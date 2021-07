Gregg Popovich évalue la défaite contre USA France Tokyo 2021

Quiconque croit que les États-Unis peuvent traverser le basket-ball FIBA ​​devrait savoir que cette époque est derrière nous. Les résultats le disent, les sensations dans le jeu, mais aussi Gregg Popovitch, qui répète ce message depuis le début de la tournée préparatoire de la Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Après avoir commencé par une défaite contre la France, on attendait beaucoup de voir à quel point l’entraîneur appréciait un résultat si contraire aux attentes, et beaucoup peuvent être surpris de voir l’humilité de l’équipe américaine et de son entraîneur. Ils sont allés à Tokyo avec une équipe pleine de stars, mais en supposant qu’ils peuvent perdre des matchs et que ce n’est pas une honte.

“Nous avons eu de bons moments, des avantages proches de 10 points, mais nous avons manqué de cohérence défensive à chaque instant. Nous devons beaucoup travailler là-dessus et aussi sur la mobilité du ballon en attaque, nous avons joué trop de coups sans élaboration et sans points. La France a fait un grand match, elle a très bien réussi le lancement extérieur et a su gérer les moments décisifs, ceux dans lesquels on perdait des ballons », a confié un homme très en colère contre le traitement qu’une partie de la presse réserve aux défaites de son équipe, considérant que cela sous-estime le reste des équipes et communiquant la volonté d’être modeste et de travailler dur par eux-mêmes.

Gregg Popovich a félicité la France et accusé la défense de son équipe

“Le basket-ball est un sport mondial et le fossé des talents s’est considérablement réduit ces derniers temps. Je ne comprends pas la surprise que nous ayons perdu un match, cela ne devrait pas être une surprise de tomber face à des équipes aussi bonnes que l’Australie, la France ou Espagne. Les Etats-Unis doivent gagner chaque match à 30 points et frapper chaque tir serait arrogant, alors penser que perdre est surprenant est irrespectueux envers nos rivaux et un signe d’arrogance de notre part. La France a des joueurs de NBA, un grand entraîneur personnel et très bon basket », a déclaré Gregg Popovich qui donne une leçon au monde avec ses mots.