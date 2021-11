Gregg Popovich félicite Enes Kanter pour avoir parlé de la Chine sans mentionner la Chine

Enes Kanter a mis la NBA et toutes ses cohortes d’élite sur le devant de la scène cette saison. Le centre des Celtics de Boston a été ouvert avec son opposition aux violations des droits de l’homme en Chine: un message qui est devenu plus « un éléphant dans la pièce » qu’un sentiment loué d’activisme social vu par les partisans du mouvement Black Lives Matter.

Alors que l’Association reste muette sur le soutien d’un Kanter vocal et frustré, l’entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, choisit maintenant de se tenir debout avec le centre des Celtics.

Pop a félicité le joueur de 29 ans pour sa fermeté dans ses messages – sachant que le buzz extérieur a conduit à un examen minutieux de l’image de Kanter, tout en affectant potentiellement son temps sur le terrain.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

BOSTON, MASSACHUSETTS – 22 OCTOBRE: Enes Kanter # 13 des Boston Celtics regarde avant lors du match d’ouverture à domicile des Celtics contre les Raptors de Toronto au TD Garden le 22 octobre 2021 à Boston, Massachusetts. (Maddie Meyer/.)

« Je suis heureux qu’Enes parle quand il en a envie. Je pense que c’est génial. Aucune raison de ne pas le faire », a commenté Popovich, en regardant la vague de campagnes en ligne de Kanter pour recueillir du soutien contre les mauvais traitements infligés par le PCC aux Ouïghours et à d’autres groupes.

Alors que Popovich a refusé de mentionner directement la Chine dans sa réponse à l’activisme anti-PCC avec véhémence, il était incapable de fermer les yeux sur les injustices qui se produisent à l’étranger, mises en évidence par Kanter.

La dernière cible de Kanter dans la chasse à l’hypocrisie était le gouverneur de l’équipe des Brooklyn Nets, Joe Tsai.

Enes Kanter (13) des Boston Celtics affronte Isaac Bonga des Raptors de Toronto lors de la seconde moitié d’un match de basket de la NBA, le vendredi 22 octobre 2021, à Boston. (PA)

« Le propriétaire de @brooklynNets @joetsai1999 est un lâche et une marionnette du gouvernement chinois », a annoncé Kanter via Twitter avant le match des Celtics contre les Nets le mercredi 24 novembre. « Être anti-PCC ne signifie PAS être anti-asiatique. Il est possible de #StopAsianHate & de se lever contre le PCC. »

Avec la NBA se positionnant comme un bienfaiteur des poches profondes du PCC – avec près de 500 millions de dollars de revenus annuels reçus du marché international – Kanter ne peut s’empêcher de remédier au manque de double standard appliqué par l’Association et son plus important étoiles en attirant l’attention sur les injustices sociales en Amérique sans dénoncer la Chine.

Kanter a proposé à des personnalités telles que LeBron James des Los Angeles Lakers et le grand à la retraite Michael Jordan de le rejoindre lors d’un voyage en Chine et de comprendre l’importance de son message – avant tout, une déclaration destinée à libérer toute classe de personnes soumise à la tyrannie de la Chine de leurs normes éthiques.

L’entraîneur-chef des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, à droite, s’entretient avec le gardien des Spurs Dejounte Murray lors de la seconde moitié d’un match de basket-ball NBA de pré-saison contre le Miami Heat, le vendredi 8 octobre 2021, à San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) ((AP Photo/Darren Abate))

Enes continue d’interroger les personnalités de l’entreprise et les médias qui ferment les yeux sur un gouvernement chinois qui signe des chèques tout en supervisant des opérations serviles et d’autres atteintes à la liberté.