRT n’est pas réel. Et les armes de destruction massive étaient-elles? A quel point cette implosion était-elle glorieuse ? C’était comme regarder Michael Jackson mettre le feu à ses propres cheveux. « Drapeaux d’insurrection », « pas de CRT », elle laisse échapper des points de discussion comme une épouse de Stepford qui fonctionne mal.

Si elle devenait encore plus malheureuse, elle serait ces dipwads à la cervelle basse.

Kirsten Powers : C’est maintenant, je pense, aussi le livre de jeu républicain, c’est d’utiliser ces problèmes pour effrayer les gens, essentiellement. Se sentir hors de — que tout est hors de contrôle avec leurs enfants, et qu’ils ont besoin d’être protégés de ces personnes avec ce genre de — démagogues et ce programme. Droit?

Brianna Keilar : Soyons clairs : une partie était un sifflet pour chien.

Pouvoirs : Oui.

Keilar : C’était en partie du racisme au sifflet de chien.

Pouvoirs : Mille pour cent.

Que leur est-il arrivé? McAuliffe est peut-être en train de faire du break dance, mais ces gens sont brisés. C’est hilarant : Powers essaie de vendre un livre intitulé « Grace » alors qu’elle vend des mensonges sur la race. Elle devrait vraiment se débarrasser du « G » dans le titre si elle a désespérément besoin de pertinence.

Quant à Brianna, tenez-vous-en à ce que vous faites le mieux : manger des insectes.

*Vidéo de Keilar mangeant des cigales*

Ouais, elle est passée de manger des cigales à manger du corbeau. À ce rythme, elle grignotera dans la poubelle de Brian Stelter.

Mais vous voyez l’arnaque. Si vous gagnez, c’est à cause du racisme. Si vous perdez, c’est à cause du racisme. Et pour CNN, cela revient au déni. Ils nient que leur répugnance amère évidente pour la majeure partie de l’Amérique signifie leur perte. Mais ne vous sentez pas mal pour ces perdants.

LE PROJET GAGNANT SEARS TROLLS LINCOLN APRÈS LA VIRGINE HISTORIQUE DE LA VIRGINIE : « C’EST UN MAUVAIS JOUR » POUR ÊTRE EUX

Ils se sont appuyés sur des scumquats de ravageurs sexuels du Lincoln Project pour commenter – dont le canular méprisable de dépeindre les parents comme racistes a explosé dans leurs visages laids. Et maintenant, ce sont eux au blackface couvert de suie.

Le fait est que la seule expertise dont dispose Lincoln Project est de connaître le meilleur endroit pour regarder les entraînements de football des garçons. En parlant de facilitateurs pervers, où est Rick Wilson ? Ou Jon Weaver ? Ou Steve Schmidt. Garçon sont-ils devenus silencieux? Quelqu’un ferait mieux d’enlever ses lacets. Ils sont aussi cuits qu’un sac de maïs soufflé au micro-ondes cuit à puissance élevée pendant 45 minutes. Et ils le méritent.

Après avoir créé ce canular tiki-torche, qui était censé détruire Youngkin, mais détruisant la vie de quelques agents démocrates stupides, ils devraient être évités à vie. Les appeler racaille est une insulte à tout ce qui vit actuellement au bord des toilettes publiques. Ne vous offensez pas, Andrew Cuomo.

L’ANCIENNE CONSEILLÈRE D’OBAMA DIT QU’ELLE CRAINT DE GOP DEVENIR LE «FÊTE DES PARENTS»

Maintenant, vous n’arrêtez pas d’entendre l’expression « signaleur ». Que cette élection était un canari dans une mine de charbon. Mais en réalité, nous étions le canari. Pendant un an, nous avons pépié à tous ceux qui écoutaient que le wokisme était du racisme à la traîne, et qu’il entraînerait finalement les démocrates terrifiés dans l’abîme.

Mais les démocrates ne regardent pas cette émission. S’ils l’avaient fait, ils auraient pu le voir venir. Maintenant, ils sont aussi foutus qu’une pute à 12 $ quittant la chambre de Hunter au Motel 6.

Au lieu de cela, ils ont écouté les creeps désemparés de CNN et MSNBC. Et maintenant, vous voyez ces dopes enfin s’attaquer à leur propre dopage. Ce sont des mannequins.

Anderson Cooper : Vous savez que le débat entre les démocrates de demain sera le même débat qui existe depuis toujours. L’aile libérale va dire ‘vous voyez ce qui se passe quand on revient sur nos principes’ et les modérés vont dire ‘ils sont trop à gauche’.

Axelrod : c’est un débat fastidieux.

//

Joe Scarborough : les démocrates vont devoir se retrouver face à face avec ce problème de wokism // Vous avez beaucoup de gens qui disent qu’il a gagné sur la base de quelque chose qui n’est pas réel, qui n’existe pas. CRT ou wokism ou comme vous voulez l’appeler – je peux vous dire que c’est tout ce dont les parents parlent.

LE STRATÉGISTE DÉMOCRATE JAMES CARVILLE : CE QUI N’A PAS ÉTÉ EN VIRGINIE ÉTAIT « UNE STUPIDE DE RÉVEIL »

Wow, leur histoire a changé plus vite que Biden dans une salle de bain du Vatican après son petit accident. C’est drôle, si on avait dit ça il y a trois semaines, ces imbéciles nous auraient traités de racistes. Maintenant, ils savent qu’ils parient sur le mauvais cheval. Ou devrais-je dire cul de cheval ?

À ce rythme, ils se rapprocheront de la réalité d’ici 2044. Lorsque Barron Trump aura terminé son deuxième mandat.

Enfin, saluons une véritable pionnière – Winsome Sears – la première femme de couleur à remporter une élection dans tout l’État de Virginie. Et elle l’a fait en tant que républicaine.

LES MÉDIAS LIBÉRAUX IGNORES LA VICTOIRE HISTORIQUE DE SEARS EN VIRGINIE ; LES CINQ RÉACTIONS

Sears : Je vous dis que ce que vous regardez, c’est le rêve américain. Le rêve américain.

//

Je ne suis même pas américain de première génération. Quand j’ai rejoint le Corps des Marines, j’étais encore un Jamaïcain. Mais ce pays avait tant fait pour moi. J’étais prêt, prêt à mourir pour ce pays.

//

*Chant des États-Unis*

Elle en est la preuve vivante – mais vous n’en avez pas entendu parler sur « The View », sur CNN, sur MSNBC. Pourquoi? Serait-ce parce qu’elle est républicaine ? C’est la moitié. L’autre moitié – elle était noire.

Le fait est que les vrais racistes préfèrent que leurs personnes de couleur suivent un ensemble de croyances. Vous quittez cette plantation et vous êtes mort pour leurs maîtres aux nouvelles du câble. Quelle est la véritable histoire de cette élection. Il a révélé qui sont les vrais racistes.

Et comme prévu ici lundi, hier soir, ils ont eu leurs torches tiki enfoncées jusqu’au bout de leurs fesses.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 3 novembre 2021 de « Gutfeld! »