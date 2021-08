Gregg Popovich, après l’or à Tokyo 2021 et toutes les critiques de Team USA : “C’était un rêve”

in

L’équipe de basket de États Unis a remporté la médaille d’or des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 après avoir battu l’équipe de France en finale par un résultat de 87-82. Le triomphe intervient après une concentration olympique dans laquelle Team USA a reçu de nombreuses critiques pour les résultats obtenus, en particulier le chiffre de Gregg Popovitch.

L’entraîneur américain n’a cependant pas voulu se souvenir de tous les gros mots qui ont été prononcés sur son équipe, et après avoir remporté la médaille d’or et atteint l’objectif final, il s’est limité à prononcer les mots suivants : « Entraînez une partie du Les Jeux olympiques, et pouvoir les gagner, a été un rêve », a déclaré Popovich avec des symptômes de soulagement.