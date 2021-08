Greg Gutfeld : Tout le monde sur le campus n’est pas stupide, juste le corps professoral

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Joyeux Vendredi a tous.

Nous sommes les nouveaux rois de la nuit. Notes massives, nous avons détruit tout le monde ! Toutes les personnes! Chaque hôte. A chaque nouvelle, ils sont partis. Juste moi! Mais aussi, vous, parce que vous l’avez fait parce que vous êtes les plus grands fans

Regarde ça – un gars nommé Bart Larrow du Vermont nous a apporté ce superbe modèle Lego de notre ensemble !

Au monologue !

Campus Reform a donc sorti une vidéo, où ils interrogent des étudiantes sur le sexisme systémique.

Je me demande – l’Amérique opprime-t-elle les femmes ?

Ophélie Jacobson de Campus Reform : diriez-vous que les femmes sont traitées injustement aux États-Unis ?

Femme : oui, je le dirais.

Femme : oui.

Femme : J’ai quitté tellement d’emplois à cause de la façon dont j’ai été traitée au travail.

Femme : définitivement.

Femme : Je pense qu’il y a beaucoup de facteurs institutionnels qui entrent en ligne de compte, surtout lorsque vous pensez, par exemple, à une inégalité de rémunération.

Femme : nous avons déjà un salaire inférieur, même si nous sommes trop qualifiés pour le poste.

Femme : il y a encore beaucoup de points de vue traditionnels, je suppose que vous pourriez dire, comme, des perspectives, sur ce qu’une femme devrait faire et ce qu’une femme ne devrait pas faire.

Femme : ouais, il y a certainement un traitement injuste à certains égards.

Ophélie Jacobson : diriez-vous que les femmes sont opprimées ici ?

Femme : oui.

Femme : ouais.

Femme : ouais, absolument. Mais c’est surtout venu bien sûr, il y a l’intersection non seulement d’être une femme, mais une femme de couleur ou une femme pauvre ou une immigrée.

Pas surpris par leurs réponses. C’est le campus du collège. Où les cerveaux frais vont mourir. Mais que se passe-t-il lorsqu’on parle à ces femmes de véritables oppresseurs ?

Ophélie Jacobson : avant que les troupes américaines n’envahissent l’Afghanistan, les talibans contrôlaient, et sous les talibans, les femmes n’avaient pas le droit d’avoir un travail, elles n’avaient pas le droit de faire des études, elles n’avaient pas le droit d’occuper un poste au gouvernement, ils étaient battus et tués sous ce gouvernement. Nous les avons chassées, et depuis lors, vous savez, nous aimerions que les femmes en Afghanistan s’améliorent grandement grâce à la présence américaine.

Alors, comment cela change-t-il leur point de vue?

Femme : ouais, nous l’avons mieux. Nous faisons.

Femme : Je pense que oui — je veux dire, par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, je veux dire, j’ai des droits plus fondamentaux.

Femme : oh, oui, bien sûr, nous l’avons toujours beaucoup mieux que beaucoup d’autres femmes dans d’autres pays du monde.

Femme : tu sais, évidemment, dans d’autres domaines, c’est bien pire, comme avec cette situation, je sais, évidemment, il n’y a pas autant à se plaindre ici que là-bas.

Ophélie Jacobson : pensez-vous que nous l’avons assez bien ici ?

Femme : cela contredit ce que je dis — mais c’est pourtant la vérité ! Vous avez un point très juste. Nous l’avons mieux ici qu’en Afghanistan.

J’aime cette femme, parce qu’elle a admis qu’elle avait tort, en temps réel. Quelqu’un, s’il vous plaît envoyez ce clip à notre stat VP, c’est si quelqu’un peut la trouver.

Ainsi, ces étudiants ont été exposés à de nouveaux faits et ont changé d’avis. Et je ne veux pas dire “exposé” de la manière qui m’a fait virer du campus.

Nous avions l’habitude d’appeler cela « l’apprentissage » et c’est formidable à voir. Le fait est que tout le monde sur le campus n’est pas stupide. Juste la faculté.

Malheureusement, les étudiants n’ont qu’une vision du monde très étroite qui leur est nourrie par ces marchands de haine malheureux appelés professeurs.

Ils ne veulent pas de penseurs, ils veulent des perroquets. Et ces perroquets blâment tout sur les crackers. Le credo se résume à : ce pays est nul, et si vous êtes blanc, vous êtes nul aussi.

C’est un script facile à imiter, et beaucoup le font pour éloigner la foule. Et obtenez une bonne note.

Ainsi, les hacks anti-américains réutilisent le cerveau des étudiants pour tout imaginer comme une lutte de pouvoir. Ce qui met leurs esprits dans une bagarre 24 heures sur 24 entre ce qu’on leur enseigne et ce qu’ils vivent dans la vraie vie.

Mais quand ces étudiants entendent l’autre côté des choses, c’est agréable de voir les effets. Si nous avons de la chance, ils pourraient s’échapper de l’université avec une éducation !

