Gregory Infante ne continuera pas avec les Sharks, Magellan et les Caraïbes intéressés

Le vénézuélien plus proche Grégoire Infante ne suivra pas avec les les requins de La Guaira pour la prochaine saison du LVBP et les équipes Navigator du Magellan et Caraïbes d’Anzoátegui sont intéressé en l’acquérant.

Cela a été annoncé par le célèbre journaliste Dionisio Bandes via son compte twitter, où il affirme que le bouchon n’est pas dans les plans. les requins de La Guaira, mais quoi Magellan et Caraïbes ils ont manifesté leur intérêt à l’acquérir par échange.

Gregory Infante n’est pas dans les plans de @tiburones_net pour la saison 2021-2022 du LVBP, Magallanes et Caribes ont manifesté leur intérêt pour l’acquérir via échange. – Dionisio Bandes (@bandes_dionisio) 23 août 2021

On ne sait pas vraiment avec certitude ce qui a pu se passer entre Infante et les Sharks, mais ce qui est sûr, c’est qu’un bras comme celui-ci est un grand plus pour l’une des sept autres équipes, mais déjà Magellan et Caraïbes ils cherchent comment l’avoir avec eux.

La saison dernière, il a fait assez mal, puisqu’il est allé 1-6 avec une mpm de 7,71 et 4 arrêts, mais à vie dans le LVBP, il a une fiche de 10-18, avec une époque de 3,77 et 68 arrêts.

Ici, le problème est que vous voudrez les requins en retour et c’est alors que les deux équipes (si seulement) doivent être assez habiles pour faire l’échange.