Gregor Townsend appelle 12 joueurs non plafonnés pour Autumn International à Murrayfield

L’Écosse accueille les Tonga dans la patrie du rugby écossais, Murrayfield, lors d’un affrontement international d’automne ce week-end.

L’équipe de Gregor Townsend accueillera l’île polynésienne dans le premier des quatre concours féroces dans lesquels ils affronteront l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon au cours du mois prochain.

Gregor Townsend espère mener l’Ecosse à un résultat surprise contre les Tonga

Les Tonga sont classées 13e au monde et suite à une campagne des Six Nations qui a laissé entrevoir des améliorations significatives pour l’Écosse, les fans espèrent une grande performance.

Bien qu’il y ait eu un écart important depuis leur dernier match, l’Écosse sera très en forme pour celui-ci.

Ecosse v Tonga : comment écouter

Le choc de la série internationale d’automne aura lieu le samedi 30 octobre au Murrayfield Stadium.

Le coup d’envoi est fixé à 14h30.

talkSPORT 2 fournira des commentaires en direct de Stuart McFarlane et Chris Patterson avec une couverture à partir de 14 heures.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Murrayfield est l’endroit où l’action commence – et talkSPORT sera au cœur de celle-ci Ecosse v Tonga: Nouvelles de l’équipe

L’équipe de Gregor Townsend pour la série internationale d’automne.

Attaquants : Ewan Ashman, Josh Bayliss, Jamie Bhatti, Fraser Brown, Luke Crosbie, Rory Darge, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Nick Haining, Rob Harley, Jamie Hodgson, Oli Kebble, Murray McCallum, Stuart McInally, Dylan Richardson, Jamie Ritchei, Sam Skinner, Pierre Schoeman, Rory Sutherland, Marshall Sykes, George Turner, Hamish Watson.

Dos : Mark Bennett, Darcy Graham, Jamie Dobie, Chris Harris, Adam Hastings, Stuart Hogg, George Horne, Damien Hoyland, Sam Johnson, Huw Jones, Blair Kinghorn, Duhan va de Merwe, Rufus McLean, Ali Price, Finn Russell, Matt Scott, Kyle Steyn, Ross Thompson, Sione Tuipulotu

Gregor Townsend a fait un travail énorme depuis qu’il a pris en charge l’Ecosse Ecosse v Tonga : Qu’est-ce qui a été dit ?

Gregor Townsend a déclaré : « C’est excitant de réunir un mélange de joueurs très expérimentés et non plafonnés pour notre première semaine de la campagne des Autumn Nations Series.

« Il y a eu des performances notables de nos joueurs à domicile et de ceux des clubs en dehors de l’Écosse, ce qui nous a permis, en tant qu’entraîneurs, de sélectionner un groupe qui joue bien et qui sera motivé au cours des quatre matchs.

«Nous pensons également que c’est le bon moment pour faire venir des joueurs plus jeunes compte tenu de leur forme de début de saison. Ils se sont créés des opportunités de représenter leur pays et nous pensons qu’ils s’épanouiront dans l’environnement des matchs de test.

« Nous affrontons quatre matchs difficiles en quatre semaines et les Tonga, l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon présentent chacun un défi différent et une opportunité de se produire devant nos gens à Murrayfield.

« C’est formidable d’entendre que nous allons maintenant jouer contre l’Australie devant une foule nombreuse à Murrayfield, et cela signifie énormément pour les joueurs d’avoir ce niveau de soutien. »