Mais cette haine de soi nationale n’est pas quelque chose que l’on trouve uniquement sur le campus. Il s’est infiltré dans tous les coins et recoins comme autant de beurre sur le bagel du matin de Stelter. C’est considéré comme une exigence pour notre conversation culturelle. Sauf que c’est stupide et toxique – comme boire du Windex en regardant les Real Housewives of New Jersey.

Vous le trouvez donc dans les films, la télévision et bien sûr le sport. Si vous êtes quelqu’un qui aime ce pays – et que vous regardez un film Netflix, une sitcom NBC et Stephen Colbert le même soir, votre conjoint ou les flics vous trouveront le lendemain matin avec la tête dans le four et un suicide note qui lit “Je m’excuse. Pour 400 ans d’oppression.”

Mais cette perspective “L’Amérique n’est pas meilleure, et peut-être pire” pourrait être le moyen le plus simple de vous faire passer pour un intellect bienveillant. Quand ironiquement, c’est inversement proportionnel à la sagesse réelle.

Presque tous ceux qui prétendent que les femmes sont systématiquement moins payées que les hommes se basent sur des statistiques obsolètes sur les revenus et le travail que les femmes choisissent de faire. Les plates-formes pétrolières et les crabiers vous attendent, mesdames !

Les statistiques sont toujours démystifiées. Vous n’en entendez jamais parler. Comme lorsque la célèbre footballeuse Megan Rapinoe a affirmé que les joueuses étaient victimes de discrimination salariale. Il a été largement couvert par la presse.

Ce qui n’a pas été couvert aussi largement – le tribunal fédéral de Californie a rejeté la demande après avoir constaté que l’équipe de football féminine gagnait en réalité plus que les hommes sur une base cumulative et par match. L’équipe nationale féminine a gagné 24 millions, les hommes ont gagné 18 millions.

Si ça ne tenait qu’à moi, ils gagneraient tous les deux le salaire minimum. Ce sport fait ressembler le curling aux 5 dernières minutes de “Rocky”.

Hope Solo, l’ancienne gardienne de but de l’équipe de football féminine – et mon personnage préféré de Star Wars – a déclaré à un intervieweur que Rapinoe avait harcelé ses coéquipiers pour soutenir son activisme sous les projecteurs.

D’autres contestent cette affirmation, mais vous n’avez pas besoin d’être un psy pour voir comment l’acte strident de Rapinoe pourrait refroidir un esprit.

C’est comme cette personne au bureau qui porte trop de parfum ou d’eau de Cologne, cinq minutes autour d’elle et vous voulez vomir.

Imaginez avoir quelqu’un comme ça sur votre lieu de travail.

*Sketch de Megan Rapinoe au travail*

Rapinoé : Hé ! Pourquoi vous restez ici ?

Collègue : Juste debout.

Rapinoe : Représenter quoi, le patriarcat ? Vous travaillez avec moi ; tu te mets à genoux. Agenouillez-vous, agenouillez-vous, tournez le dos. Continue de travailler.

Rapinoe : Hé, qu’est-ce que tu manges ?

Collègue : Oh, c’est super, la sandwicherie locale en bas.

Rapinoe : On ne mange que du Subway dans ce bureau. Vous voulez casser le fash, mais cela à la poubelle.

Collègue : C’est mon premier jour de travail et je peux passer un bon moment.

Rapinoé : A qui parles-tu ?

Collaboratrice : Ma mère.

Rapinoe : Vous ne voulez pas dire la personne qui accouche ?

Collègue : Non, en fait, je suis médecin.

Rapinoé : Adopte ça. *Met un badge avec le nom “Oppressor” sur sa poitrine*

Collègue : Oui, laissez-moi vous rappeler.

Les Jeux olympiques me manquent. En fait, j’ai raté les Jeux olympiques, mais beaucoup de gens aussi. Pourquoi donc? La même raison pour laquelle les cotes de la NBA sont inférieures à la tolérance des talibans pour les bikinis à cordes.

Donnez-nous plus de gagnants comme Tamyra Mensah-Stock, enveloppés dans notre drapeau et aimant le rouge, le blanc et le bleu. Vous pouvez garder les Rapinoe, enveloppés dans des accords d’approbation et du ressentiment.

C’est un microcosme de l’administration actuelle, qui voit également l’Amérique comme le pays de la haine et de l’inégalité. L’adhésion de Biden à la culture éveillée a approuvé la sombre conviction que l’Amérique est éternellement coupable de racisme systémique, et alors, comment osons-nous porter un jugement sur des talents médiévaux comme les talibans ?

Nous ne valons pas mieux, n’est-ce pas ?

Ainsi, lorsque vous regardez les attitudes sur le campus ou sur le terrain, vous pouvez voir comment nous nous sommes retrouvés face à une retraite embarrassante et bâclée. Nous avons sacrifié notre position morale, cherchant de nouvelles façons de punir nos compatriotes américains pour avoir pensé par eux-mêmes.

Au lieu de l’individualité, nous avons une stupidité éveillée qui vous est apportée par les professeurs de notre nation.

Les pires gens sur terre… Sans compter les talibans (encore).

