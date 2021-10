Greg Ridley de Spooky Tooth et Humble Pie

Greg Ridley n’avait que 56 ans lorsqu’il est décédé, mais le bassiste a accumulé de nombreuses réalisations dans une carrière musicale de première ligne d’un peu plus d’une décennie. Avant d’avoir 22 ans, il avait été co-fondateur de deux groupes britanniques clés de la fin des années 1960, Spooky Tooth et humble tarte, a travaillé avec des musiciens tels que Steve Marriott et Gary Wright et a chanté sur un single du Top 5 britannique.

Greg, né le 23 octobre 1947 à Aspatria dans le Cumberland, a fait ses armes dans des groupes du nord comme les VIP’s et les Ramrods, qui se sont transformés en Spooky Tooth lorsque Wright (plus tard le hitmaker « Dream Weaver » aux États-Unis) et Luther Grosvenor (plus tard de Mott The Hoople) a rejoint le line-up.

Island Records était à la mode dans leur expérimentation blues-rock et les a signés, et deux albums ont rapidement suivi, It’s All About (qui mélangeait des originaux avec des reprises de chansons de Bob Dylan, Janis Ian et d’autres) et Spooky Too, sur lequel Wright est devenu l’auteur-compositeur en chef du groupe.

Puis en 1969 vint l’invitation de Steve Marriott à faire partie de sa nouvelle aventure dans Humble Pie. L’un des premiers supergroupes, leur line-up comprenait également le batteur Jerry Shirley et, bien sûr, l’ancien « Face Of ’68 » Peter Frampton du Troupeau.

Un succès immédiat

Ils ont signé sur le label Immediate d’Andrew Loog Oldham (« Heureux de faire partie de l’industrie du bonheur humain », selon leur slogan), et cette année-là, ils ont sorti non pas un mais deux albums, As Safe As Yesterday Is et Town and Country. Cet été-là, il a également apporté un single à succès substantiel, comme Marriott’s « Bugie née au naturel » grimpé au n ° 4 dans les charts britanniques.

Ce n’était certainement pas ce à quoi ils s’attendaient, comme l’avait clairement indiqué Ridley lorsqu’ils ont annoncé leur arrivée dans un article de Melody Maker le 3 mai 1969. style qui me satisfait », a-t-il déclaré à Chris Welch. «Steve a suggéré le nom Humble Pie. Cela sonnait juste comme un joli nom et montre que nous allons tous être égaux dans le groupe – pas Steve Marriott et Peter Frampton et deux musiciens d’accompagnement.

« C’est comme ça qu’ILS le veulent », a ajouté Ridley, faisant référence à l’establishment de l’industrie. « Le morceau de pop star n’est pas pertinent pour ce que nous faisons. »

Les sensibilités rock de Humble Pie ont ensuite trouvé généralement plus de faveur aux États-Unis que de leur propre côté de l’Atlantique. Tant la performance – Rockin’ The Fillmore album en direct et le studio de suivi Smokin’ est devenu disque d’or en Amérique. Le groupe a continué à y faire de nombreuses tournées, même après le départ de Frampton, avant de se séparer – la première fois – en 1975. Pendant que Spooky Tooth se reformait au début de 1973, Mike Harrison du groupe a déclaré avec bonhomie au magazine Let It Rock de Ridley : Souviens-toi de moi quand j’étais agriculteur à Carlisle et que j’étais millionnaire avec Umble Pie maintenant !

Écoutez la liste de lecture Work From Home Rock, qui contient des dizaines d’excellents hymnes à la guitare.

Ridley a fait un album avec Marriott qui n’a pas été publié, et à part quelques tentatives de collaboration avec Boxer et Mike Patto, a quitté l’industrie. Il a refait surface pour faire partie de l’émouvant concert hommage à Marriott à Londres en 2001, avec Shirley, Frampton et son remplaçant dans le groupe, « Clem » Clemson, et a tourné et enregistré pendant un certain temps avec une approximation Humble Pie des derniers jours avant de tomber malade. Il est décédé à Alicante en 2003 d’une pneumonie et de ses complications, mais on se souvient avec émotion de son rôle clé dans deux groupes britanniques importants.

Achetez les éditions CD et vinyle de The Island Years — An Anthology, 1967-1974 de Spooky Tooth.