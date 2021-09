Greg Knapp Accident, le conducteur qui a frappé l’entraîneur de la NFL ne sera pas inculpé

in

Le conducteur qui a frappé et tué l’entraîneur de la NFL Greg Knapp aurait été innocenté de tout acte répréhensible… et ne fera pas l’objet d’accusations criminelles.

Knapp, 58 ans, faisait du vélo à San Ramon, en Californie, le 17 juillet… lorsqu’il a été renversé par une voiture et transporté d’urgence à l’hôpital avec de graves blessures.

Knapp – qui venait d’être embauché pour être le coordinateur du jeu de passes des Jets de New York – décédé tragiquement le 22 juillet… une perte qui a été ressentie dans toute la communauté de la NFL.

Tu seras toujours avec nous, Coach Knapp. pic.twitter.com/JYecyVQvqZ – New York Jets (@nyjets) 28 juillet 2021 @nyjets

L’incident a fait l’objet d’une enquête par le PD de San Ramon et envoyé au bureau du procureur du comté de Contra Costa … qui a refusé de porter plainte.

“L’enquête du département de police de San Ramon est terminée et elle a été soumise pour examen”, a déclaré la police dans un communiqué à Danville San Ramon.

“Nous avons reçu un avis officiel du bureau du procureur du comté de Contra Costa selon lequel ils ne déposeraient pas d’accusations criminelles contre le conducteur impliqué dans la collision.”

Le bureau du procureur a expliqué la décision au Poste de New York vendredi… disant qu’il y avait “des preuves insuffisantes pour satisfaire à la norme requise de négligence criminelle de la part du conducteur suspect”.

Les autorités ne pensent pas que la drogue ou l’alcool étaient un facteur … et le conducteur a été pleinement coopératif avec les autorités.

Knapp était aimé des joueurs et des entraîneurs de la ligue – il a remporté un ring du Super Bowl en tant qu’assistant avec les Broncos de Denver en 2016, et laisse dans le deuil sa mère, sa femme, son frère et ses 3 filles.

DÉCHIRURE