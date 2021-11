Greggs fait face à une pénurie d’œufs dans les magasins du Royaume-Uni – « Problème de production à court terme ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Une porte-parole de Greggs a déclaré : « Nous rencontrons un problème de production à court terme avec notre fournisseur qui affecte une certaine disponibilité de l’omelette. « Le fournisseur s’efforce de résoudre ce problème et nous espérons revenir à des niveaux de disponibilité normaux dès que possible. »

La semaine dernière, Greggs a manqué de ses célèbres rouleaux de saucisse végétaliens.

En réponse, Greggs a tweeté : « Nous sommes vraiment désolés que nos omelettes soient temporairement indisponibles.

« Nous comprenons que cela peut être décevant. »

Ils ont ajouté: « Nous travaillons très dur pour les faire revenir dans nos magasins dès que possible. »

« On pense que la pénurie est due à une combinaison de pénuries de main-d’œuvre, d’un manque de chauffeurs de poids lourds ainsi que de problèmes d’approvisionnement causés par Covid. »

Le mois dernier, le PDG de Greggs, Roger Whiteside, a averti que l’entreprise avait également été affectée par le Brexit, qui avait eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement.

À l’époque, il a déclaré qu’il « se réveille tous les matins en demandant quel nouvel élément avait disparu ».

La chaîne populaire, qui compte plus de 2 000 magasins dans tout le pays, avait déclaré des bénéfices de 55,5 millions de livres sterling sur six mois au 3 juillet, contre une perte de 65,2 millions de livres sterling un an plus tôt.

En août, Roger Whiteside, directeur général de Greggs, a déclaré : « Greggs a de nouveau montré sa résilience au cours d’un premier semestre difficile, sortant des mois de verrouillage en position de force et reconstruisant ses ventes alors que les restrictions sociales étaient progressivement assouplies. »