Greg Nicotero, réalisateur de la saison 3 de “Creepshow”, ressent de l’horreur en faisant un ” commentaire social pertinent ” sans ” prêcher “

La saison 3 de Creepshow a fait ses débuts sur Shudder, ouvrant son nouveau chapitre avec un épisode qui contient deux versions très différentes mais toujours astucieuses des problèmes culturels. Le producteur exécutif Greg Nicotero a réalisé le deuxième segment, intitulé “Queen Bee”, et dans une récente conversation avec PopCulture.com, il a déclaré qu’il pensait que les films d’horreur et les émissions de télévision pouvaient faire des “commentaires sociaux pertinents” sans “prêcher” à leur public. “J’ai toujours l’impression que le genre horreur s’en sort probablement le mieux parce que c’est un peu plus subversif”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas tellement sur votre visage que vous avez l’impression que quelqu’un vous prêche”, a poursuivi Nicotero. “Ils vous donnent un contexte pour les choses qui se passent dans le monde, mais dans un format qui est plus acceptable que de regarder les informations et de demander à quelqu’un de dire:” Oh, comment cela ose-t-il arriver. “” L’icône d’horreur dit que “c’était la raison” il “est tombé amoureux” de l’histoire de “Queen Bee”, qui suit trois amis qui entrent par effraction dans un hôpital et tentent d’obtenir une photo du nouveau-né de leur pop star préférée. Les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu et, au lieu de cela, ils finissent par secouer une ruche qu’ils auraient dû laisser tranquille.

Diffusez la première de la saison 3 de @CreepshowTv exclusivement sur Shudder maintenant! #61DaysofHalloween pic.twitter.com/P8YOaw4Rcr – Frisson (@Shudder) 23 septembre 2021

“Je voulais faire cet épisode, dès que j’ai lu le plan”, s’est exclamé Nicotero, louant l’histoire scénarisée par Erik Sandoval et Michael Rousselet. “Je voulais le faire parce que j’aimais l’idée que ce soit des jeunes. C’est probablement l’histoire la plus moderne parce que beaucoup de nos autres histoires ont un petit côté rétro.” Nicotero a expliqué que l’histoire est “très moderne en termes de caractérisations” en décrivant des fans qui pensent que leur dévouement aveugle signifie qu’ils “ont le droit d’envahir la vie privée de cette personne”. En fin de compte, leur poursuite mène les trois amis à un “point où cela finit par mal tourner pour eux”.

L’autre segment de la première de la saison 3 de Creepshow s’intitule “Mums”, et il est réalisé par la légende du cinéma d’horreur Rusty Cundeiff, qui est surtout connu pour avoir co-créé la franchise Tales from the Hood, ainsi que pour avoir dirigé la majorité des Chappelle’s Show depuis le fauteuil du réalisateur. Nicotero a salué le “commentaire social très pertinent” de “Mums”, qui suit un adolescent du Sud profond dont le père est un personnage manipulateur et violent propulsé par une idéologie dangereuse. Parlant de ce segment, et d’autres qui le seront au cours de la saison 3, Nicotero a déclaré: “Il y a des éléments que je pense pertinents et présentés d’une manière qui sont probablement plus facilement acceptées que d’autres manières.” Creepshow Saison 3, Épisode 1 est maintenant en streaming, uniquement sur Shudder.