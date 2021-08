Greg Kelly défend Andrew Cuomo : il fait face à une “chasse aux sorcières”

in

Hôte Newsmax Greg Kelly a défendu le gouvernement de New York assiégé. Andrew Cuomo après que le bureau du procureur général de l’État a publié un rapport concluant qu’il avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et enfreint la loi de l’État et la loi fédérale. procureur général Letitia James n’a annoncé aucune accusation contre le démocrate.

Cuomo a nié tout acte répréhensible. “Ce n’est tout simplement pas qui je suis”, a-t-il déclaré.

“La mentalité de la foule s’est encore formée autour d’Andrew Cuomo cette fois”, a déclaré Kelly à son auditoire mardi soir, avant de faire référence au rapport du procureur général.

“Voici la chose”, a déclaré Kelly. “Je ne l’achète pas.”

L’animateur a déclaré qu’il n’était “pas un fan” de Cuomo, “mais ce n’est pas un prédateur sexuel”.

“Ce qui est dit à son sujet peut être dit à propos de beaucoup de gens, en fait. Et s’il tombe en panne, je pense que beaucoup de gens seront en danger. N’est-il pas sauvage que ce gars soit soudainement un monstre, pourtant nous avons tous vu Joe Biden saisir, sentir et tâtonner les gens pendant des années et la gauche l’a élevé à la présidence ? »

Kelly a déclaré qu’il était sceptique à l’égard du rapport parce qu’il se méfiait de James, qui pourrait avoir des aspirations politiques plus élevées. Après avoir diffusé un clip de James s’exprimant lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, Kelly a déclaré: “Vous pouvez le dire maintenant. Je veux dire, elle en fait juste trop.

« J’ai parcouru le rapport, dit-il. « C’est quelques centaines de pages, mais le cœur de tout ça ? Je suis désolé. Je ne pense pas que ce soit là.

Kelly a noté que l’un des accusateurs de Cuomo a déclaré que le gouverneur l’avait soumise à des baisers, des attouchements et des commentaires importuns et non consensuels.

«Je n’aimais pas ça quand j’étais enfant. Je n’embrassais pas quand j’avais huit ans, mais les gens disent bonjour en s’embrassant. Vous l’avez vu un million de fois. Comme Kelly l’a dit, le réseau a diffusé un rouleau b de personnes célèbres s’embrassant bonjour.

« Pendant des siècles, c’est ainsi que cela fonctionnait », a-t-il affirmé.

Kelly n’a pas mentionné le fait que deux des femmes du reportage ont déclaré que Cuomo les avait embrassées sur les lèvres. En récapitulant le rapport, il a également omis les allégations de deux femmes selon lesquelles Cuomo leur aurait attrapé les fesses, ainsi qu’une foule de commentaires étranges et effrayants que Cuomo est accusé de faire.

“Je le crois”, a déclaré Kelly. «Et je sais des choses qui se passent. Je peux voir une putain de chasse aux sorcières quand ça arrive et c’est ce qui se passe ici. “

Kelly a ajouté: “Il y a des choses ici qui sont peut-être dérangeantes, mais je pense qu’il est en train de se faire piéger.”

