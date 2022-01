Gregg Popovich devient brutalement honnête à propos de DeMar DeRozan

DeMar DeRozan a passé trois saisons avec les Spurs de San Antonio après avoir été le côté B de l’échange qui a amené Kawhi Leonard à Toronto.

Au cours de ces trois années allant de 2018 à 2021, il a continué à afficher des chiffres solides, mais a eu du mal à avoir un impact significatif sur le tribunal. Pour une raison quelconque, l’entraîneur-chef Gregg Popovich ne pouvait tout simplement pas l’utiliser de manière à maximiser ses compétences.

DeRozan exprimait sa frustration assez ouvertement à cette époque.

Au cours de la dernière intersaison, après une situation vraiment étrange avec les Lakers de Los Angeles, DeRozan a finalement atterri avec les Chicago Bulls. Cela s’est avéré être un mariage fait dans le ciel.

DeRozan affiche une moyenne de 26,9 points par match (le deuxième meilleur de sa carrière) et atteint un sommet en carrière de 36% au-delà de l’arc. Mieux encore, ses Bulls ont une fiche de 25-10 sur l’année et présentent le meilleur bilan de la Conférence Est.

Mardi, Popovich a été invité à donner son avis sur la superbe saison de DeRozan avec les Bulls jusqu’à présent.

L’entraîneur des Spurs n’a pas hésité.

« Cela ne me surprend pas d’un iota », a-t-il déclaré à Josh Lewenberg. «Comme vous le savez bien, c’est un gars formidable, un excellent coéquipier. Il fait ce qu’il fait et il le fait très bien, et il l’a amené à Chicago.

DeRozan a dit assez ouvertement à quel point le commerce de Leonard l’avait fait ressentir, c’est donc formidable que sa carrière ait rebondi de manière aussi positive.

L’homme est un héros, après tout. Il a sauvé la vie de Kylie Jenner !

Plus important encore, DeRozan est un bon gars et un grand joueur. Il mérite tout le succès qu’il a rencontré et plus encore. C’est donc fantastique que, même si leur passage ensemble ne se soit pas déroulé comme prévu, Popovich puisse le reconnaître et le dire publiquement.

