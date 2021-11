Greg Gutfeld sur l’attaque de Waukesha : le sectarisme doux des faibles attentes devient mortel

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Parfois, dans les médias, vous vous retrouvez dans des endroits dangereux. Ce qui est étrange, c’est souvent que les endroits dangereux où se rendent les médias ont été principalement créés par les médias eux-mêmes. C’est comme si quelqu’un faisait un mauvais trip sous acide. C’est totalement auto-induit. Kat comprend.

Prenez les émeutes de l’année dernière. Les médias l’ont courageusement couvert, le qualifiant de plutôt pacifique, car rien ne dit plutôt pacifique qu’un homme abattu protégeant son entreprise. Ce mensonge géant a handicapé la police afin qu’elle ne puisse rien faire pour arrêter les émeutes sans être accusée d’avoir attaqué des manifestants pour la plupart pacifiques. Les médias ont protégé la foule, alors les villes ont brûlé et les gens sont morts. Cela a dépassé les émeutes pour devenir une vague de criminalité à l’échelle nationale, car tant que vous rejetez le crime, vous créez plus de crime. Vous pouvez le faire avec des mots.

GREG GUTFELD : LES AMÉRICAINS SE CONCENTRENT SUR LA VAGUE DE CRIME, LA GAUCHE SE CONCENTRE SUR LA LANGUE

Un homme à vélo passe devant un camion de la ville en feu devant le palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, lors de manifestations à la suite de la fusillade par la police de l’homme noir Jacob Blake le 23 août 2020. Photo prise le 23 août 2020. Mike De Sisti /Milwaukee Journal Sentinel via USA TODAY via REUTERS OBLIGATOIRE CREDIT (Mike De Sisti/Milwaukee Journal Sentinel via USA TODAY via REUTERS OBLIGATOIRE CREDIT)

Voici un tweet récent de CNN.

« Waukesha observera aujourd’hui une minute de silence marquant une semaine depuis qu’une voiture, une voiture a traversé un défilé de Noël de la ville, tuant six personnes et en blessant des dizaines d’autres. »

Ainsi, une voiture a traversé un défilé. Pas un fou raciste mais une voiture. Dieu merci, il n’avait pas de chauffeur. Ça aurait pu être pire. Ceci d’un réseau qui s’efforce de découvrir tout humain responsable d’un mème idiot qui blesse leurs sentiments, mais ici un massacre causé par un objet inanimé. Ils blâment un fer à friser, s’ils pensaient pouvoir s’en tirer. Et du coup, les médias ne s’intéressent plus au terrorisme domestique. Ils qualifieront également un politicien noir de suprémaciste blanc, mais lorsque le suspect a plus de réseaux sociaux racistes que Louis Farrakhan, c’est la voiture qui est en cause. Vous l’obtenez. Lorsque vous êtes dans les médias, il faut éviter d’identifier qui est responsable si cela vous fait paraître raciste aux yeux de la classe militante. Concentrez-vous donc sur l’objet et espérez que le public soit aussi stupide que vous le pensez.

GREG GUTFELD : DES HISTOIRES COMME CELLE-CI VOUS MONTRENT COMMENT FONCTIONNENT LES MÉDIAS

Vous pouvez écraser un défilé de Noël et tuer deux fois plus de personnes que les bombardiers du marathon de Boston, et ils appelleront cela un accident. Le fanatisme doux des faibles attentes se transforme en crime et en meurtre parce qu’ils croient que les minorités ne sont pas responsables d’elles-mêmes. Maintenant que nous avons organisé le pillage, la question n’est pas pourquoi cela se produit ? C’est pourquoi diable pas ? Si vous êtes un criminel, c’est comme voler les frites de Stevie Wonder. Ce risque est minime par rapport à l’agression ou au trafic de drogue. Ici, vous pouvez facilement envahir une entreprise et voler 900 dollars de marchandises par personne. C’est la loi en Californie. Alors oubliez de braquer un gars qui sortait d’un quart chez Arby. Tout ce que vous obtenez, c’est 50 dollars et vous finissez par sentir comme un sandwich au rosbif.

Ils ont maintenant dépénalisé la criminalité et le risque est nul. Ils pourraient aussi bien en faire la publicité à la télévision. C’est le Black Friday tous les jours et tout est balisé à 100 %. Les 100 premiers clients qui entrent dans une vitrine obtiennent un écran plat et le statut de victime. Les médias diront de ne pas appeler ça du pillage parce que c’est raciste. Peut-être que même couvrir ces crimes est aussi raciste. Les criminels le comprennent car ils voient que les démocrates sont plus soucieux de protéger les gens des vieilles statues que des scènes de crime actives.

