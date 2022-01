Greg Gutfeld se déchaîne contre les démocrates et le 6 janvier

Animateur de Fox News Greg Gutfeld a livré un monologue enflammé destiné au président Joe Biden et les démocrates lors de la couverture de l’anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Gutfeld a été exaspéré par les remarques de Biden jeudi, dans lesquelles il a commenté l’émeute en relation avec les résultats des élections de 2020. Sur les cinq, co-animateur Dana Perino a joué un extrait du discours de Biden.

Biden a déclaré lors de ses remarques:

Et donc, à ce moment-là, nous devons décider : quel genre de nation allons-nous être ? Allons-nous être une nation qui accepte la violence politique comme norme ? Allons-nous être une nation où nous permettrons aux responsables électoraux partisans de renverser la volonté légalement exprimée du peuple? Allons-nous être une nation qui ne vit pas à la lumière de la vérité mais à l’ombre du mensonge ? Nous ne pouvons pas nous permettre d’être ce genre de nation. La voie à suivre est de reconnaître la vérité et d’en vivre.

Gutfeld, après avoir été invité à réagir, a fait remarquer non seulement les commentaires de Biden, mais aussi le fait que le 6 janvier soit commémoré.

Gutfeld a dit :

Il vient de renverser la présomption d’innocence, concluant que toutes ces personnes étaient coupables, et il le fait depuis la plus haute fonction du pays. C’est exactement ce qu’il a fait avec l’agent de patrouille frontalière. C’est exactement ce qu’il a fait avec Kyle Rittenhouse , il n’y a pas un citoyen en Amérique qu’il ne critiquerait pas si cela lui convenait politiquement sans les faits réels, sans la vérité.

Gutfeld a ajouté que l’Amérique a besoin « d’une triple dose de vaccin juste et équilibrée. Parce que nous sommes gavés, soumis à un lavage de cerveau par les médias dans une orgie d’autosatisfaction.

Gutfeld a ensuite affirmé que les démocrates et les médias travaillaient en tandem pour présenter le 6 janvier comme une sorte de Pearl Harbor ou du 11 septembre. Il a conclu que c’était une journée de violence qui ne se démarquerait pas particulièrement, si ce n’était pour son potentiel à être utilisé comme capital politique.

Gutfeld a ventilé :

Le fait est, pourquoi est-ce que nous, probablement la majorité des Américains, laissons quiconque dicter un récit bidon sous le couvert d’un anniversaire, à moins qu’il ne s’agisse de l’anniversaire de Ashli ​​Babbitt’s meurtre, parce que c’est plus précieux que tout ce que nous avons entendu aujourd’hui. Et c’est facile de commémorer un jour, n’est-ce pas, un jour. Bonne chance pour commémorer les émeutes après George Floyd ou les émeutes après Jacob Blake, ou les émeutes après Atout a été élu en 2016.

Vous auriez à commémorer chaque jour. Vous seriez à court de fichues bougies si vous commémoriez ce genre de choses. Mais c’est facile. C’est facile. C’est un jour. Ils essaient de le transformer en Pearl Harbor. Ils essaient d’en faire le 11 septembre, mais vous ne pouvez pas commémorer leurs crimes, car vous réaliserez alors à quel point les médias et les démocrates se souciaient peu de vos souffrances réelles pendant ces émeutes. Alors, ils font cela pour placer une cible sur le dos de leurs ennemis politiques, les rubes. Et ils le font dans le cadre d’un effort coordonné et ils veulent que cette chose soit permanente. Chaque année, nous allons devoir le faire. Je dis non, F vous.