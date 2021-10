Greg Schiano de Rutgers disparaît apparemment dans les airs après avoir donné un discours d’encouragement à l’équipe

L’entraîneur de football de Rutgers, Greg Schiano, a fait sa meilleure impression de « Field of Dreams » samedi alors que les Scarlet Knights affrontaient Northwestern dans un important affrontement Big Ten.

Le Big Ten Network s’est concentré sur Schiano donnant un discours d’encouragement à Rutgers, puis il a apparemment disparu.

L’entraîneur-chef Greg Schiano des Rutgers Scarlet Knights dirige son équipe sur le terrain avant un match contre les Michigan State Spartans au SHI Stadium le 9 octobre 2021 à Piscataway, New Jersey. (Photo de Rich Schultz/.)

Les fans de football universitaire étaient tout aussi confus quant à l’endroit où Schiano était allé.

Rutgers cherche à mettre fin à son dérapage après trois défaites consécutives. Les Scarlet Knights ont commencé la saison 2021 avec une certaine promesse, battant Temple, Syracuse et Delaware, mais se sont heurtés à la partie difficile de leur calendrier et ont ensuite perdu contre leurs adversaires classés Michigan, Ohio State et Michigan State.

NON. 9 L’OREGON ATTEND LA CALIFORNIE TENACIE 24-17

L’entraîneur-chef Greg Schiano des Rutgers Scarlet Knights avant un match contre les Michigan State Spartans au SHI Stadium le 9 octobre 2021 à Piscataway, New Jersey. (Photo de Rich Schultz/.)

Une victoire contre Northwestern mettrait l’équipe sur la bonne voie. Mais une victoire contre les Wildcats n’est pas une mince affaire.

L’équipe dirigée par Pat Fitzgerald a une fiche de 2-3 cette saison. L’équipe a perdu contre Michigan State, Duke et a été battue par le Nebraska sur la route plus tôt ce mois-ci. L’équipe a remporté l’Indiana State et l’Ohio.

Rutgers mène la série de tous les temps contre Northwestern, 3-1. Les Wildcats ont eu le meilleur sur les Scarlet Knights lors de leur affrontement de 2018, 18-15.

L’entraîneur-chef Pat Fitzgerald des Northwestern Wildcats regarde l’équipe s’échauffer avant le match contre les Cornhuskers du Nebraska au Memorial Stadium le 2 octobre 2021 à Lincoln, Nebraska. (Photo de Steven Branscombe/.)

Les deux équipes espèrent qu’une victoire les ramènera dans la course au bol. Rutgers n’a pas joué dans un match de bowl depuis 2014. Les Wildcats ont joué et remporté le Citrus Bowl la saison dernière.