Greg Nicotero et James Remar font l’éloge de leur collaboration sur l’épisode “Squelettes dans le placard” (exclusif)

La saison 3 de Creepshow fait peur aux téléviseurs sur Shudder, et l’épisode 2 de l’anthologie d’horreur réunit le producteur exécutif de la série, Greg Nicotero, avec son vieil ami, l’acteur James Remar. Beaucoup connaissent peut-être Remar grâce à son travail sur des émissions emblématiques comme Dexter et Sex in the City, mais il est également connu pour avoir joué dans des films tels que The Warriors, 48hrs., et Tales from the Darkside: The Movie, où lui et La légende du maquillage de cinéma Nicotero s’est rencontrée pour la première fois. Maintenant, les deux amis ont fait un segment de Creepshow intitulé “Skeletons in the Closet” – que Nicotero a écrit avec John Esposito – qui trouve Nicotero dirigeant Remar comme Bateman, un collectionneur de souvenirs avec une séquence de requin.

“Quand cette partie est arrivée, je l’ai voulu immédiatement. Et il est entré”, a déclaré Nicotero en exclusivité à PopCulture.com. Le cinéaste a expliqué que Remar “était parfait” pour le rôle car “c’est un fan” d’horreur. “Nous avons fait toutes ses scènes en une [day]”, a révélé Nicotero. “Nous avons tourné tout l’épisode en trois jours.” Quant à ce que c’était pour Remar de travailler avec Nicotero en tant que réalisateur, il nous a dit par e-mail, “Travailler avec Greg était très confortable et aussi très stimulant sur le plan créatif . Greg est un réalisateur formidable qui crée une atmosphère très énergique et pourtant détendue qui me permet de faire de mon mieux. C’est très évidemment un projet de passion et c’est toujours génial d’en faire partie.”

L’épisode 302 de @CreepshowTv sort demain (jeudi 30 septembre) sur @shudder & @AMCPlus avec deux nouveaux segments #SkeletonsInTheCloset & #Familiar pic.twitter.com/aDxxBNmnQo – CreepshowTVSeries (@CreepshowTv) 30 septembre 2021

Dans “Skeletons in the Closet”, les acteurs Victor Rivera et Valerie LeBlanc incarnent un couple qui gère un musée de souvenirs d’horreur qui présente plusieurs accessoires emblématiques de films tels que Texas Chainsaw Massacre 2 et Phantasm. L’affichage prisé, cependant, est une collection de squelettes qui ont été utilisés dans des films comme Army of Darkness et le film original Creepshow. Bateman de Remar arrive un soir, avec l’intention d’acquérir quelque chose dont Lampini de Rivera n’a aucune envie de se séparer, et tout l’enfer se déchaîne. En quelque sorte. À la fin des épisodes, il est difficile de vraiment savoir qui a le plus tort, mais si vous demandez à Remar ce qu’il en pense, il vous dira que “tout le monde dans la pièce est un méchant”.

Fait intéressant, il y a une histoire racontée dans l’épisode, à propos d’un accessoire de film squelette de Dawn of the Dead qui s’est avéré être un vrai squelette humain et qui a été enterré, que Nicotero a révélé avoir été tiré directement des gros titres. “C’est vraiment arrivé”, a-t-il partagé. “C’est ce qui le rend si fou. À Pittsburgh, à la fin du film, le squelette est allé dans un magasin de costumes et un flic est entré un jour et l’a vu et a dit:” C’est un vrai cadavre. ” Alors ils ont dû faire des recherches, et ils ont réalisé que le squelette était réel et ils l’ont enterré à Pittsburgh.” Creepshow Saison 3, Épisode 2 – qui comporte également un deuxième titre de segment « Familiar » – est maintenant diffusé sur Shudder.