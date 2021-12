Greg Gutfeld : Voici mon conseil pour les compagnies aériennes qui traitent avec des passagers indisciplinés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tout d’abord, quelques nouvelles encourageantes concernant la pandémie.

Un échantillonnage effectué aujourd’hui dans des installations de traitement des eaux usées en Floride a révélé que 100 % d’entre elles contenaient la souche omicron, ce qui signifie qu’elle se trouvait dans le caca de tout le monde.

Maintenant, je sais que cela semble mauvais, sauf que lorsqu’il s’agit de personnes cherchant un traitement pour COVID, tout tourne autour de la variante delta. Cela signifie que l’omicron est peut-être partout, mais c’est doux.

Maintenant, lorsqu’on leur a demandé comment ils pouvaient dire qu’il s’agissait d’omicron et non de la variante delta dans les eaux usées, le porte-parole a répondu : « C’était juste différent. »

Tout ça marche pour une blague de merde.

Mais c’est vrai.

HARRIS DIT QUE L’ADMINISTRATION DE BIDEN N’A PAS VU LES VARIANTES DELTA OU OMICRON À VENIR : RAPPORT

Donc, en parlant de folie COVID, je prendrai l’avion demain pour faire un événement à Scottsdale, en Arizona, et j’ai vraiment hâte. L’événement, mais pas le vol.

Franchement, je préfère avoir un plan à trois avec Joy Behar et un bourreau de weed.

Je t’ai parlé de la dernière fois que j’ai pris l’avion, c’était comme un flash-back d’une retenue de cinquième année, et cette fois je n’étais pas la brute.

C’est alors, sur une compagnie aérienne nommée d’après une variante COVID, que j’ai été sermonné par une hôtesse de l’air aussi méchante qu’un mille-pattes avec la goutte.

L’airbag en colère m’a menacé d’avertissement parce que mon masque a glissé sous mon nez. Alors je lui ai dit : Sinon, comment vais-je sniffer ces lignes ?

Je plaisantais. Elle ne l’était pas. Elle a dit qu’elle m’écrirait. Et ils se demandent pourquoi certains passagers perdent leur sang-froid. Parce que les compagnies aériennes nous blâment plutôt que de résoudre les problèmes de base sous-jacents aux conflits.

Axios rapporte maintenant que les équipages des compagnies aériennes font encore plus de changements, afin qu’ils puissent cesser d’avoir peur d’aller travailler. À droite. Ils ont peur de vous, les passagers.

Les changements comprenaient une formation obligatoire à l’autodéfense, une liste d’interdiction de vol à l’échelle de l’industrie pour les passagers perturbateurs et la fin des gobelets à emporter pour l’alcool. Pourquoi ne pas simplement me tuer.

Mais pourtant, rien de tout cela ne va vraiment aider. Pourquoi ne pas ajouter une formation à la résolution de conflits à la place, ou au moins une formation sur la façon d’éviter l’escalade d’un conflit. Ou peut-être en utilisant s’il vous plaît et merci. Ou peut-être demandez conseil à vos clients fidèles comme moi au lieu de demander au gouvernement des renflouements et des interdictions.

LE MAIRE DE L’ARIZONA DÉFIE L’INTERDICTION DU MANDAT DU GOUVERNEUR SUR LES VACCINS COVID : « AUCUNE AUTORITÉ »

Voici mon conseil, Delta, AA, United et tout le monde sucent la tétine des contribuables.

N’oubliez pas que même si vous possédez les cieux, vous ne nous possédez pas. Et comme l’une des femmes de Charlie Sheen, une fois que nous aurons trouvé une alternative, nous partirons.

Ensuite, votre avion chic devient juste un autre bus Greyhound.

Mais ça ne doit pas être comme ça. Vous pouvez traiter tout le monde comme vous aimeriez être traité. Comme des êtres humains. Ne passez pas de zéro à Alec Baldwin au moment où le masque de quelqu’un tombe.

Car cette hostilité semble se répandre.

Alors, compagnies aériennes, je veux vous aider. Nous vivons tous cela ensemble. Mais cela n’aidera pas en nous polarisant encore plus.

Je veux dire, qui te donne des conseils sur le service client de toute façon, Anthony Fauci ?

