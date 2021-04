Greg Gutfeld se renforce dans les classements des talk-shows de fin de soirée – RedState ⋆ .

Tandis que la presse se moquait, Greg se débattait.

Bien qu’il soit présent sur Fox News depuis des années, l’annonce que Greg Gutfeld recevait un créneau horaire régulier les soirs de semaine a suscité des réactions – de la part de ceux qui se trouvaient en dehors de l’orbite de Fox News. Quiconque connaît la chaîne d’information a probablement considéré qu’il s’agissait d’une information modeste, car Gutfeld a participé à un certain nombre d’émissions tout au long de la programmation. Mais l’annonce a été accueillie par des réprimandes unifiées de la part de ceux de gauche.

Un certain nombre de journalistes et d’animateurs ont répondu au début cette semaine, et il est toujours critique. Lors de l’annonce en février, Brian Stelter a été critique, jugeant que placer Gurfeld dans le créneau horaire de 23 heures était en quelque sorte un signe que la chaîne renforçait son parti pris.

Encore un autre exemple de Fox News se déplaçant plus vers la droite: mettre une émission de comédie de droite à 23 heures, faire passer les «nouvelles» à minuit HE https://t.co/LIvhL4VxJK – Brian Stelter (@brianstelter) 10 février 2021

La plainte concernant les “ nouvelles de choc ” de cette heure est curieuse, étant donné que sa propre chaîne avait récemment fait sa propre annonce d’un changement d’horaire. CNN a commencé à organiser une émission culinaire, «Stanley Tucci: Searching For Italy», à 21 h le dimanche. D’autres ont également pesé sur le «Gutfeld!». Cela a été, comme on pouvait s’y attendre, acerbe.

«C’est comme regarder un mec en instance de divorce faire une impression de Bill Maher.» Https://t.co/xEuyQiUXqu – Ben Collins (@oneunderscore__) 6 avril 2021

Félicitations au raton laveur confus qui a erré dans l’une des classes UCB Sketch Writing 101 que j’ai enseignées il y a dix ans pour la dotation en personnel du Greg Gutfeld Show – Julie Klausner (@julieklausner) 6 avril 2021

La nouvelle émission comique de fin de soirée de Greg Gutfeld sur Fox News est l’une des pires choses que j’ai jamais vues et j’étais à Gigli. – David Pressman (@DavidPressman) 7 avril 2021

(Certes, c’était drôle.)

Une autre personne rit aujourd’hui – Greg Gutfeld. Pour toute la bile lancée sur son chemin et la dérision de ceux qui sont entrés dans le visionnement avec des critiques préconçues, ils ont eu peu d’impact sur le fait de chasser les gens. Les notes sont arrivées pour la semaine et «Gutfeld» n’a pas seulement été admirablement performante – il a battu la plupart des concurrents. À l’exception de ” The Late Show With Stephen Colbert ”, tous les autres concurrents sont venus derrière ” Gutfeld! ”

Félicitations à @greggutfeld et à tous ceux qui ont rendu le spectacle possible. pic.twitter.com/5mKBm2FTq4 – The Loftus Party (@theloftusparty) 7 avril 2021

Pour la semaine, il a également bien tenu, en tant que deuxième émission la mieux notée parmi les programmes chevronnés.

Mise à jour des cotes de première de Gutfeld: en plus de battre ses rivaux du câble, la première de @Gutfeldfox avec @greggutfeld a également battu les émissions du réseau de diffusion Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, James Corden, Nightline, etc. – johnny dollar (@ johnnydollar01) 7 avril 2021

Rendre cela plus significatif est l’émission apparaissant sur une chaîne câblée surpassant celles des réseaux de diffusion. Que les piliers comme Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel le traînent est significatif. Bien sûr, le véritable indicateur sera vu dans les mois à venir. Si le spectacle peut tenir à ce niveau – ou augmenter son audience – ce sera le véritable indicateur du poids de cette performance initiale. Jusqu’à présent, Gutfeld a montré qu’il avait suffisamment de tirage au sort pour justifier cette décision de Fox News.