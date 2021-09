Greg Gutfeld : Quoi que les démocrates vous accusent de faire, ils le font en fait eux-mêmes

in

Je suis vraiment enthousiaste. Parce que c’est l’heure du Vendredi Viande Rouge !

Alors, quel bon moment pour être un démocrate. Parce que, pour les démocrates, n’importe qui peut devenir président. Et je veux dire n’importe qui.

Vous pouvez enfreindre n’importe quelle loi, et cela n’a pas d’importance. Tant que vous séparez vos matières recyclables et utilisez les bons pronoms, vous êtes prêt à partir.

D’abord, il y a Joe. Après des années à entendre parler des impôts de Trump, il s’avère que c’est Joe qui imbibe l’IRS. Ainsi, en plus des 7 000 milliards de dollars de dettes qu’il vient de payer à vos petits-enfants, il s’avère que Joe endormi pourrait en devoir cinq cents gros.

Qui savait que s’endormir dans sa soupe, oublier les noms des chefs d’État étrangers et sentir les cheveux des visiteurs de bureaux ovales n’étaient pas tous déductibles des impôts ?

Un nouveau rapport non partisan montre que Biden a indûment évité de payer des impôts sur l’assurance-maladie avant de prendre ses fonctions – ce qui signifie qu’il pourrait devoir jusqu’à 500 000 dollars d’arriérés d’impôt. Un demi-million de dollars — cela achète beaucoup de patchs Poligrip et Icy Hot.

Avec ce genre d’argent, Joe pourrait commander de nouveaux bouchons de cheveux en forme de cornet de crème glacée géant et les planter à partir de ce dôme brillant et tacheté de foie jusqu’à sa queue vestigiale.

500 g. Bon sang, c’est assez d’argent pour acheter une des peintures de son fils. Je me demande ce que Joe a à dire à ce sujet.

Tom Shillue dans le rôle de Joe Biden : Regardez, regardez, regardez. Allez mec. C’est beaucoup de bruit pour rien. A propos de payer des impôts–je n’ai pas pris de taxi depuis des années. Je suis le président des États-Unis, ils m’envoient un chauffeur. Mais même à l’époque, j’ai pris Amtrak. Et ces jours-ci, je pense que les jeunes utilisent Uber. C’est l’une de ces applications sur votre téléphone.

En parlant de Hunter : d’autres e-mails ont été envoyés à son sujet, mais cette fois, pas du serveur de Hunter. Et quand je dis “son serveur” je ne parle pas de “Destiny” sa pute préférée à l’oeil de verre et au pied bot.

Deux e-mails publiés par Insider, datant de 2015 lorsque Joe était vice-président, ont des contacts commerciaux de Hunter vantant l’accès à son père, sa relation avec le beau-fils du secrétaire d’État John Kerry, ainsi que ses liens avec la Chine.

Ceci, alors qu’ils décidaient de travailler avec Hunter sur un accord avec la Libye qui débloquerait des milliards d’actifs de ce pays. Hunter avait également demandé une provision de deux millions de dollars – et non pour ses dents détruites par la méthamphétamine.

Mais les putes et le coup ne vont pas se payer. J’ai des années de notes de frais rejetées par Fox News pour le prouver.

Maintenant – je pense que ces e-mails sont légitimes, car ils admettent l’inconvénient de travailler avec Hunter – qu’il est un toxicomane ivre, expulsé de l’armée pour drogue, pourchassant des “prostituées de classe inférieure”. Et toutes les autres choses qu’il a énumérées sur son curriculum vitae sous « réalisations et récompenses professionnelles ».

Drôle! Je viens de réaliser, à part le court passage dans l’armée, combien lui et Kilmeade ont en commun ! Mais qu’en est-il des prostituées de basse classe – cela semble redondant. Quelle est la différence entre une pute basse et haute classe ? Je suppose que c’est s’ils prennent la carte Chevron et y laissent leurs dents.

En parlant de prostituées, de membres de la famille toxicomanes et d’escroqueries gouvernementales de plusieurs millions de dollars – qu’est-ce qui se passe avec les Clinton ?

La semaine dernière, Michael Sussmann, associé d’un cabinet d’avocats représentant la campagne Hillary et le DNC, a été inculpé par un grand jury fédéral pour avoir fait de fausses déclarations au FBI au sujet de ses clients et de leurs motivations derrière la fausse rumeur au FBI. à propos de ce serveur secret Trump-Russie. Ce qui, comme le charme d’Hillary, s’est avéré n’avoir jamais existé.

L’acte d’accusation indique que Sussmann « s’est coordonné avec les représentants et les agents de la campagne Clinton en ce qui concerne les documents que Sussmann a donnés au FBI et aux médias ».

Et selon le New York Post, l’un de ces agents était Jake Sullivan, le conseiller en politique étrangère de Clinton. Ce n’est pas une “arme fumante”. C’est un lance-flammes fricken.

Ainsi, les mêmes personnes qui criaient que Trump avait volé les élections avec l’aide des Russes, essayaient en fait de voler une élection avec l’aide de Russes fabriqués.

Rappelez-vous – quoi que les démocrates vous accusent, ils le font eux-mêmes. C’est aussi certain que cette loi de la physique dans laquelle un gros objet de CNN restera au repos à moins que cet état ne soit modifié par quelqu’un entrant avec un beignet.

Maintenant, tout cela serait une nouvelle, si c’était Trump – ou n’importe quel républicain d’ailleurs. Mais, ce sont les démocrates – la classe choyée des médias.

J’aurais aimé le savoir plus tôt. Imaginez ce que je pourrais faire si j’étais un démocrate. Je pourrais attraper les fesses de mes collègues toute la journée et m’en sortir ! Et il n’y a rien que Kilmeade ou Watters puissent y faire ! Ce serait leur parole contre la parole du roi de la nuit ! Qui pensez-vous va gagner celui-là !

Je veux dire, regardez Chris Cuomo – il protège un frère corrompu, attrape les fesses des gens et a quand même trouvé le temps de commander un nouveau coton-tige.

Chris Cuomo est tellement stupide qu’il attrape le cul de son ancien patron devant son mari. Et puis écrit un e-mail en disant “Je suis désolé de t’avoir attrapé le cul devant ton mari.” (je paraphrase).

Conclusion : lorsque Trump a gagné, les démocrates et les médias l’ont accusé de tout ce qu’ils faisaient. Les psys appellent cela transfert, mais c’est en fait de la corruption – les démocrates, la presse et nos géants de la technologie travaillent main dans la main pour influencer une élection.

Et puis ils ont simplement appliqué leurs péchés à l’étranger – le Godzilla orange qui a menacé leur pouvoir.

Et vous vous demandez pourquoi personne ne fait confiance au résultat 2020. Et vous voyez pourquoi les démocrates luttent contre la transparence des élections et votent id. C’est parce que leur parti est aussi sale que le siège des toilettes d’une station-service.

Parce que sans la capacité de dissimuler leurs crimes, ils ne peuvent pas gagner. Et sans l’aide de la presse, ils ne peuvent pas survivre.

La presse est aux démocrates ce que la lumière du soleil est à une plante en pot. Ils sont morts sans ça.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 25 septembre 2021 de “Gutfeld!”