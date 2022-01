Greg Gutfeld revient sur les points forts et les points faibles de 2021 avec les « Gutty Awards »

L’animateur de Fox News, Greg Gutfeld, a annoncé ses « Gutty Awards » 2021 dans un épisode spécial du réveillon du Nouvel An de « Gutfeld! »

Le panel a commencé par discuter de ceux qu’ils considéraient comme les plus grands hypocrites de 2021.

Gutfeld a lancé la conversation avec son candidat, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, dont « l’idée de la distanciation sociale est de manger dans des restaurants si chers qu’il ne rencontrera jamais de personnes de la classe ouvrière ».

Le comédien Jamie Lissow était d’accord avec l’évaluation de Gutfeld selon laquelle Newsom était un hypocrite, mais a plutôt choisi le Dr Anthony Fauci comme le plus grand hypocrite de l’année.

« Gutfeld ! » fréquents le panéliste Tyrus n’a pas nommé une seule personne comme le plus grand hypocrite, mais plutôt une entité entière – CNN. Lorsque Gutfeld lui a demandé s’il y avait une raison pour laquelle il a nommé le réseau câblé, Tyrus a simplement répondu : « N’avez-vous pas regardé les informations ces derniers temps ?

QUI PEUT OUBLIER 2021 ?

Kat Timpf était d’accord avec le point de vue de Gutfeld sur Newsom, mais a appelé les personnes qui ont établi des règles à suivre pour tous mais ne les ont pas suivies elles-mêmes. L’animatrice de Fox News, Dana Perino, a noté qu’au cours d’une période d’une semaine, les maires de Chicago, Washington, DC et San Francisco étaient à des événements publics où les gens devaient être masqués et pourtant ils ont contrecarré les règles – ces trois maires « prennent le gâteau » pour le plus grand hypocrite selon l’estimation de Perino.

Gutfeld est passé à « Outil de l’année » – une égalité à trois pour lui entre l’acteur Seth Rogan, l’ancien présentateur de CNN Chris Cuomo et le représentant républicain de l’Illinois Adam Kinzinger. Gutfeld a frappé le trio, « Seth a blâmé sa nouvelle émission sur les suprémacistes blancs. Et Chris – il était un outil géant avant même d’aider son frère à conjurer les allégations de harcèlement sexuel. Et après avoir été émotionnellement brisé par Trump, Adam poursuit juste les projecteurs des médias à la recherche d’un nouveau respect étrange. »

Tyrus et Perino ont nommé les anciens collègues de Cuomo sur CNN comme outils, à savoir respectivement Brian Stelter et Jeffrey Toobin.

Le prochain Gutty à gagner était « l’événement le plus raciste de l’année », auquel Gutfeld a choisi des salles de classe où la théorie critique de la race est enseignée, suivi de près par quiconque emploie Joy Reid. Tyrus a maintenu sa séquence de CNN en vie, nommant Don Lemon pour son utilisation gratuite du label « suprématie blanche ».

La catégorie du « pire homme politique de l’année » a eu un vainqueur retentissant avec Gutfeld, Lissow et Perino nommant le maire de New York Bill de Blasio.

Le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a été choisi par Perino et Lissow pour le « meilleur homme politique », tandis que Gutfeld et Tyrus ont loué le travail du sénateur républicain du Kentucky Rand Paul.

Gutfeld a présenté la catégorie du « plus gros canular » à laquelle Tyrus et Timpf ont déclaré que le crime haineux truqué de Jussie Smollett était le choix de haut niveau. Perino, cependant, a tiré sur le projet 1619 du New York Times. Lissow a attiré les applaudissements du public lorsqu’il a déclaré que le plus gros canular était que « nous avons mis ce super vieux type et avons prétendu qu’il était le président ». Perino a doublé Smollett en discutant du « Crime de l’année ».

Tyrus a de nouveau frappé CNN dans la catégorie « La plus grande implosion », nommant la chute de Chris Cuomo. Pour la troisième fois, Perino a nommé Smollett comme quelqu’un qui a implosé en 2021.

Les Guttys ont terminé avec « l’histoire la plus sous-estimée de l’année », que l’hôte a déclaré que son choix était facile – le « Gutfeld! » montrer battre tous les tard–programmes de nuit.