Alors que le commerce de détail meurt, Amazon doit sourire jusqu’à ce que la prochaine vague s’attaque à leurs chauffeurs. Ce seront les nouvelles diligences. Au lieu d’armes à feu, leurs chauffeurs se défendront avec des bouteilles d’urine. Maintenant, si vous êtes dans les médias, vous êtes probablement protégé, pendant que j’enregistre l’émission, nous avons la sécurité. Ils s’assurent que les fans de ce public ne m’attaquent pas, ce qui arrive quand tu es aussi sexy. Certaines nuits, j’ai l’impression que Tom Jones essaie de se rendre dans sa loge au Sahara. Vous, les 80 ans, savez ce que je veux dire. Mais nous avons la sécurité, surtout quand nous sortons, comme quand Jesse se fait couper les cheveux. Les supercoupes peuvent devenir chaotiques, d’autant plus que Jesse ne donne jamais de pourboire.

Mais qu’arrive-t-il à ceux qui essaient de protéger les médias des histoires qu’ils essaient de couvrir ? Kevin Nishita, agent de sécurité, a été tué par balles alors qu’il tentait de protéger l’équipe de presse de KRON TV alors qu’il couvrait un smash and grab dans la Bay Area. Alors qu’il tentait d’arrêter les voyous, il a été assassiné. C’était un ancien flic, qui venait de prendre sa retraite. Il avait une femme et des enfants. Contrairement aux criminels d’AOC, il essayait en fait de nourrir sa famille. Est-ce que cela réveillera les médias que le crime est hors de contrôle et ceux qui vous aident à couvrir et à perdre la vie ? Sa mort leur rappellera-t-elle à nouveau qu’il y a un coût à redéfinir le crime en tant que forme de protestation ? Sa mort aura-t-elle un effet sur ceux qui voient le crime comme une blague ? Comme Seth Rogen.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 16 MAI : Seth Rogen prend la parole sur scène lors du MTV Movie & TV Awards au Hollywood Palladium le 16 mai 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Kevin Mazur/2021 MTV Movie and TV Awards/. pour MTV/ViacomCBS) (Kevin Mazur/2021 MTV Movie and TV Awards/. pour MTV/ViacomCBS)

Lorsqu’un gars sur Twitter a affirmé qu’il avait été cambriolé à LA, Rogen a blâmé la victime en disant de ne rien laisser de valeur dans la voiture. Cela s’appelle vivre dans une grande ville. Il a ajouté qu’il avait déjà été cambriolé et qu' »une fois que l’accident du gars a laissé un couteau cool dans ma voiture, donc si cela continue de se produire, vous pourriez avoir une petite gâterie ». Le gars est tellement déconnecté qu’il prétend être une victime d’un crime est délicieux. Pas étonnant qu’il soit catalogué comme un idiot. Mais que se passe-t-il si la prochaine fois ce couteau n’est pas laissé non pas dans votre voiture mais dans votre dos. Seth n’a pas eu à y penser. Il est riche. Il est facile pour lui de se remettre de la victimisation. De plus, il est toujours armé de poison au box-office.

Imaginez si nos détectives ignoraient les victimes lorsqu’ils signalaient des crimes.

Sketch d’un homme et d’une femme se moquant des tweets de Seth Rogen.

Femme : J’ai entendu dire que vous étiez le meilleur détective de la ville et je veux vous embaucher.

Joe Machi : Et pour les fous ?

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Femme : Mon magasin. Quinze personnes l’ont dévalisé hier.

Machi : Poupée, c’est une grande ville. c’est un délit. Habituez-vous-y.

Femme : Mais je suis ruinée. Ils ont tout pris.

Machi : Ce que vous ne comprenez pas, mesdames, c’est que lorsque vous sortez des bâtons, vous devez prendre le bon avec le mauvais. Le pire, c’est que vous êtes constamment volé, que vous êtes surtaxé et que les sans-abri font caca dans votre jardin. Le bon, c’est que nous avions des restaurants. Si vous voulez bien m’excuser maintenant, je déménage au Texas. Je dois aider Beto O’Rourke à se forger une personnalité.

Gutfeld : Je n’ai aucune idée de quel accent c’était, mais j’ai aimé ça. Peut-être que les médias devraient considérer le sacrifice fait par des gens comme M. Nishita, afin qu’ils puissent couvrir leurs histoires. Nishita a été abattue par un voyou. Ou comme CNN pourrait le décrire, une balle a traversé les airs et a frappé un homme qui se trouvait sur son chemin.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld du 29 novembre 2021, édition de « Gutfeld !