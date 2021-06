“Gregg Popovich échangerait n’importe qui contre Ben Simmons”

S’il fallait résumer les derniers jours de l’actualité du monde NBA par un nom propre, ce serait sans doute Ben Simmons. Les échecs collectifs massifs dans le sport ont tendance à se concentrer sur un ou deux noms, un ou deux responsables. Rivières Doc est l’un, mais Ben Simmons est de loin l’autre.

A tel point que la énième élimination de Sixers de Philadelphie des Playoffs avant d’atteindre une finale de conférence, il a déclenché toutes les rumeurs sur sa possible sortie. De nombreuses équipes ont commencé à approcher des positions avec la franchise de Pennsylvanie pour se saisir des services d’un numéro 1 NBA Draft qui ne cesse de recevoir des critiques.

Son apathie avec le terrain extérieur, sa contribution limitée dans les moments les plus chauds des matches et ses problèmes pour marquer des points de presque tous les points du terrain ne semblent pas compenser sa contribution dans la vision du jeu, dans le capacité à courir à la contre-attaque, dans le fait qu’il est l’un des meilleurs défenseurs de toute la NBA.

Un soldat de Popovich

Et, bien sûr, si l’on analyse tous les pour et contre du jeu de Ben Simmons, les Sixers semblent un joueur idéal à placer sous les ordres de Gregg Popovitch le plus vite possible.

C’est précisément ces vertus défensives et dans le jeu collectif qui ont donné le plus de joie à Pops au cours de sa longue carrière dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète, et c’est ce qu’un grand ancien joueur de son genre Bruce Bowen, qui n’a pas hésité à dire que sa signature serait une excellente nouvelle pour toutes les parties.

“Je suis sûr que Popovich échangerait n’importe lequel de ses joueurs contre Ben Simmons”, a-t-il confirmé. Pour le moment, les rumeurs de la NBA ne désignent aucune équipe spécifique, mais elles indiquent une sortie presque garantie. Les Spurs de San Antonio seront-ils le destin du meneur de jeu battu ?