Je comprends, il y a eu des passagers fous et violents. Et j’ai volé avec des équipages de conduite incroyables. Le meilleur du meilleur. Certains d’entre eux ne m’obligent même pas à m’asseoir dans un siège d’appoint.

Mais j’ai aussi été avec des abrutis.

Pourtant, les gens sympas l’emportent de loin sur les imbéciles.

LES ÉTATS-UNIS CONNAISSENT UNE « DEUXIÈME PANDÉMIE » DE SANTÉ MENTALE EN RAISON DE COVID ET DE VERROUILLAGES : RAPPORT

Donc, si je ne salit pas une industrie à cause de certains travailleurs trop zélés, ne punissez peut-être pas les respectueux de la loi à cause de quelques fous. Soyons justes les uns envers les autres.

Et franchement, c’est plus amusant d’être scotché à une chaise de manière consensuelle.

Voici donc une règle de Gutfeld : ne nous traitez pas comme des criminels de guerre parce que notre masque a glissé. Croyez-le ou non, les masques glissent parfois. Ça ne veut pas dire que j’essaye d’ouvrir la sortie de secours.

Et en plus, on sait à peu près que les masques ne servent à rien. La science des technologies de filtration de l’air des avions montre que leurs systèmes de filtration avancés éliminent presque toute contamination de l’air.

Bon sang, peut-être qu’on devrait faire toutes les pièces comme des cabines d’avion. Les PDG de deux des plus grandes compagnies aériennes ont déclaré cette semaine que les masques imposés par le gouvernement pendant les vols ne servent que peu ou pas du tout.

GARY KELLY, PDG de SOUTHWEST AIRLINES : Je pense qu’il est très clair que les masques n’ajoutent pas grand-chose, voire rien, dans l’environnement de la cabine aérienne.

SCOTT KIRBY : PDG de UNITED AIRLINES : L’avion est l’endroit le plus sûr où vous pouvez être à l’intérieur. C’est à cause de la filtration de l’air.

QUESTION : Plus sûr qu’un théâtre ?

KIRBY : Bien plus sûr, plus sûr qu’une unité de soins intensifs, car nous avons des filtres de qualité HEPA.

Wow! Au fait, les gars, merci d’avoir traité ça comme des informations classifiées ces deux dernières années.

Qu’avez-vous les gars, des actions dans la société Acme Mask ?

C’est de la science réelle. Pas des taureaux — opinion d’un charlatan sur CNN.

Mais même les crétins de la presse préfèrent quand même nous punir.

INVITÉ MSNBC : Je ne suis tout simplement pas sûr que je serais du tout à l’aise de monter dans un avion si personne ne portait de masque.

JOE SCARBOROUGH : Nous tous, pour les personnes qui ont voyagé au fil des ans, quelqu’un éternue une rangée, et vous et votre famille avez la grippe pendant les deux prochaines semaines. … Cela semble un peu fou.

Ouais, c’est la science. Et ça ? La vraie science dit que vous n’avez pas besoin de masques, mais vous feriez mieux de les porter, ou ces esprits moyens se plaindront.

Je vous le dis, il y a un virus de la bêtise qui circule, et ce sont des super-propagateurs.

J’ai toujours été un grand partisan des compagnies aériennes et j’aime les équipages de conduite, certains en disent un peu trop. Selon le hub.

Mais maintenant, malheureusement, pour certains travailleurs, et vous savez qui ils sont, ils utilisent simplement cela comme une excuse pour exercer le pouvoir.

Le fait est que l’utilisation de cela pour opposer l’équipage aux clients ne fait que créer plus de ces fascistes volages et pourtant, plus de conflits. C’est presque aussi grave que de nous forcer à regarder CNN aux portes de l’aéroport.

Alors oui, je porterai un masque sur un vol pour l’Arizona.

Il peut même être en cuir. C’est un prêt de Mike Huckabee. Animal.

Mais j’espère être traité avec le même respect que je traite toutes les personnes formidables qui vont travailler sur ce vol. Ou peut-être que je viens de le dire maintenant pour ne pas avoir de retenue demain.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld du 17 décembre 2021, édition de « Gutfeld !