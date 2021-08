Gregor Kobel du Borussia Dortmund dit que Manuel Neuer du Bayern Munich est une inspiration pour lui

La nouvelle recrue du Borussia Dortmund du VfB Stuttgart a récemment accordé une interview à Sport Bild où il a admis que Manuel Neuer du Bayern Munich était une véritable inspiration pour lui. Le gardien suisse a été recruté à Stuttgart cet été pour 15 millions d’euros cet été et proposera une compétition à la fois pour Marwin Hitz et Roman Burki. Il a joué avec Hoffenheim et le FC Augsburg en Bundesliga en plus de Stuttgart, mais il a déclaré qu’il avait l’ambition audacieuse d’atteindre les mêmes niveaux que Neuer. (BuliNews).

« Je ne veux pas encore me comparer à Manuel Neuer. Je suis encore loin, surtout en termes de réussite. Bien sûr, mon objectif est d’atteindre le niveau de Neuer dans le futur. Mais j’ai encore beaucoup à faire d’ici là”, a expliqué le gardien de 23 ans. Bien qu’il ne soit peut-être pas le starter de Dortmund sous le nouveau manager Marco Rose, déménager dans un club comme Dortmund était certainement un pas dans la bonne direction s’il veut atteindre les mêmes niveaux que Neuer, qui est passé de Schalke au Bayern en 2011 après avoir passé toute sa carrière de jeune à Gelsenkirchen.

Kobel n’a pas pu s’empêcher d’exprimer son admiration pour qui est désormais un rival acharné de la Bundesliga alors que Dortmund tentera de détrôner le Bayern pour la première fois depuis que Jurgen Klopp était manager du Westfalenstadion. « C’est un gardien hors pair, qui a fait ses preuves à travers ses performances depuis de nombreuses années et qui est l’un des meilleurs gardiens du monde. Mon respect pour lui est énorme. Je vois Neuer comme une inspiration et une incitation », a déclaré Kobel à propos du gardien du Bayern.

Alors qu’une place de départ pour Kobel est garantie à 100% à Dortmund, Marco Rose a fait allusion au fait que ce sera probablement le cas. “Si nous obtenons Gregor, il sera le numéro 1”, se référant spécifiquement au match de premier tour DFB-Pokal de Dortmund contre le SV Wehen Wiesbaden. Rose a ajouté qu’il incombait à Kobel de se battre pour son statut de numéro 1 à Dortmund : « Mais ce n’est (statut de numéro 1) pas gravé dans le marbre. Il doit montrer que le maillot n’est pas trop lourd. Les autres gars mettent la pression par derrière et travaillent dur », a expliqué Rose (Sport.de).

Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via .

Pour le bien de Kobel, Burki a également été lié à un éventuel déménagement à l’étranger cet été. L’AS Roma, l’Olympique de Marseille et l’Atletico Madrid ont tous manifesté leur intérêt, mais aucune offre formelle n’a été déposée pour le gardien. Rose a été impressionné par ses performances à l’entraînement et en pré-saison, mais considère toujours une décision comme l’option la plus réaliste : « Il a fait un excellent travail (à l’entraînement). Néanmoins, un déménagement semble toujours l’option la plus probable pour Bürki.