Greg Gutfeld : Relier les points à l’explosion du crime

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors ça commence à ressembler beaucoup à Noël. Nous obtenons des signes de neige, qui pour une fois n’est pas sous le nez de Kat. Mais rien ne dit l’esprit des fêtes comme les vitrines barricadées dans les quartiers commerçants haut de gamme.

Désolé, riches libs de la Bay Area, votre bas va être plus vide que la tête de Joy Reid. Grâce à l’augmentation des smash and grabs, des endroits comme Union Square à San Fran embarquent plus d’entreprises que Minneapolis en attendant le verdict Chauvin. « Deck the Halls » a été remplacé par « Deck the Security Guard ». Qui a besoin de gui quand on peut dire adieu à son cul ?

Qu’il s’agisse d’invasions de domicile brutales ou d’attaques de rue macabres, la liste des méchants du Père Noël s’allonge plus rapidement que les factures juridiques d’Alec Baldwin.

LES VOISINS DE BEVERLY HILLS DE LA FEMME DE SLAIN MUSIC EXECUTIVE LOCATION DE SÉCURITÉ ARMÉE COMME LES «VOLS À DOMICILE SUIVANT» AUGMENTENT

Des policiers ont été tués par balles cette année à des niveaux record. Jusqu’à présent, 314 policiers ont été abattus, soit une augmentation de 43% depuis 2018. Les attaques par embuscades ont augmenté de 126% depuis 2020. Et dans presque toutes les grandes villes, les taux de meurtres sont les plus élevés en 30 ans. Joyeux Noël!

Le crime est en place, parce que le crime paie. Et les seules personnes punies sont celles qui n’enfreignent pas la loi. Même les enfants s’y intéressent…

Sketch d’un garçon se faisant dire par un voisin que le crime paie

Maintenant, je suis toujours sceptique vis-à-vis de quelqu’un qui explique un gros problème en disant « relier les points ». Surtout si ce quelqu’un est un Kilmeade torse nu et qu’il me tend un marqueur magique. Mais généralement, ce qui suit est une théorie du complot insensée, impliquant des extraterrestres, des rituels sataniques et des hommes-lézards. On dirait l’une des fêtes dans le bain à remous de Bill Hemmer.

Mais chaque fois que j’entends parler d’un autre crime terrible, je n’arrête pas de demander pourquoi et comment. C’est la même chose que demandent les médecins des urgences, après avoir regardé une radiographie de mon côlon. Mais cette fois, relier les points est super facile car la gauche nous a donné plus de points qu’une édition en braille de « Moby Dick ».

SUSPECT DE LA MORT D’UN ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ TEMPLE ARRÊTÉ POUR CARJACKING EN JUILLET PUIS LIBÉRÉ

D’abord Chicago. Jusqu’à présent, il y a eu le plus d’homicides depuis 1994 – plus d’un millier. Au cours des trois premières années de Kim Foxx en tant que procureur en chef du comté, son bureau a abandonné toutes les charges contre 30% des accusés de crime, une augmentation massive par rapport à son prédécesseur. Et malgré le fait d’avoir des preuves vidéo et des témoins de crimes liés à la mort, elle refuse d’inculper qui que ce soit.

Bien sûr, elle est également tombée amoureuse de Jussie Smollett, qui est jugé pour un canular aussi crédible qu’un mariage avec Tom Cruise. Elle a traité Smollett comme s’il était la seconde venue de MLK Jr. – même si son histoire s’est effondrée comme un pont conçu par un étudiant en études féministes.

Mais elle a obtenu des millions de George Soros — deux millions pour être exact. C’est un point.

Maintenant, vous savez que le fou de Waukesha avait été libéré sous caution malgré des antécédents qui feraient rougir Ivan le Terrible. Le moins qu’ils puissent faire était de lui enlever les clés de sa voiture. Ce qui est un bon conseil pour les criminels violents, ou Joe Biden.

John Chisholm, le procureur qui l’a libéré, s’était engagé à travailler avec le procureur de San Francisco, Chesa Boudin. San Francisco – Avez-vous vu cet enfer depuis que Boudin est au pouvoir ? Maintenant, le « régal de San Francisco » consiste à marcher sur une seringue usagée pendant qu’un clochard défèque sur vos chaussures.

LA COUVERTURE DES MEURTRES DE MASSE À LA PARADE DE NOL DE WAUKESHA EST UN POINT FAIBLE DANS LE JOURNALISME AMÉRICAIN

Et oui, Boudin a été nommé grâce à l’argent de la fondation Soros. Un autre point.

À Philadelphie, les homicides ont plus que doublé depuis que Larry Krasner a été élu procureur en 2017. La ville de l’amour fraternel est désormais la ville de Duck and Run. C’est ce qui arrive lorsqu’un procureur préfère libérer des criminels plutôt que de les poursuivre. Et les criminels qui ont une seconde chance ? Ils sont à nouveau arrêtés, parfois pour meurtre.

Krasner a reçu un soutien de 1,7 million de Soros. Quelqu’un d’autre relie les points éclaboussés de sang ?

Ensuite, il y a George Gascon de LA, un autre « réformateur » d’extrême gauche financé par les millions de Soros. Il est maintenant, comme Boudin, confronté à un rappel après avoir remplacé l’état de droit, avec de faibles peines pour les voyous violents. Gascon a redéfini la victimisation : les victimes ne sont donc pas seulement les cibles des criminels, mais les criminels eux-mêmes.

Donc, partout où le crime explose – vous trouvez ces points – des procureurs progressistes soutenus par Soros.

DONALD TRUMP DÉCHIRE LES MÉDIAS POUR REFUS DE COUVRIR UNE HAUSSE DE CRIME NATIONAL : « NOTRE PAYS EST DÉTRUIT »

Comme la dernière tournée de Maroon Five, où qu’ils aillent, les gens souffrent. C’est comme si la gauche radicale menait une expérience médicale, et nous sommes les rats de laboratoire. Et s’il y a des dommages collatéraux, eh bien, la mission globale le justifie. Ils l’ont dit.

C’est comme faire une omelette. Si vous voulez refaire la société, vous devez casser quelques crânes. Et comme les scientifiques qui mènent des expériences médicales, ils sont bien protégés – les rats ne le sont pas.

Vous voyez le motif ? Éliminer les exigences de mise en liberté sous caution. Arrêtez de poursuivre les crimes. Et utilisez la pandémie pour libérer des voyous encore plus violents, car Dieu nous en préserve, un violeur doit souffrir de symptômes grippaux légers à Rikers. Tous ces points finissent par créer une ligne qui vous indique une brutalité généralisée. Contre les minorités, les personnes âgées et maintenant même les riches.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais vous ne pouvez pas blâmer Soros seul – ce n’est pas comme s’il avait créé ces gens. Ce n’est peut-être pas un point, mais il sait comment les connecter.

Mais c’est comme blâmer le propriétaire des Jets pour l’horrible record de l’équipe au cours des dix dernières années. Il n’a pas créé ces mauvais joueurs – il les paie juste. Il écrit des chèques pour leur chaos, tout comme celui que Jussie Smollett a écrit à ses faux assaillants.

Sauf ici et maintenant, les dégâts qu’ils causent sont réels.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 2 décembre 2021 de « Gutfeld! »