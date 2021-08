Gregg Jarrett qualifie Chris et Andrew Cuomo de “ bâquer ” à la télévision comme “ honteux ” et “ nauséabond ”

L’analyste juridique de Fox News, Gregg Jarrett, a critiqué samedi le gouverneur Andrew Cuomo et son frère, le présentateur de CNN Chris Cuomo, sur “Justice avec le juge Jeanine” pour leur relation intime pendant la pandémie de COVID et le scandale de harcèlement sexuel du gouverneur de New York.

GREGG JARRETT : Les clips que vous venez de jouer d’Andrew et Chris Cuomo ensemble dans cette routine Abbott et Costello sont vraiment honteux – c’est nauséabond, c’est honteux pour un journaliste de faire ça. Pensez à ce qui se passait. Des milliers et des milliers de personnes étaient en train de mourir, et ils hurlent à la télévision nationale ? Et Chris Cuomo a passé des mois à soutenir son frère arrogant, sans le défier sur des choses comme son rôle et sa dissimulation dans les décès dans les maisons de soins infirmiers. La liste se rallonge de plus en plus.

Et maintenant, nous apprenons de ce rapport du procureur général que c’était Chris Cuomo à CNN qui conseillait secrètement à son frère de présenter les victimes comme des menteurs, de les blâmer, de dire qu’il est une victime de la culture d’annulation, et CNN et Jeff Zucker ont pris aucune action contre Chris Cuomo.

Mon Dieu, il a violé à peu près toutes les règles journalistiques et éthiques des livres. Mais écoutez, les charges ici pourraient être assez sérieuses. Contre le consentement, soulever le chemisier d’une femme et caresser sa poitrine peuvent constituer une variété de crimes, y compris des attouchements forcés en vertu de la loi de New York. Évidemment coups et blessures, et aussi harcèlement criminel. Il appartiendra donc au procureur de district d’Albany non seulement d’évaluer collectivement les preuves, ce qui est apparemment assez accablant et convaincant par le procureur général, mais de faire son propre entretien avec cette victime en particulier, et de décider si Andrew Cuomo doit être arrêté, poursuivi en justice. , et emprisonné sur condamnation.

